İşlemler:
1 421
Kârla kapanan işlemler:
811 (57.07%)
Zararla kapanan işlemler:
610 (42.93%)
En iyi işlem:
1 782.44 AUD
En kötü işlem:
-1 667.08 AUD
Brüt kâr:
166 734.58 AUD (16 079 391 pips)
Brüt zarar:
-130 281.46 AUD (15 883 686 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (821.65 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
9 662.20 AUD (9)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
52.83%
Maks. mevduat yükü:
118.71%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
2.65
Alış işlemleri:
931 (65.52%)
Satış işlemleri:
490 (34.48%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
25.65 AUD
Ortalama kâr:
205.59 AUD
Ortalama zarar:
-213.58 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-1 560.05 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 553.23 AUD (3)
Aylık büyüme:
-25.60%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
749.69 AUD
Maksimum:
13 732.97 AUD (28.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.05% (5 571.64 AUD)
Varlığa göre:
16.21% (3 747.14 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|361
|BTCUSD
|275
|EURUSD
|46
|NZDUSD
|45
|US30
|40
|AUDUSD
|40
|USDCHF
|39
|USDJPY
|37
|GBPUSD
|31
|EURGBP
|25
|EURJPY
|25
|EURCAD
|24
|UnitedParcelService
|21
|UnionPacific
|18
|ADP
|18
|Merck
|17
|CADCHF
|17
|NAS100
|16
|Boeing
|14
|Coca-Cola
|14
|USDCAD
|14
|US500
|13
|NZDCAD
|13
|GBPCHF
|12
|EURAUD
|12
|AUDNZD
|12
|Intuit
|11
|EURCHF
|10
|WaltDisney
|10
|Chevron
|10
|PayPal
|10
|Honeywell
|10
|Starbucks
|9
|Visa
|9
|Pepsi
|8
|Nike
|8
|Charter
|7
|Microsoft
|7
|Qualcomm
|7
|Adobe
|7
|GBPCAD
|6
|Johnson&Johnson
|6
|Meta
|6
|AppliedMaterials
|6
|MicronTechnology
|6
|CHFJPY
|6
|NZDCHF
|5
|EURNZD
|5
|CADJPY
|5
|CostcoWholesale
|5
|HomeDepot
|4
|Alphabet-C
|4
|Mastercard
|3
|Procter&Gamble
|3
|AUDCHF
|3
|AUDJPY
|3
|Walmart
|3
|Tesla
|2
|UnitedHealth
|2
|GBPJPY
|2
|AUDCAD
|2
|XAUUSD
|2
|TexasInstruments
|2
|PhilipMorrisInternational
|2
|NZDJPY
|1
|McDonalds
|1
|Amazon
|1
|Verizon
|1
|USDSGD
|1
|IBM
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|ETHUSD
|6.8K
|BTCUSD
|116
|EURUSD
|207
|NZDUSD
|3.1K
|US30
|343
|AUDUSD
|1.9K
|USDCHF
|2.3K
|USDJPY
|4.8K
|GBPUSD
|-1.9K
|EURGBP
|-377
|EURJPY
|3K
|EURCAD
|391
|UnitedParcelService
|222
|UnionPacific
|2.9K
|ADP
|186
|Merck
|3.3K
|CADCHF
|-17
|NAS100
|608
|Boeing
|-1.1K
|Coca-Cola
|-748
|USDCAD
|-213
|US500
|1.9K
|NZDCAD
|-324
|GBPCHF
|81
|EURAUD
|760
|AUDNZD
|182
|Intuit
|590
|EURCHF
|30
|WaltDisney
|-422
|Chevron
|708
|PayPal
|-1.2K
|Honeywell
|1K
|Starbucks
|-183
|Visa
|1.1K
|Pepsi
|119
|Nike
|-1.3K
|Charter
|-14
|Microsoft
|-271
|Qualcomm
|-611
|Adobe
|-196
|GBPCAD
|66
|Johnson&Johnson
|-268
|Meta
|741
|AppliedMaterials
|-2.2K
|MicronTechnology
|-1.9K
|CHFJPY
|101
|NZDCHF
|15
|EURNZD
|92
|CADJPY
|64
