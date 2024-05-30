SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / SFE Combo High Risk
SFE Trading Pty Ltd

SFE Combo High Risk

SFE Trading Pty Ltd
0 inceleme
Güvenilirlik
70 hafta
0 / 0 USD
Ayda 5000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 261%
FusionMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 421
Kârla kapanan işlemler:
811 (57.07%)
Zararla kapanan işlemler:
610 (42.93%)
En iyi işlem:
1 782.44 AUD
En kötü işlem:
-1 667.08 AUD
Brüt kâr:
166 734.58 AUD (16 079 391 pips)
Brüt zarar:
-130 281.46 AUD (15 883 686 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (821.65 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
9 662.20 AUD (9)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
52.83%
Maks. mevduat yükü:
118.71%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
2.65
Alış işlemleri:
931 (65.52%)
Satış işlemleri:
490 (34.48%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
25.65 AUD
Ortalama kâr:
205.59 AUD
Ortalama zarar:
-213.58 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-1 560.05 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 553.23 AUD (3)
Aylık büyüme:
-25.60%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
749.69 AUD
Maksimum:
13 732.97 AUD (28.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.05% (5 571.64 AUD)
Varlığa göre:
16.21% (3 747.14 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSD 361
BTCUSD 275
EURUSD 46
NZDUSD 45
US30 40
AUDUSD 40
USDCHF 39
USDJPY 37
GBPUSD 31
EURGBP 25
EURJPY 25
EURCAD 24
UnitedParcelService 21
UnionPacific 18
ADP 18
Merck 17
CADCHF 17
NAS100 16
Boeing 14
Coca-Cola 14
USDCAD 14
US500 13
NZDCAD 13
GBPCHF 12
EURAUD 12
AUDNZD 12
Intuit 11
EURCHF 10
WaltDisney 10
Chevron 10
PayPal 10
Honeywell 10
Starbucks 9
Visa 9
Pepsi 8
Nike 8
Charter 7
Microsoft 7
Qualcomm 7
Adobe 7
GBPCAD 6
Johnson&Johnson 6
Meta 6
AppliedMaterials 6
MicronTechnology 6
CHFJPY 6
NZDCHF 5
EURNZD 5
CADJPY 5
CostcoWholesale 5
HomeDepot 4
Alphabet-C 4
Mastercard 3
Procter&Gamble 3
AUDCHF 3
AUDJPY 3
Walmart 3
Tesla 2
UnitedHealth 2
GBPJPY 2
AUDCAD 2
XAUUSD 2
TexasInstruments 2
PhilipMorrisInternational 2
NZDJPY 1
McDonalds 1
Amazon 1
Verizon 1
USDSGD 1
IBM 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSD 6.8K
BTCUSD 116
EURUSD 207
NZDUSD 3.1K
US30 343
AUDUSD 1.9K
USDCHF 2.3K
USDJPY 4.8K
GBPUSD -1.9K
EURGBP -377
EURJPY 3K
EURCAD 391
UnitedParcelService 222
UnionPacific 2.9K
ADP 186
Merck 3.3K
CADCHF -17
NAS100 608
Boeing -1.1K
Coca-Cola -748
USDCAD -213
US500 1.9K
NZDCAD -324
GBPCHF 81
EURAUD 760
AUDNZD 182
Intuit 590
EURCHF 30
WaltDisney -422
Chevron 708
PayPal -1.2K
Honeywell 1K
Starbucks -183
Visa 1.1K
Pepsi 119
Nike -1.3K
Charter -14
Microsoft -271
Qualcomm -611
Adobe -196
GBPCAD 66
Johnson&Johnson -268
Meta 741
AppliedMaterials -2.2K
MicronTechnology -1.9K
CHFJPY 101
NZDCHF 15
EURNZD 92
CADJPY 64
CostcoWholesale -213
HomeDepot 2.1K
Alphabet-C 291
Mastercard -1.4K
Procter&Gamble 911
AUDCHF 32
AUDJPY 69
Walmart 429
Tesla 685
UnitedHealth -15
GBPJPY -36
AUDCAD 53
XAUUSD -192
TexasInstruments 149
PhilipMorrisInternational 12
NZDJPY 38
McDonalds -237
Amazon 667
Verizon 45
USDSGD -150
IBM -12
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSD 266K
BTCUSD -1.4M
EURUSD 33
NZDUSD 1.7K
US30 217K
AUDUSD 595
USDCHF 2.1K
USDJPY 7.8K
GBPUSD -2.7K
EURGBP -333
EURJPY 5.1K
EURCAD -98
UnitedParcelService 17K
UnionPacific 480K
ADP 83K
Merck 176K
CADCHF -137
NAS100 71K
Boeing 84K
Coca-Cola -28K
USDCAD -955
US500 14K
NZDCAD -530
GBPCHF 409
EURAUD 1.4K
AUDNZD 499
Intuit 60K
EURCHF 223
WaltDisney -18K
Chevron 70K
PayPal -23K
Honeywell 152K
Starbucks -19K
Visa 170K
Pepsi 12K
Nike -42K
Charter 22K
Microsoft 137K
Qualcomm -62K
Adobe -342K
GBPCAD 347
Johnson&Johnson -36K
Meta 156K
AppliedMaterials -221K
MicronTechnology -80K
CHFJPY 494
NZDCHF 87
EURNZD 404
CADJPY 327
CostcoWholesale -3K
HomeDepot 359K
Alphabet-C 27K
Mastercard -248K
Procter&Gamble 45K
AUDCHF 86
AUDJPY 374
Walmart 827
Tesla 87K
UnitedHealth 898
GBPJPY -121
AUDCAD 224
XAUUSD -3K
TexasInstruments 832
PhilipMorrisInternational 74
NZDJPY 60
McDonalds -44K
Amazon 62K
Verizon 3.5K
USDSGD -529
IBM -51
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 782.44 AUD
En kötü işlem: -1 667 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +821.65 AUD
Maksimum ardışık zarar: -1 560.05 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Bybit-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.33 × 12
PUPrime-Live
0.86 × 7
ICMarketsSC-MT5
2.24 × 165
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
GOMarketsMU-Live
2.58 × 12
FPMarketsLLC-Live
2.63 × 35
ICMarketsSC-MT5-2
2.76 × 1365
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
3.00 × 2
FusionMarkets-Live
3.90 × 17256
ForexTimeFXTM-Live01
4.19 × 157
Exness-MT5Real12
4.31 × 32
RoboForex-ECN
4.33 × 1570
Darwinex-Live
4.86 × 1035
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
ValutradesSeychelles-Live
4.91 × 11
ICMarketsSC-MT5-4
4.98 × 1271
VantageInternational-Live 4
5.40 × 25
JunoMarkets-Server
5.40 × 15
Exness-MT5Real7
5.47 × 17
Valutrades-Live
5.91 × 11
STARTRADERFinancial-Live
6.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
TASS-Live
6.10 × 123
47 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.07 00:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 11:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 08:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.13 15:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.13 13:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.13 12:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.12 00:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.09.04 03:35
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.31 10:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.31 04:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.28 17:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.28 16:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.28 12:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.28 09:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.24 15:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.24 06:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.16 19:27
Share of days for 80% of growth is too low
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SFE Combo High Risk
Ayda 5000 USD
261%
0
0
USD
12K
AUD
70
93%
1 421
57%
53%
1.27
25.65
AUD
45%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.