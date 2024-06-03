SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Retired plan
Lim Mee Fong

Retired plan

Lim Mee Fong
0 inceleme
79 hafta
0 / 0 USD
Ayda 39 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -11%
Swissquote-Live6
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 789
Kârla kapanan işlemler:
1 251 (69.92%)
Zararla kapanan işlemler:
538 (30.07%)
En iyi işlem:
148.37 USD
En kötü işlem:
-426.65 USD
Brüt kâr:
5 359.91 USD (239 656 pips)
Brüt zarar:
-7 780.83 USD (271 814 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (83.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
572.32 USD (10)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
87.02%
Maks. mevduat yükü:
36.11%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.51
Alış işlemleri:
591 (33.04%)
Satış işlemleri:
1 198 (66.96%)
Kâr faktörü:
0.69
Beklenen getiri:
-1.35 USD
Ortalama kâr:
4.28 USD
Ortalama zarar:
-14.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-1 674.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 674.15 USD (22)
Aylık büyüme:
6.18%
Yıllık tahmin:
78.55%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 608.60 USD
Maksimum:
4 791.20 USD (151.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.03% (4 791.20 USD)
Varlığa göre:
32.03% (2 437.99 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 589
AUDCAD 517
GBPUSD 330
NZDCAD 202
AUDNZD 68
EURCHF 44
USDCAD 23
XAUUSD 13
USDCHF 2
GBPCHF 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -862
AUDCAD 988
GBPUSD -1.9K
NZDCAD 262
AUDNZD 22
EURCHF -23
USDCAD -49
XAUUSD -61
USDCHF -835
GBPCHF 15
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -13K
AUDCAD 47K
GBPUSD -61K
NZDCAD 16K
AUDNZD 944
EURCHF -194
USDCAD -1.5K
XAUUSD -7.1K
USDCHF -14K
GBPCHF 249
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +148.37 USD
En kötü işlem: -427 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +83.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 674.15 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Live6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real6
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 39
Dukascopy-live-1
0.00 × 12
RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
AltairInc-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.06 × 201
AdmiralMarkets-Live3
0.25 × 766
Swissquote-Live1
2.59 × 17
Swissquote-Live6
16.38 × 4383
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Profit Aim 5%-10% per month

- Operating under a professional fund model.

- Many good experts trade together.

- And we have ea and manual trading.

- Only currency pair.

İnceleme yok
2025.09.22 08:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 22:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 09:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 20:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.29 13:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.29 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.11 08:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.02 08:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 09:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.02 11:10
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.02.25 10:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.06 11:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.31 11:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.31 11:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.22 14:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.02 17:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 07:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 15:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.43% of days out of 230 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.31 14:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.29 23:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Retired plan
Ayda 39 USD
-11%
0
0
USD
7.5K
USD
79
0%
1 789
69%
87%
0.68
-1.35
USD
43%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.