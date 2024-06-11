SegnaliSezioni
Gabriel Paul Ange Perrin

IA Factory

Gabriel Paul Ange Perrin
0 recensioni
Affidabilità
101 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 65%
crescita dal 2023 65%
ICMarketsSC-Live23
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
227
Profit Trade:
127 (55.94%)
Loss Trade:
100 (44.05%)
Best Trade:
545.61 EUR
Worst Trade:
-612.23 EUR
Profitto lordo:
24 942.12 EUR (177 840 pips)
Perdita lorda:
-18 438.56 EUR (128 480 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (7 782.33 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
7 782.33 EUR (32)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
19.97%
Massimo carico di deposito:
2.38%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
1.49
Long Trade:
169 (74.45%)
Short Trade:
58 (25.55%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
28.65 EUR
Profitto medio:
196.39 EUR
Perdita media:
-184.39 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-1 032.11 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-4 372.11 EUR (8)
Crescita mensile:
5.15%
Previsione annuale:
62.53%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
4 372.11 EUR (34.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.33% (3 567.84 EUR)
Per equità:
6.85% (1 089.58 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 227
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 7.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 49K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +545.61 EUR
Worst Trade: -612 EUR
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +7 782.33 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 032.11 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live23" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
JustMarkets-Live2
0.88 × 25
ICMarketsSC-Live32
1.03 × 30
Tickmill-Live05
1.20 × 35
RoboForex-ECN-3
1.50 × 16
ICMarketsSC-Live25
2.20 × 20
FxView-Live
2.40 × 5
VantageInternational-Live 18
2.50 × 2
ICMarketsSC-Live20
2.60 × 202
ICMarkets-Live22
2.75 × 8
ICMarketsSC-Live24
2.79 × 129
RoboForex-Prime
2.95 × 22
ICMarketsSC-Live12
3.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
3.45 × 22
Alpari-Standard3
3.83 × 6
FPMarkets-Live4
4.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
4.04 × 53
TitanFX-04
4.33 × 55
8 più
Non ci sono recensioni
2025.09.12 18:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 00:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 13:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 19:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 09:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 21:00
No swaps are charged
2025.07.17 21:00
No swaps are charged
2025.07.17 12:23
No swaps are charged on the signal account
2025.07.16 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 16:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 20:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 16:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 06:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 01:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.14 00:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 07:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.25 11:17
No swaps are charged
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
IA Factory
30USD al mese
65%
0
0
USD
21K
EUR
101
99%
227
55%
20%
1.35
28.65
EUR
27%
1:500
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.