- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
666
Profit Trade:
621 (93.24%)
Loss Trade:
45 (6.76%)
Best Trade:
66.96 USD
Worst Trade:
-258.32 USD
Profitto lordo:
3 380.01 USD (83 127 pips)
Perdita lorda:
-3 498.23 USD (72 967 pips)
Vincite massime consecutive:
121 (573.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
907.88 USD (107)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
5.25%
Massimo carico di deposito:
98.49%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.08
Long Trade:
420 (63.06%)
Short Trade:
246 (36.94%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.18 USD
Profitto medio:
5.44 USD
Perdita media:
-77.74 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-564.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-721.68 USD (3)
Crescita mensile:
24.15%
Previsione annuale:
293.06%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
171.96 USD
Massimale:
1 412.04 USD (85.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
89.50% (1 412.04 USD)
Per equità:
61.63% (217.98 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|666
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-118
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|10K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +66.96 USD
Worst Trade: -258 USD
Vincite massime consecutive: 107
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +573.39 USD
Massima perdita consecutiva: -564.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXCM-USDReal07" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 3
Benvenuti a sperimentare il programma di trading LUNA!
Siamo orgogliosi di presentare il programma esperto LUNA, progettato appositamente per XAUUSD. Questo EA è stato sviluppato per anni da un autore con oltre 15 anni di esperienza nel trading, ottenendo progressi rivoluzionari!
Caratteristiche:
- Garantiamo: si tratta di un sistema di trading onesto, che non utilizza tecniche di adattamento come reti neurali AI, strategie di Martingale, strategie a griglia, e non modifica le posizioni di trading storiche per ottenere una curva perfetta.
- LUNA utilizza algoritmi avanzati per confermare la direzione del mercato e effettua scambi nei punti chiave di rottura per garantire il miglior momento di ingresso.
- Questo EA dispone di una tecnologia efficace per gestire le posizioni di perdita. Ogni transazione è dotata di uno stop-loss e viene divisa in più transazioni, realizzando progressivamente i profitti fino all'eliminazione completa della posizione di perdita.
- LUNA regola automaticamente i lotti in base alla dimensione del vostro conto e al volume di trading consentito, e potete anche scegliere lotti personalizzati.
- LUNA è dotato di un sistema di salvataggio. Quando le perdite raggiungono un certo livello, il programma di salvataggio si attiva automaticamente. È anche possibile disattivare manualmente questa funzione tramite il pannello.
- L'installazione è molto semplice, le impostazioni predefinite sono adatte alla maggior parte dei broker che utilizzano l'ora del server GMT+3. Se il vostro broker utilizza un'ora del server diversa, è sufficiente apportare piccoli aggiustamenti.
- Sperimentate LUNA e provate un'esperienza di trading professionale ed efficiente!
Consigli:
- Coppia di valute: XAUUSD (oro contro dollaro statunitense)
- Periodo di trading: H1 (ciclo di un'ora)
- Posizione minima: 0,06
- Margine minimo: $1200
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
-40%
0
0
USD
USD
148
USD
USD
71
96%
666
93%
5%
0.96
-0.18
USD
USD
90%
1:200