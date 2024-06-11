- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
227
Profit Trade:
127 (55.94%)
Loss Trade:
100 (44.05%)
Best Trade:
545.61 EUR
Worst Trade:
-612.23 EUR
Profitto lordo:
24 942.12 EUR (177 840 pips)
Perdita lorda:
-18 438.56 EUR (128 480 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (7 782.33 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
7 782.33 EUR (32)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
19.97%
Massimo carico di deposito:
2.38%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
1.49
Long Trade:
169 (74.45%)
Short Trade:
58 (25.55%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
28.65 EUR
Profitto medio:
196.39 EUR
Perdita media:
-184.39 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-1 032.11 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-4 372.11 EUR (8)
Crescita mensile:
5.15%
Previsione annuale:
62.53%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
4 372.11 EUR (34.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.33% (3 567.84 EUR)
Per equità:
6.85% (1 089.58 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|227
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|7.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|49K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +545.61 EUR
Worst Trade: -612 EUR
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +7 782.33 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 032.11 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live23" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
JustMarkets-Live2
|0.88 × 25
|
ICMarketsSC-Live32
|1.03 × 30
|
Tickmill-Live05
|1.20 × 35
|
RoboForex-ECN-3
|1.50 × 16
|
ICMarketsSC-Live25
|2.20 × 20
|
FxView-Live
|2.40 × 5
|
VantageInternational-Live 18
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|2.60 × 202
|
ICMarkets-Live22
|2.75 × 8
|
ICMarketsSC-Live24
|2.79 × 129
|
RoboForex-Prime
|2.95 × 22
|
ICMarketsSC-Live12
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|3.45 × 22
|
Alpari-Standard3
|3.83 × 6
|
FPMarkets-Live4
|4.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|4.04 × 53
|
TitanFX-04
|4.33 × 55
