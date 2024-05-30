- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
663
Bénéfice trades:
619 (93.36%)
Perte trades:
44 (6.64%)
Meilleure transaction:
66.96 USD
Pire transaction:
-258.32 USD
Bénéfice brut:
3 377.45 USD (83 001 pips)
Perte brute:
-3 481.21 USD (72 117 pips)
Gains consécutifs maximales:
121 (573.39 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
907.88 USD (107)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
5.25%
Charge de dépôt maximale:
98.49%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.07
Longs trades:
417 (62.90%)
Courts trades:
246 (37.10%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-0.16 USD
Bénéfice moyen:
5.46 USD
Perte moyenne:
-79.12 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-564.28 USD)
Perte consécutive maximale:
-721.68 USD (3)
Croissance mensuelle:
36.04%
Prévision annuelle:
437.27%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
171.96 USD
Maximal:
1 412.04 USD (85.45%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
89.50% (1 412.04 USD)
Par fonds propres:
61.63% (217.98 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|663
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-104
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +66.96 USD
Pire transaction: -258 USD
Gains consécutifs maximales: 107
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +573.39 USD
Perte consécutive maximale: -564.28 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXCM-USDReal07" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 3
Bienvenue à l'expérience du programme de trading LUNA !
Nous sommes fiers de présenter le programme d'expert LUNA, spécialement conçu pour XAUUSD. Cet EA a été développé pendant plusieurs années par un auteur ayant plus de 15 ans d'expérience dans le trading, et a réalisé des avancées révolutionnaires !
Caractéristiques :
- Nous garantissons : il s'agit d'un système de trading honnête, n'utilisant pas de techniques d'ajustement telles que les réseaux neuronaux AI, les stratégies de Martingale, les stratégies de grille, et ne modifiant pas les positions de trading historiques pour atteindre une courbe parfaite.
- LUNA utilise des algorithmes avancés pour confirmer la direction du marché et effectue des transactions aux points de rupture clés pour garantir le meilleur moment d'entrée.
- Cet EA dispose d'une technologie efficace pour gérer les positions de perte. Chaque transaction est dotée d'un stop-loss et est divisée en plusieurs transactions, réalisant progressivement les bénéfices jusqu'à ce que la position de perte soit complètement éliminée.
- LUNA ajuste automatiquement les lots en fonction de la taille de votre compte et du volume de transactions autorisé, et vous pouvez également choisir des lots personnalisés.
- LUNA est équipé d'un système de secours. Lorsque les pertes atteignent un certain niveau, le programme de secours se déclenche automatiquement. Vous pouvez également désactiver cette fonction manuellement via le panneau.
- L'installation est très simple, les paramètres par défaut conviennent à la plupart des courtiers utilisant l'heure du serveur GMT+3. Si votre courtier utilise une heure de serveur différente, vous n'avez besoin que d'ajustements mineurs.
- Essayez LUNA et ressentez une expérience de trading professionnelle et efficace !
Recommandations :
- Paire de devises : XAUUSD (or contre dollar américain)
- Période de trading : H1 (cycle d'une heure)
- Position minimale : 0,06
- Marge minimale : 1200 $
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
50 USD par mois
-36%
0
0
USD
USD
162
USD
USD
71
96%
663
93%
5%
0.97
-0.16
USD
USD
90%
1:200