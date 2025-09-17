SinyallerBölümler
Wolf Scalper MT4
Dmitry Kondrashov

Wolf Scalper MT4

Dmitry Kondrashov
2 inceleme
Güvenilirlik
160 hafta
9 / 1.7K USD
büyüme başlangıcı: 2022 1 023%
Exispro-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 235
Kârla kapanan işlemler:
1 128 (91.33%)
Zararla kapanan işlemler:
107 (8.66%)
En iyi işlem:
500.00 USD
En kötü işlem:
-620.00 USD
Brüt kâr:
29 723.78 USD (37 189 pips)
Brüt zarar:
-20 245.22 USD (21 988 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
69 (272.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 022.41 USD (35)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
3.24%
Maks. mevduat yükü:
11.37%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
29 dakika
Düzelme faktörü:
3.95
Alış işlemleri:
644 (52.15%)
Satış işlemleri:
591 (47.85%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
7.67 USD
Ortalama kâr:
26.35 USD
Ortalama zarar:
-189.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-632.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-860.00 USD (2)
Aylık büyüme:
-11.28%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 402.36 USD (18.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.83% (1 141.94 USD)
Varlığa göre:
4.84% (223.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD_i 594
USDJPY_i 470
GBPUSD_i 171
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD_i 6.3K
USDJPY_i 3.1K
GBPUSD_i 96
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD_i 7.4K
USDJPY_i 6.7K
GBPUSD_i 1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +500.00 USD
En kötü işlem: -620 USD
Maksimum ardışık kazanç: 35
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +272.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -632.68 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exispro-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Wolf Scalper MT4

https://www.mql5.com/en/market/product/85076

Ortalama derecelendirme:
Felice Sempre
13
Felice Sempre 2025.09.17 05:43 
 

non mi arrivano i segnali. Mi è arrivato solo l'ultimo segnale con grosso loss su EURUSD. Perche?? Io ho sottoscritto i 30$. Il mio conto è attivo.

DG12345
98
DG12345 2025.06.10 01:16 
 

For some unknown reason unrelated to the prodiver, I couldn´t receive any signal from the signal even though the EA did. Ended up buying it.

2025.09.24 01:45
80% of growth achieved within 54 days. This comprises 4.84% of days out of 1116 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 13:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 23:27
80% of growth achieved within 52 days. This comprises 4.93% of days out of 1055 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 04:24
80% of growth achieved within 51 days. This comprises 4.94% of days out of 1033 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 00:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 15:43
80% of growth achieved within 51 days. This comprises 4.95% of days out of 1030 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 07:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 12:37
80% of growth achieved within 49 days. This comprises 4.88% of days out of 1005 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.13 20:36
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.24 22:17
80% of growth achieved within 42 days. This comprises 4.99% of days out of 842 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.10 16:24
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.30 16:05
80% of growth achieved within 36 days. This comprises 4.96% of days out of 726 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.29 14:56
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.23 02:54
80% of growth achieved within 34 days. This comprises 4.73% of days out of 719 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.22 10:46
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.12 00:35
80% of growth achieved within 34 days. This comprises 4.8% of days out of 708 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.07 03:47
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.15 13:08
80% of growth achieved within 33 days. This comprises 4.85% of days out of 680 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.03 10:22
Share of days for 80% of growth is too low
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Wolf Scalper MT4
Ayda 30 USD
1 023%
9
1.7K
USD
10K
USD
160
100%
1 235
91%
3%
1.46
7.67
USD
21%
1:500
