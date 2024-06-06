SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / STEVE RLKS_8YR_2M TMGM644
Yui Ming Wan

STEVE RLKS_8YR_2M TMGM644

Yui Ming Wan
0 inceleme
69 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -62%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 539
Kârla kapanan işlemler:
3 615 (79.64%)
Zararla kapanan işlemler:
924 (20.36%)
En iyi işlem:
2 306.28 USD
En kötü işlem:
-2 333.68 USD
Brüt kâr:
21 751.99 USD (888 153 pips)
Brüt zarar:
-29 103.49 USD (803 171 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (56.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 107.72 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
97.41%
Maks. mevduat yükü:
29.50%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
69
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
-0.39
Alış işlemleri:
2 146 (47.28%)
Satış işlemleri:
2 393 (52.72%)
Kâr faktörü:
0.75
Beklenen getiri:
-1.62 USD
Ortalama kâr:
6.02 USD
Ortalama zarar:
-31.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-14 954.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14 954.21 USD (21)
Aylık büyüme:
1.66%
Yıllık tahmin:
21.81%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14 511.95 USD
Maksimum:
18 805.14 USD (77.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
77.41% (18 805.14 USD)
Varlığa göre:
78.75% (15 876.05 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 1050
EURUSD 888
NZDUSD 508
USDCHF 461
AUDUSD 266
EURCHF 256
AUDJPY 239
AUDCHF 220
USDSGD 158
AUDNZD 117
GBPNZD 112
GBPAUD 102
CADCHF 73
CHFJPY 67
USDCAD 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 993
EURUSD 898
NZDUSD 157
USDCHF 600
AUDUSD 1.3K
EURCHF 473
AUDJPY -12K
AUDCHF -1.5K
USDSGD 44
AUDNZD 351
GBPNZD 748
GBPAUD 220
CADCHF 435
CHFJPY 367
USDCAD 22
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 44K
EURUSD 17K
NZDUSD -10K
USDCHF 17K
AUDUSD 31K
EURCHF 30K
AUDJPY -67K
AUDCHF 14K
USDSGD 6.7K
AUDNZD 22K
GBPNZD -36K
GBPAUD -19K
CADCHF 26K
CHFJPY 13K
USDCAD 1.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 306.28 USD
En kötü işlem: -2 334 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +56.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -14 954.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 9
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live11
0.04 × 180
Exness-Real18
1.00 × 5
2025.04.09 01:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 23:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 08:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 15:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 09:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 22:54
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 21:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 20:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.27 20:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 15:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 13:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.02.11 12:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.11 11:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.11 10:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.11 09:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
