Lim Mee Fong

Retired plan

Lim Mee Fong
0 recensioni
79 settimane
0 / 0 USD
Copia per 39 USD al mese
crescita dal 2024 -11%
Swissquote-Live6
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 789
Profit Trade:
1 251 (69.92%)
Loss Trade:
538 (30.07%)
Best Trade:
148.37 USD
Worst Trade:
-426.65 USD
Profitto lordo:
5 359.91 USD (239 656 pips)
Perdita lorda:
-7 780.83 USD (271 814 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (83.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
572.32 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
87.02%
Massimo carico di deposito:
36.11%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.51
Long Trade:
591 (33.04%)
Short Trade:
1 198 (66.96%)
Fattore di profitto:
0.69
Profitto previsto:
-1.35 USD
Profitto medio:
4.28 USD
Perdita media:
-14.46 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-1 674.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 674.15 USD (22)
Crescita mensile:
6.47%
Previsione annuale:
78.55%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 608.60 USD
Massimale:
4 791.20 USD (151.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.03% (4 791.20 USD)
Per equità:
32.03% (2 437.99 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 589
AUDCAD 517
GBPUSD 330
NZDCAD 202
AUDNZD 68
EURCHF 44
USDCAD 23
XAUUSD 13
USDCHF 2
GBPCHF 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -862
AUDCAD 988
GBPUSD -1.9K
NZDCAD 262
AUDNZD 22
EURCHF -23
USDCAD -49
XAUUSD -61
USDCHF -835
GBPCHF 15
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -13K
AUDCAD 47K
GBPUSD -61K
NZDCAD 16K
AUDNZD 944
EURCHF -194
USDCAD -1.5K
XAUUSD -7.1K
USDCHF -14K
GBPCHF 249
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +148.37 USD
Worst Trade: -427 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +83.73 USD
Massima perdita consecutiva: -1 674.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Live6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real6
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 39
Dukascopy-live-1
0.00 × 12
RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
AltairInc-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.06 × 201
AdmiralMarkets-Live3
0.25 × 766
Swissquote-Live1
2.59 × 17
Swissquote-Live6
16.38 × 4383
Profit Aim 5%-10% per month

- Operating under a professional fund model.

- Many good experts trade together.

- And we have ea and manual trading.

- Only currency pair.

Non ci sono recensioni
2025.09.22 08:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 22:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 09:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 20:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.29 13:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.29 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.11 08:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.02 08:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 09:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.02 11:10
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.02.25 10:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.06 11:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.31 11:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.31 11:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.22 14:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.02 17:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 07:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 15:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.43% of days out of 230 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.31 14:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.29 23:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