|CostcoWholesale
|-213
|HomeDepot
|2.1K
|Alphabet-C
|291
|Mastercard
|-1.4K
|Procter&Gamble
|911
|AUDCHF
|32
|AUDJPY
|69
|Walmart
|429
|Tesla
|685
|UnitedHealth
|-15
|GBPJPY
|-36
|AUDCAD
|53
|XAUUSD
|-192
|TexasInstruments
|149
|PhilipMorrisInternational
|12
|NZDJPY
|38
|McDonalds
|-237
|Amazon
|667
|Verizon
|45
|USDSGD
|-150
|IBM
|-12
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|ETHUSD
|266K
|BTCUSD
|-1.4M
|EURUSD
|33
|NZDUSD
|1.7K
|US30
|217K
|AUDUSD
|595
|USDCHF
|2.1K
|USDJPY
|7.8K
|GBPUSD
|-2.7K
|EURGBP
|-333
|EURJPY
|5.1K
|EURCAD
|-98
|UnitedParcelService
|17K
|UnionPacific
|480K
|ADP
|83K
|Merck
|176K
|CADCHF
|-137
|NAS100
|71K
|Boeing
|84K
|Coca-Cola
|-28K
|USDCAD
|-955
|US500
|14K
|NZDCAD
|-530
|GBPCHF
|409
|EURAUD
|1.4K
|AUDNZD
|499
|Intuit
|60K
|EURCHF
|223
|WaltDisney
|-18K
|Chevron
|70K
|PayPal
|-23K
|Honeywell
|152K
|Starbucks
|-19K
|Visa
|170K
|Pepsi
|12K
|Nike
|-42K
|Charter
|22K
|Microsoft
|137K
|Qualcomm
|-62K
|Adobe
|-342K
|GBPCAD
|347
|Johnson&Johnson
|-36K
|Meta
|156K
|AppliedMaterials
|-221K
|MicronTechnology
|-80K
|CHFJPY
|494
|NZDCHF
|87
|EURNZD
|404
|CADJPY
|327
|CostcoWholesale
|-3K
|HomeDepot
|359K
|Alphabet-C
|27K
|Mastercard
|-248K
|Procter&Gamble
|45K
|AUDCHF
|86
|AUDJPY
|374
|Walmart
|827
|Tesla
|87K
|UnitedHealth
|898
|GBPJPY
|-121
|AUDCAD
|224
|XAUUSD
|-3K
|TexasInstruments
|832
|PhilipMorrisInternational
|74
|NZDJPY
|60
|McDonalds
|-44K
|Amazon
|62K
|Verizon
|3.5K
|USDSGD
|-529
|IBM
|-51
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 782.44 AUD
En kötü işlem: -1 667 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +821.65 AUD
Maksimum ardışık zarar: -1 560.05 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.33 × 12
|
PUPrime-Live
|0.86 × 7
|
ICMarketsSC-MT5
|2.24 × 165
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.50 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|2.58 × 12
|
FPMarketsLLC-Live
|2.63 × 35
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.76 × 1365
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|3.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|3.90 × 17256
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.19 × 157
|
Exness-MT5Real12
|4.31 × 32
|
RoboForex-ECN
|4.33 × 1570
|
Darwinex-Live
|4.86 × 1035
|
GOMarketsIntl-Live
|4.87 × 69
|
ValutradesSeychelles-Live
|4.91 × 11
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.98 × 1271
|
VantageInternational-Live 4
|5.40 × 25
|
JunoMarkets-Server
|5.40 × 15
|
Exness-MT5Real7
|5.47 × 17
|
Valutrades-Live
|5.91 × 11
|
STARTRADERFinancial-Live
|6.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
TASS-Live
|6.10 × 123
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 5000 USD
261%
0
0
USD
USD
12K
AUD
AUD
70
93%
1 421
57%
53%
1.27
25.65
AUD
AUD
45%
1:500