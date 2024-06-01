SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / DaddyPip
Alwin Sunardi

DaddyPip

Alwin Sunardi
0 avis
Fiabilité
176 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 5%
XM.COM-Real 2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 011
Bénéfice trades:
357 (35.31%)
Perte trades:
654 (64.69%)
Meilleure transaction:
448.44 USD
Pire transaction:
-715.00 USD
Bénéfice brut:
48 832.06 USD (6 142 051 pips)
Perte brute:
-45 915.27 USD (7 653 705 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (429.56 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 441.72 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
96.16%
Charge de dépôt maximale:
23.81%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.01
Longs trades:
577 (57.07%)
Courts trades:
434 (42.93%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
2.89 USD
Bénéfice moyen:
136.78 USD
Perte moyenne:
-70.21 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-2 083.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 083.42 USD (15)
Croissance mensuelle:
11.73%
Prévision annuelle:
142.30%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
824.06 USD
Maximal:
2 897.15 USD (66.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
86.70% (2 897.15 USD)
Par fonds propres:
21.40% (236.37 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD# 762
GBPJPY# 98
BTCUSD# 40
XRPUSD# 27
ETHUSD# 24
USDCHF# 23
USDJPY# 15
SOLUSD# 13
AUDUSD# 6
NZDUSD# 2
GBPUSD# 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD# 4K
GBPJPY# -242
BTCUSD# -278
XRPUSD# -269
ETHUSD# 384
USDCHF# -375
USDJPY# -179
SOLUSD# 14
AUDUSD# -258
NZDUSD# 6
GBPUSD# 78
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD# 73K
GBPJPY# -8.7K
BTCUSD# -1.6M
XRPUSD# 24K
ETHUSD# 34K
USDCHF# -367
USDJPY# -4.5K
SOLUSD# 1.8K
AUDUSD# -2.3K
NZDUSD# 74
GBPUSD# 1.9K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +448.44 USD
Pire transaction: -715 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +429.56 USD
Perte consécutive maximale: -2 083.42 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XM.COM-Real 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

First Account Mostly trade on XAUUSD pair.
Aucun avis
2025.09.28 07:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 05:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 16:56
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 02:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.08% of days out of 1209 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 22:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 18:20
No swaps are charged on the signal account
2025.08.29 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.08% of days out of 1205 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 14:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 13:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.11 08:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.08% of days out of 1187 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 08:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 07:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 01:13
No swaps are charged on the signal account
2025.08.08 20:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
DaddyPip
30 USD par mois
5%
0
0
USD
1.1K
USD
176
0%
1 011
35%
96%
1.06
2.89
USD
87%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.