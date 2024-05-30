SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / SFE Combo High Risk
SFE Trading Pty Ltd

SFE Combo High Risk

SFE Trading Pty Ltd
0 recensioni
Affidabilità
70 settimane
0 / 0 USD
Copia per 5000 USD al mese
crescita dal 2024 261%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 421
Profit Trade:
811 (57.07%)
Loss Trade:
610 (42.93%)
Best Trade:
1 782.44 AUD
Worst Trade:
-1 667.08 AUD
Profitto lordo:
166 734.58 AUD (16 079 391 pips)
Perdita lorda:
-130 281.46 AUD (15 883 686 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (821.65 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
9 662.20 AUD (9)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
52.83%
Massimo carico di deposito:
118.71%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
2.65
Long Trade:
931 (65.52%)
Short Trade:
490 (34.48%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
25.65 AUD
Profitto medio:
205.59 AUD
Perdita media:
-213.58 AUD
Massime perdite consecutive:
14 (-1 560.05 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-4 553.23 AUD (3)
Crescita mensile:
-25.55%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
749.69 AUD
Massimale:
13 732.97 AUD (28.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.05% (5 571.64 AUD)
Per equità:
16.21% (3 747.14 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSD 361
BTCUSD 275
EURUSD 46
NZDUSD 45
US30 40
AUDUSD 40
USDCHF 39
USDJPY 37
GBPUSD 31
EURGBP 25
EURJPY 25
EURCAD 24
UnitedParcelService 21
UnionPacific 18
ADP 18
Merck 17
CADCHF 17
NAS100 16
Boeing 14
Coca-Cola 14
USDCAD 14
US500 13
NZDCAD 13
GBPCHF 12
EURAUD 12
AUDNZD 12
Intuit 11
EURCHF 10
WaltDisney 10
Chevron 10
PayPal 10
Honeywell 10
Starbucks 9
Visa 9
Pepsi 8
Nike 8
Charter 7
Microsoft 7
Qualcomm 7
Adobe 7
GBPCAD 6
Johnson&Johnson 6
Meta 6
AppliedMaterials 6
MicronTechnology 6
CHFJPY 6
NZDCHF 5
EURNZD 5
CADJPY 5
CostcoWholesale 5
HomeDepot 4
Alphabet-C 4
Mastercard 3
Procter&Gamble 3
AUDCHF 3
AUDJPY 3
Walmart 3
Tesla 2
UnitedHealth 2
GBPJPY 2
AUDCAD 2
XAUUSD 2
TexasInstruments 2
PhilipMorrisInternational 2
NZDJPY 1
McDonalds 1
Amazon 1
Verizon 1
USDSGD 1
IBM 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSD 6.8K
BTCUSD 116
EURUSD 207
NZDUSD 3.1K
US30 343
AUDUSD 1.9K
USDCHF 2.3K
USDJPY 4.8K
GBPUSD -1.9K
EURGBP -377
EURJPY 3K
EURCAD 391
UnitedParcelService 222
UnionPacific 2.9K
ADP 186
Merck 3.3K
CADCHF -17
NAS100 608
Boeing -1.1K
Coca-Cola -748
USDCAD -213
US500 1.9K
NZDCAD -324
GBPCHF 81
EURAUD 760
AUDNZD 182
Intuit 590
EURCHF 30
WaltDisney -422
Chevron 708
PayPal -1.2K
Honeywell 1K
Starbucks -183
Visa 1.1K
Pepsi 119
Nike -1.3K
Charter -14
Microsoft -271
Qualcomm -611
Adobe -196
GBPCAD 66
Johnson&Johnson -268
Meta 741
AppliedMaterials -2.2K
MicronTechnology -1.9K
CHFJPY 101
NZDCHF 15
EURNZD 92
CADJPY 64
CostcoWholesale -213
HomeDepot 2.1K
Alphabet-C 291
Mastercard -1.4K
Procter&Gamble 911
AUDCHF 32
AUDJPY 69
Walmart 429
Tesla 685
UnitedHealth -15
GBPJPY -36
AUDCAD 53
XAUUSD -192
TexasInstruments 149
PhilipMorrisInternational 12
NZDJPY 38
McDonalds -237
Amazon 667
Verizon 45
USDSGD -150
IBM -12
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSD 266K
BTCUSD -1.4M
EURUSD 33
NZDUSD 1.7K
US30 217K
AUDUSD 595
USDCHF 2.1K
USDJPY 7.8K
GBPUSD -2.7K
EURGBP -333
EURJPY 5.1K
EURCAD -98
UnitedParcelService 17K
UnionPacific 480K
ADP 83K
Merck 176K
CADCHF -137
NAS100 71K
Boeing 84K
Coca-Cola -28K
USDCAD -955
US500 14K
NZDCAD -530
GBPCHF 409
EURAUD 1.4K
AUDNZD 499
Intuit 60K
EURCHF 223
WaltDisney -18K
Chevron 70K
PayPal -23K
Honeywell 152K
Starbucks -19K
Visa 170K
Pepsi 12K
Nike -42K
Charter 22K
Microsoft 137K
Qualcomm -62K
Adobe -342K
GBPCAD 347
Johnson&Johnson -36K
Meta 156K
AppliedMaterials -221K
MicronTechnology -80K
CHFJPY 494
NZDCHF 87
EURNZD 404
CADJPY 327
CostcoWholesale -3K
HomeDepot 359K
Alphabet-C 27K
Mastercard -248K
Procter&Gamble 45K
AUDCHF 86
AUDJPY 374
Walmart 827
Tesla 87K
UnitedHealth 898
GBPJPY -121
AUDCAD 224
XAUUSD -3K
TexasInstruments 832
PhilipMorrisInternational 74
NZDJPY 60
McDonalds -44K
Amazon 62K
Verizon 3.5K
USDSGD -529
IBM -51
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 782.44 AUD
Worst Trade: -1 667 AUD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +821.65 AUD
Massima perdita consecutiva: -1 560.05 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Bybit-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.33 × 12
PUPrime-Live
0.86 × 7
ICMarketsSC-MT5
2.24 × 165
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
GOMarketsMU-Live
2.58 × 12
FPMarketsLLC-Live
2.63 × 35
ICMarketsSC-MT5-2
2.76 × 1365
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
3.00 × 2
FusionMarkets-Live
3.90 × 17256
ForexTimeFXTM-Live01
4.19 × 157
Exness-MT5Real12
4.31 × 32
RoboForex-ECN
4.33 × 1570
Darwinex-Live
4.86 × 1035
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
ValutradesSeychelles-Live
4.91 × 11
ICMarketsSC-MT5-4
4.98 × 1271
VantageInternational-Live 4
5.40 × 25
JunoMarkets-Server
5.40 × 15
Exness-MT5Real7
5.47 × 17
Valutrades-Live
5.91 × 11
STARTRADERFinancial-Live
6.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
TASS-Live
6.10 × 123
47 più
Non ci sono recensioni
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.07 00:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 11:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 08:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.13 15:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.13 13:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.13 12:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.12 00:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.09.04 03:35
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.31 10:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.31 04:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.28 17:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.28 16:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.28 12:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.28 09:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.24 15:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.24 06:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.16 19:27
Share of days for 80% of growth is too low
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.