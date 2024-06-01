SegnaliSezioni
Alwin Sunardi

DaddyPip

Alwin Sunardi
0 recensioni
Affidabilità
176 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 5%
XM.COM-Real 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 011
Profit Trade:
357 (35.31%)
Loss Trade:
654 (64.69%)
Best Trade:
448.44 USD
Worst Trade:
-715.00 USD
Profitto lordo:
48 832.06 USD (6 142 051 pips)
Perdita lorda:
-45 915.27 USD (7 653 705 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (429.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 441.72 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
96.16%
Massimo carico di deposito:
23.81%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.01
Long Trade:
577 (57.07%)
Short Trade:
434 (42.93%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
2.89 USD
Profitto medio:
136.78 USD
Perdita media:
-70.21 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-2 083.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 083.42 USD (15)
Crescita mensile:
11.73%
Previsione annuale:
142.30%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
824.06 USD
Massimale:
2 897.15 USD (66.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
86.70% (2 897.15 USD)
Per equità:
21.40% (236.37 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 762
GBPJPY# 98
BTCUSD# 40
XRPUSD# 27
ETHUSD# 24
USDCHF# 23
USDJPY# 15
SOLUSD# 13
AUDUSD# 6
NZDUSD# 2
GBPUSD# 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 4K
GBPJPY# -242
BTCUSD# -278
XRPUSD# -269
ETHUSD# 384
USDCHF# -375
USDJPY# -179
SOLUSD# 14
AUDUSD# -258
NZDUSD# 6
GBPUSD# 78
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 73K
GBPJPY# -8.7K
BTCUSD# -1.6M
XRPUSD# 24K
ETHUSD# 34K
USDCHF# -367
USDJPY# -4.5K
SOLUSD# 1.8K
AUDUSD# -2.3K
NZDUSD# 74
GBPUSD# 1.9K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +448.44 USD
Worst Trade: -715 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +429.56 USD
Massima perdita consecutiva: -2 083.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XM.COM-Real 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

First Account Mostly trade on XAUUSD pair.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
DaddyPip
30USD al mese
5%
0
0
USD
1.1K
USD
176
0%
1 011
35%
96%
1.06
2.89
USD
87%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.