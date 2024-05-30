SegnaliSezioni
Mao Jun Hu

LUNAGold

Mao Jun Hu
0 recensioni
71 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 -40%
FXCM-USDReal07
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
666
Profit Trade:
621 (93.24%)
Loss Trade:
45 (6.76%)
Best Trade:
66.96 USD
Worst Trade:
-258.32 USD
Profitto lordo:
3 380.01 USD (83 127 pips)
Perdita lorda:
-3 498.23 USD (72 967 pips)
Vincite massime consecutive:
121 (573.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
907.88 USD (107)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
5.25%
Massimo carico di deposito:
98.49%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.08
Long Trade:
420 (63.06%)
Short Trade:
246 (36.94%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.18 USD
Profitto medio:
5.44 USD
Perdita media:
-77.74 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-564.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-721.68 USD (3)
Crescita mensile:
24.15%
Previsione annuale:
293.06%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
171.96 USD
Massimale:
1 412.04 USD (85.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
89.50% (1 412.04 USD)
Per equità:
61.63% (217.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 666
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -118
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 10K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +66.96 USD
Worst Trade: -258 USD
Vincite massime consecutive: 107
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +573.39 USD
Massima perdita consecutiva: -564.28 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXCM-USDReal07" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 3
Benvenuti a sperimentare il programma di trading LUNA!

Siamo orgogliosi di presentare il programma esperto LUNA, progettato appositamente per XAUUSD. Questo EA è stato sviluppato per anni da un autore con oltre 15 anni di esperienza nel trading, ottenendo progressi rivoluzionari!

Caratteristiche:

  • Garantiamo: si tratta di un sistema di trading onesto, che non utilizza tecniche di adattamento come reti neurali AI, strategie di Martingale, strategie a griglia, e non modifica le posizioni di trading storiche per ottenere una curva perfetta.
  • LUNA utilizza algoritmi avanzati per confermare la direzione del mercato e effettua scambi nei punti chiave di rottura per garantire il miglior momento di ingresso.
  • Questo EA dispone di una tecnologia efficace per gestire le posizioni di perdita. Ogni transazione è dotata di uno stop-loss e viene divisa in più transazioni, realizzando progressivamente i profitti fino all'eliminazione completa della posizione di perdita.
  • LUNA regola automaticamente i lotti in base alla dimensione del vostro conto e al volume di trading consentito, e potete anche scegliere lotti personalizzati.
  • LUNA è dotato di un sistema di salvataggio. Quando le perdite raggiungono un certo livello, il programma di salvataggio si attiva automaticamente. È anche possibile disattivare manualmente questa funzione tramite il pannello.
  • L'installazione è molto semplice, le impostazioni predefinite sono adatte alla maggior parte dei broker che utilizzano l'ora del server GMT+3. Se il vostro broker utilizza un'ora del server diversa, è sufficiente apportare piccoli aggiustamenti.
  • Sperimentate LUNA e provate un'esperienza di trading professionale ed efficiente!

Consigli:

  • Coppia di valute: XAUUSD (oro contro dollaro statunitense)
  • Periodo di trading: H1 (ciclo di un'ora)
  • Posizione minima: 0,06
  • Margine minimo: $1200



Non ci sono recensioni
2025.08.26 16:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 12:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 01:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 00:13
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 19:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 14:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 14:50
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 2.86% of days out of 420 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 00:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 12:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 17:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.23 12:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 15:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 18:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.05 09:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.04 09:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.02 10:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.26 10:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
