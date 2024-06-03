SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Retired plan
Lim Mee Fong

Retired plan

Lim Mee Fong
0 avis
79 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 39 USD par mois
croissance depuis 2024 -11%
Swissquote-Live6
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 789
Bénéfice trades:
1 251 (69.92%)
Perte trades:
538 (30.07%)
Meilleure transaction:
148.37 USD
Pire transaction:
-426.65 USD
Bénéfice brut:
5 359.91 USD (239 656 pips)
Perte brute:
-7 780.83 USD (271 814 pips)
Gains consécutifs maximales:
45 (83.73 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
572.32 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
87.02%
Charge de dépôt maximale:
36.11%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.51
Longs trades:
591 (33.04%)
Courts trades:
1 198 (66.96%)
Facteur de profit:
0.69
Rendement attendu:
-1.35 USD
Bénéfice moyen:
4.28 USD
Perte moyenne:
-14.46 USD
Pertes consécutives maximales:
22 (-1 674.15 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 674.15 USD (22)
Croissance mensuelle:
6.77%
Prévision annuelle:
84.09%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 608.60 USD
Maximal:
4 791.20 USD (151.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
43.03% (4 791.20 USD)
Par fonds propres:
32.03% (2 437.99 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 589
AUDCAD 517
GBPUSD 330
NZDCAD 202
AUDNZD 68
EURCHF 44
USDCAD 23
XAUUSD 13
USDCHF 2
GBPCHF 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -862
AUDCAD 988
GBPUSD -1.9K
NZDCAD 262
AUDNZD 22
EURCHF -23
USDCAD -49
XAUUSD -61
USDCHF -835
GBPCHF 15
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -13K
AUDCAD 47K
GBPUSD -61K
NZDCAD 16K
AUDNZD 944
EURCHF -194
USDCAD -1.5K
XAUUSD -7.1K
USDCHF -14K
GBPCHF 249
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +148.37 USD
Pire transaction: -427 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 22
Bénéfice consécutif maximal: +83.73 USD
Perte consécutive maximale: -1 674.15 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Swissquote-Live6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real6
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 39
Dukascopy-live-1
0.00 × 12
RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
AltairInc-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.06 × 201
AdmiralMarkets-Live3
0.25 × 766
Swissquote-Live1
2.59 × 17
Swissquote-Live6
16.38 × 4383
Profit Aim 5%-10% per month

- Operating under a professional fund model.

- Many good experts trade together.

- And we have ea and manual trading.

- Only currency pair.

Aucun avis
2025.09.22 08:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 22:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 09:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 20:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.29 13:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.29 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.11 08:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.02 08:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 09:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.02 11:10
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.02.25 10:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.06 11:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.31 11:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.31 11:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.22 14:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.02 17:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 07:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 15:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.43% of days out of 230 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.31 14:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.29 23:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
