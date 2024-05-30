- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
666
Kârla kapanan işlemler:
621 (93.24%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (6.76%)
En iyi işlem:
66.96 USD
En kötü işlem:
-258.32 USD
Brüt kâr:
3 380.01 USD (83 127 pips)
Brüt zarar:
-3 498.23 USD (72 967 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
121 (573.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
907.88 USD (107)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
5.25%
Maks. mevduat yükü:
98.49%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.08
Alış işlemleri:
420 (63.06%)
Satış işlemleri:
246 (36.94%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.18 USD
Ortalama kâr:
5.44 USD
Ortalama zarar:
-77.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-564.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-721.68 USD (3)
Aylık büyüme:
21.39%
Yıllık tahmin:
259.50%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
171.96 USD
Maksimum:
1 412.04 USD (85.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
89.50% (1 412.04 USD)
Varlığa göre:
61.63% (217.98 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|666
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-118
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|10K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +66.96 USD
En kötü işlem: -258 USD
Maksimum ardışık kazanç: 107
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +573.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -564.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXCM-USDReal07" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
LUNA işlem programını deneyimlemek için hoş geldiniz!
XAUUSD için özel olarak tasarlanmış uzman programı LUNA'yı gururla sunuyoruz. Bu EA, 15 yıldan fazla işlem deneyimine sahip bir yazar tarafından birkaç yıl süren geliştirme sonucunda çığır açıcı ilerleme kaydetmiştir!
Özellikler:
- Garanti ediyoruz: Bu dürüst bir işlem sistemi, yapay zeka sinir ağları, Martin stratejisi, ızgara stratejisi vb. uyum tekniklerini kullanmaz ve ayrıca mükemmel bir eğri elde etmek için geçmiş işlem konumlarını değiştirmez.
- LUNA, piyasa yönünü onaylamak için gelişmiş algoritmalar kullanır ve kritik kırılma noktalarında işlem yaparak en iyi giriş zamanını sağlar.
- Bu EA, zarar pozisyonlarını etkili bir şekilde yönetme teknolojisine sahiptir. Her işlemde stop-loss bulunur ve karı aşamalı olarak gerçekleştirerek, zarar pozisyonunu tamamen ortadan kaldırılana kadar birden fazla işleme bölünür.
- LUNA, hesap büyüklüğünüze ve izin verilen maksimum işlem hacmine göre otomatik olarak lotları ayarlar, ayrıca özel lotlar seçebilirsiniz.
- LUNA, kurtarma sistemi ile donatılmıştır. Zararlar belirli bir seviyeye ulaştığında, kurtarma programı otomatik olarak devreye girer. Bu özelliği ayrıca panel üzerinden manuel olarak da kapatabilirsiniz.
- Kurulum çok kolaydır, varsayılan ayarlar GMT+3 sunucu zamanını kullanan çoğu aracı kurum için uygundur. Aracı kurumunuz farklı bir sunucu zamanı kullanıyorsa, sadece küçük bir zaman ayarı yapmanız gerekir.
- LUNA'yı deneyimleyin ve profesyonel ve verimli bir işlem deneyimi yaşayın!
Tavsiyeler:
- Para çifti: XAUUSD (altın/ABD doları)
- İşlem periyodu: H1 (1 saatlik döngü)
- Minimum pozisyon: 0.06
- Minimum teminat: $1200
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
-40%
0
0
USD
USD
148
USD
USD
71
96%
666
93%
5%
0.96
-0.18
USD
USD
90%
1:200