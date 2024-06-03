- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 789
Profit Trade:
1 251 (69.92%)
Loss Trade:
538 (30.07%)
Best Trade:
148.37 USD
Worst Trade:
-426.65 USD
Profitto lordo:
5 359.91 USD (239 656 pips)
Perdita lorda:
-7 780.83 USD (271 814 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (83.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
572.32 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
87.02%
Massimo carico di deposito:
36.11%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.51
Long Trade:
591 (33.04%)
Short Trade:
1 198 (66.96%)
Fattore di profitto:
0.69
Profitto previsto:
-1.35 USD
Profitto medio:
4.28 USD
Perdita media:
-14.46 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-1 674.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 674.15 USD (22)
Crescita mensile:
6.47%
Previsione annuale:
78.55%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 608.60 USD
Massimale:
4 791.20 USD (151.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.03% (4 791.20 USD)
Per equità:
32.03% (2 437.99 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|589
|AUDCAD
|517
|GBPUSD
|330
|NZDCAD
|202
|AUDNZD
|68
|EURCHF
|44
|USDCAD
|23
|XAUUSD
|13
|USDCHF
|2
|GBPCHF
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-862
|AUDCAD
|988
|GBPUSD
|-1.9K
|NZDCAD
|262
|AUDNZD
|22
|EURCHF
|-23
|USDCAD
|-49
|XAUUSD
|-61
|USDCHF
|-835
|GBPCHF
|15
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-13K
|AUDCAD
|47K
|GBPUSD
|-61K
|NZDCAD
|16K
|AUDNZD
|944
|EURCHF
|-194
|USDCAD
|-1.5K
|XAUUSD
|-7.1K
|USDCHF
|-14K
|GBPCHF
|249
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +148.37 USD
Worst Trade: -427 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +83.73 USD
Massima perdita consecutiva: -1 674.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Live6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Profit Aim 5%-10% per month
- Operating under a professional fund model.
- Many good experts trade together.
- And we have ea and manual trading.
- Only currency pair.
