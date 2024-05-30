LUNA işlem programını deneyimlemek için hoş geldiniz!

XAUUSD için özel olarak tasarlanmış uzman programı LUNA'yı gururla sunuyoruz. Bu EA, 15 yıldan fazla işlem deneyimine sahip bir yazar tarafından birkaç yıl süren geliştirme sonucunda çığır açıcı ilerleme kaydetmiştir!





Özellikler:

Garanti ediyoruz: Bu dürüst bir işlem sistemi, yapay zeka sinir ağları, Martin stratejisi, ızgara stratejisi vb. uyum tekniklerini kullanmaz ve ayrıca mükemmel bir eğri elde etmek için geçmiş işlem konumlarını değiştirmez. LUNA, piyasa yönünü onaylamak için gelişmiş algoritmalar kullanır ve kritik kırılma noktalarında işlem yaparak en iyi giriş zamanını sağlar. Bu EA, zarar pozisyonlarını etkili bir şekilde yönetme teknolojisine sahiptir. Her işlemde stop-loss bulunur ve karı aşamalı olarak gerçekleştirerek, zarar pozisyonunu tamamen ortadan kaldırılana kadar birden fazla işleme bölünür. LUNA, hesap büyüklüğünüze ve izin verilen maksimum işlem hacmine göre otomatik olarak lotları ayarlar, ayrıca özel lotlar seçebilirsiniz. LUNA, kurtarma sistemi ile donatılmıştır. Zararlar belirli bir seviyeye ulaştığında, kurtarma programı otomatik olarak devreye girer. Bu özelliği ayrıca panel üzerinden manuel olarak da kapatabilirsiniz. Kurulum çok kolaydır, varsayılan ayarlar GMT+3 sunucu zamanını kullanan çoğu aracı kurum için uygundur. Aracı kurumunuz farklı bir sunucu zamanı kullanıyorsa, sadece küçük bir zaman ayarı yapmanız gerekir. LUNA'yı deneyimleyin ve profesyonel ve verimli bir işlem deneyimi yaşayın!





Tavsiyeler:

Para çifti: XAUUSD (altın/ABD doları) İşlem periyodu: H1 (1 saatlik döngü) Minimum pozisyon: 0.06 Minimum teminat: $1200







