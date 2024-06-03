- Büyüme
İşlemler:
1 789
Kârla kapanan işlemler:
1 251 (69.92%)
Zararla kapanan işlemler:
538 (30.07%)
En iyi işlem:
148.37 USD
En kötü işlem:
-426.65 USD
Brüt kâr:
5 359.91 USD (239 656 pips)
Brüt zarar:
-7 780.83 USD (271 814 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (83.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
572.32 USD (10)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
87.02%
Maks. mevduat yükü:
36.11%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.51
Alış işlemleri:
591 (33.04%)
Satış işlemleri:
1 198 (66.96%)
Kâr faktörü:
0.69
Beklenen getiri:
-1.35 USD
Ortalama kâr:
4.28 USD
Ortalama zarar:
-14.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-1 674.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 674.15 USD (22)
Aylık büyüme:
6.18%
Yıllık tahmin:
78.55%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 608.60 USD
Maksimum:
4 791.20 USD (151.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.03% (4 791.20 USD)
Varlığa göre:
32.03% (2 437.99 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|589
|AUDCAD
|517
|GBPUSD
|330
|NZDCAD
|202
|AUDNZD
|68
|EURCHF
|44
|USDCAD
|23
|XAUUSD
|13
|USDCHF
|2
|GBPCHF
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-862
|AUDCAD
|988
|GBPUSD
|-1.9K
|NZDCAD
|262
|AUDNZD
|22
|EURCHF
|-23
|USDCAD
|-49
|XAUUSD
|-61
|USDCHF
|-835
|GBPCHF
|15
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-13K
|AUDCAD
|47K
|GBPUSD
|-61K
|NZDCAD
|16K
|AUDNZD
|944
|EURCHF
|-194
|USDCAD
|-1.5K
|XAUUSD
|-7.1K
|USDCHF
|-14K
|GBPCHF
|249
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +148.37 USD
En kötü işlem: -427 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +83.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 674.15 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Live6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 2
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 39
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 12
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 14
|
AltairInc-Live
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.06 × 201
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.25 × 766
|
Swissquote-Live1
|2.59 × 17
|
Swissquote-Live6
|16.38 × 4383
Profit Aim 5%-10% per month
- Operating under a professional fund model.
- Many good experts trade together.
- And we have ea and manual trading.
- Only currency pair.
İnceleme yok
