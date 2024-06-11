SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / IA Factory
Gabriel Paul Ange Perrin

IA Factory

Gabriel Paul Ange Perrin
0 avis
Fiabilité
100 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 65%
ICMarketsSC-Live23
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
226
Bénéfice trades:
126 (55.75%)
Perte trades:
100 (44.25%)
Meilleure transaction:
545.61 EUR
Pire transaction:
-612.23 EUR
Bénéfice brut:
24 881.98 EUR (177 292 pips)
Perte brute:
-18 438.56 EUR (128 480 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (7 782.33 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
7 782.33 EUR (32)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
19.97%
Charge de dépôt maximale:
2.38%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
1.47
Longs trades:
168 (74.34%)
Courts trades:
58 (25.66%)
Facteur de profit:
1.35
Rendement attendu:
28.51 EUR
Bénéfice moyen:
197.48 EUR
Perte moyenne:
-184.39 EUR
Pertes consécutives maximales:
9 (-1 032.11 EUR)
Perte consécutive maximale:
-4 372.11 EUR (8)
Croissance mensuelle:
4.85%
Prévision annuelle:
58.87%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
4 372.11 EUR (34.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.33% (3 567.84 EUR)
Par fonds propres:
6.85% (1 089.58 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 226
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 7.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 49K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +545.61 EUR
Pire transaction: -612 EUR
Gains consécutifs maximales: 32
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +7 782.33 EUR
Perte consécutive maximale: -1 032.11 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live23" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
JustMarkets-Live2
0.88 × 25
ICMarketsSC-Live32
1.03 × 30
Tickmill-Live05
1.20 × 35
RoboForex-ECN-3
1.50 × 16
ICMarketsSC-Live25
2.20 × 20
FxView-Live
2.40 × 5
VantageInternational-Live 18
2.50 × 2
ICMarketsSC-Live20
2.60 × 202
ICMarkets-Live22
2.75 × 8
ICMarketsSC-Live24
2.79 × 129
RoboForex-Prime
2.95 × 22
ICMarketsSC-Live12
3.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
3.45 × 22
Alpari-Standard3
3.83 × 6
FPMarkets-Live4
4.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
4.04 × 53
TitanFX-04
4.33 × 55
8 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.12 18:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 00:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 13:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 19:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 09:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 21:00
No swaps are charged
2025.07.17 21:00
No swaps are charged
2025.07.17 12:23
No swaps are charged on the signal account
2025.07.16 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 16:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 20:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 16:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 06:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 01:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.14 00:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 07:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.25 11:17
No swaps are charged
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
IA Factory
30 USD par mois
65%
0
0
USD
21K
EUR
100
99%
226
55%
20%
1.34
28.51
EUR
27%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.