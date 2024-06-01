SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / DaddyPip
Alwin Sunardi

DaddyPip

Alwin Sunardi
0 inceleme
Güvenilirlik
176 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 5%
XM.COM-Real 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 011
Kârla kapanan işlemler:
357 (35.31%)
Zararla kapanan işlemler:
654 (64.69%)
En iyi işlem:
448.44 USD
En kötü işlem:
-715.00 USD
Brüt kâr:
48 832.06 USD (6 142 051 pips)
Brüt zarar:
-45 915.27 USD (7 653 705 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (429.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 441.72 USD (5)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
96.16%
Maks. mevduat yükü:
23.81%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.01
Alış işlemleri:
577 (57.07%)
Satış işlemleri:
434 (42.93%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
2.89 USD
Ortalama kâr:
136.78 USD
Ortalama zarar:
-70.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-2 083.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 083.42 USD (15)
Aylık büyüme:
11.73%
Yıllık tahmin:
142.30%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
824.06 USD
Maksimum:
2 897.15 USD (66.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
86.70% (2 897.15 USD)
Varlığa göre:
21.40% (236.37 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 762
GBPJPY# 98
BTCUSD# 40
XRPUSD# 27
ETHUSD# 24
USDCHF# 23
USDJPY# 15
SOLUSD# 13
AUDUSD# 6
NZDUSD# 2
GBPUSD# 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# 4K
GBPJPY# -242
BTCUSD# -278
XRPUSD# -269
ETHUSD# 384
USDCHF# -375
USDJPY# -179
SOLUSD# 14
AUDUSD# -258
NZDUSD# 6
GBPUSD# 78
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# 73K
GBPJPY# -8.7K
BTCUSD# -1.6M
XRPUSD# 24K
ETHUSD# 34K
USDCHF# -367
USDJPY# -4.5K
SOLUSD# 1.8K
AUDUSD# -2.3K
NZDUSD# 74
GBPUSD# 1.9K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +448.44 USD
En kötü işlem: -715 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +429.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 083.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XM.COM-Real 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

First Account Mostly trade on XAUUSD pair.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
DaddyPip
Ayda 30 USD
5%
0
0
USD
1.1K
USD
176
0%
1 011
35%
96%
1.06
2.89
USD
87%
1:500
