Yui Ming Wan

STEVE RLKS_8YR_2M TMGM644

Yui Ming Wan
0 recensioni
69 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -62%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 539
Profit Trade:
3 615 (79.64%)
Loss Trade:
924 (20.36%)
Best Trade:
2 306.28 USD
Worst Trade:
-2 333.68 USD
Profitto lordo:
21 751.99 USD (888 153 pips)
Perdita lorda:
-29 103.49 USD (803 171 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (56.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 107.72 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
97.41%
Massimo carico di deposito:
29.50%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
69
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
-0.39
Long Trade:
2 146 (47.28%)
Short Trade:
2 393 (52.72%)
Fattore di profitto:
0.75
Profitto previsto:
-1.62 USD
Profitto medio:
6.02 USD
Perdita media:
-31.50 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-14 954.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14 954.21 USD (21)
Crescita mensile:
1.72%
Previsione annuale:
21.81%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14 511.95 USD
Massimale:
18 805.14 USD (77.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
77.41% (18 805.14 USD)
Per equità:
78.75% (15 876.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 1050
EURUSD 888
NZDUSD 508
USDCHF 461
AUDUSD 266
EURCHF 256
AUDJPY 239
AUDCHF 220
USDSGD 158
AUDNZD 117
GBPNZD 112
GBPAUD 102
CADCHF 73
CHFJPY 67
USDCAD 22
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 993
EURUSD 898
NZDUSD 157
USDCHF 600
AUDUSD 1.3K
EURCHF 473
AUDJPY -12K
AUDCHF -1.5K
USDSGD 44
AUDNZD 351
GBPNZD 748
GBPAUD 220
CADCHF 435
CHFJPY 367
USDCAD 22
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 44K
EURUSD 17K
NZDUSD -10K
USDCHF 17K
AUDUSD 31K
EURCHF 30K
AUDJPY -67K
AUDCHF 14K
USDSGD 6.7K
AUDNZD 22K
GBPNZD -36K
GBPAUD -19K
CADCHF 26K
CHFJPY 13K
USDCAD 1.7K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 306.28 USD
Worst Trade: -2 334 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +56.91 USD
Massima perdita consecutiva: -14 954.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 9
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live11
0.04 × 180
Exness-Real18
1.00 × 5
Non ci sono recensioni
2025.04.09 01:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 23:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 08:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 15:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 09:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 22:54
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 21:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 20:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.27 20:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 15:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 13:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.02.11 12:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.11 11:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.11 10:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.11 09:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.