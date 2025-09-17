SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Wolf Scalper MT4
Dmitry Kondrashov

Wolf Scalper MT4

Dmitry Kondrashov
2 recensioni
Affidabilità
160 settimane
9 / 1.7K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 1 023%
Exispro-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 235
Profit Trade:
1 128 (91.33%)
Loss Trade:
107 (8.66%)
Best Trade:
500.00 USD
Worst Trade:
-620.00 USD
Profitto lordo:
29 723.78 USD (37 189 pips)
Perdita lorda:
-20 245.22 USD (21 988 pips)
Vincite massime consecutive:
69 (272.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 022.41 USD (35)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
3.24%
Massimo carico di deposito:
11.37%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
29 minuti
Fattore di recupero:
3.95
Long Trade:
644 (52.15%)
Short Trade:
591 (47.85%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
7.67 USD
Profitto medio:
26.35 USD
Perdita media:
-189.21 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-632.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-860.00 USD (2)
Crescita mensile:
-10.69%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 402.36 USD (18.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.83% (1 141.94 USD)
Per equità:
4.84% (223.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD_i 594
USDJPY_i 470
GBPUSD_i 171
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD_i 6.3K
USDJPY_i 3.1K
GBPUSD_i 96
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD_i 7.4K
USDJPY_i 6.7K
GBPUSD_i 1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +500.00 USD
Worst Trade: -620 USD
Vincite massime consecutive: 35
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +272.71 USD
Massima perdita consecutiva: -632.68 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exispro-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Wolf Scalper MT4

https://www.mql5.com/en/market/product/85076

Valutazione media:
Felice Sempre
13
Felice Sempre 2025.09.17 05:43 
 

non mi arrivano i segnali. Mi è arrivato solo l'ultimo segnale con grosso loss su EURUSD. Perche?? Io ho sottoscritto i 30$. Il mio conto è attivo.

DiogoDeOliveira
98
DiogoDeOliveira 2025.06.10 01:16 
 

For some unknown reason unrelated to the prodiver, I couldn´t receive any signal from the signal even though the EA did. Ended up buying it.

2025.09.24 01:45
80% of growth achieved within 54 days. This comprises 4.84% of days out of 1116 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 13:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 23:27
80% of growth achieved within 52 days. This comprises 4.93% of days out of 1055 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 04:24
80% of growth achieved within 51 days. This comprises 4.94% of days out of 1033 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 00:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 15:43
80% of growth achieved within 51 days. This comprises 4.95% of days out of 1030 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 07:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 12:37
80% of growth achieved within 49 days. This comprises 4.88% of days out of 1005 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.13 20:36
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.24 22:17
80% of growth achieved within 42 days. This comprises 4.99% of days out of 842 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.10 16:24
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.30 16:05
80% of growth achieved within 36 days. This comprises 4.96% of days out of 726 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.29 14:56
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.23 02:54
80% of growth achieved within 34 days. This comprises 4.73% of days out of 719 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.22 10:46
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.12 00:35
80% of growth achieved within 34 days. This comprises 4.8% of days out of 708 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.07 03:47
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.15 13:08
80% of growth achieved within 33 days. This comprises 4.85% of days out of 680 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.03 10:22
Share of days for 80% of growth is too low
