Signaux / MetaTrader 4 / STEVE RLKS_8YR_2M TMGM644
Yui Ming Wan

STEVE RLKS_8YR_2M TMGM644

Yui Ming Wan
0 avis
69 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -62%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 535
Bénéfice trades:
3 612 (79.64%)
Perte trades:
923 (20.35%)
Meilleure transaction:
2 306.28 USD
Pire transaction:
-2 333.68 USD
Bénéfice brut:
21 742.80 USD (887 578 pips)
Perte brute:
-29 098.20 USD (802 652 pips)
Gains consécutifs maximales:
44 (56.91 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 107.72 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
97.41%
Charge de dépôt maximale:
29.50%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
69
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
-0.39
Longs trades:
2 143 (47.25%)
Courts trades:
2 392 (52.75%)
Facteur de profit:
0.75
Rendement attendu:
-1.62 USD
Bénéfice moyen:
6.02 USD
Perte moyenne:
-31.53 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-14 954.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-14 954.21 USD (21)
Croissance mensuelle:
1.79%
Prévision annuelle:
21.81%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
14 511.95 USD
Maximal:
18 805.14 USD (77.41%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
77.41% (18 805.14 USD)
Par fonds propres:
78.75% (15 876.05 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 1049
EURUSD 885
NZDUSD 508
USDCHF 461
AUDUSD 266
EURCHF 256
AUDJPY 239
AUDCHF 220
USDSGD 158
AUDNZD 117
GBPNZD 112
GBPAUD 102
CADCHF 73
CHFJPY 67
USDCAD 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 992
EURUSD 895
NZDUSD 157
USDCHF 600
AUDUSD 1.3K
EURCHF 473
AUDJPY -12K
AUDCHF -1.5K
USDSGD 44
AUDNZD 351
GBPNZD 748
GBPAUD 220
CADCHF 435
CHFJPY 367
USDCAD 22
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 44K
EURUSD 17K
NZDUSD -10K
USDCHF 17K
AUDUSD 31K
EURCHF 30K
AUDJPY -67K
AUDCHF 14K
USDSGD 6.7K
AUDNZD 22K
GBPNZD -36K
GBPAUD -19K
CADCHF 26K
CHFJPY 13K
USDCAD 1.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 306.28 USD
Pire transaction: -2 334 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 21
Bénéfice consécutif maximal: +56.91 USD
Perte consécutive maximale: -14 954.21 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 9
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live11
0.04 × 180
Exness-Real18
1.00 × 5
Aucun avis
2025.04.09 01:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 23:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 08:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 15:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 09:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 22:54
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 21:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 20:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.27 20:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 15:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 13:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.02.11 12:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.11 11:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.11 10:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.11 09:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.