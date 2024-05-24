SinyallerBölümler
T887

Nicolas Schindelholz
0 inceleme
85 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 -65%
ICMarketsSC-Live31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
17 737
Kârla kapanan işlemler:
12 701 (71.60%)
Zararla kapanan işlemler:
5 036 (28.39%)
En iyi işlem:
358.73 USD
En kötü işlem:
-1 714.53 USD
Brüt kâr:
23 226.93 USD (5 227 056 pips)
Brüt zarar:
-25 104.54 USD (6 457 825 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
55 (56.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
597.58 USD (19)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
87.54%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
86
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.29
Alış işlemleri:
6 872 (38.74%)
Satış işlemleri:
10 865 (61.26%)
Kâr faktörü:
0.93
Beklenen getiri:
-0.11 USD
Ortalama kâr:
1.83 USD
Ortalama zarar:
-4.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
59 (-34.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 931.73 USD (3)
Aylık büyüme:
2.42%
Yıllık tahmin:
29.74%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6 216.99 USD
Maksimum:
6 505.08 USD (385.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
78.49% (6 476.24 USD)
Varlığa göre:
89.38% (13 732.11 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 7028
AUDCAD 4122
XAUUSD 1306
GBPUSD 1001
NZDCAD 963
AUDUSD 620
AUDNZD 605
EURAUD 323
USDCAD 321
CADCHF 274
BTCUSD 267
NZDUSD 113
EURCAD 91
GBPCAD 90
EURGBP 76
USDJPY 62
GBPAUD 55
EURJPY 55
EURNZD 54
GBPJPY 48
EURCHF 42
AUDCHF 42
GBPCHF 41
GBPNZD 35
US30 29
USDCHF 21
NZDCHF 13
AUDJPY 13
NZDJPY 12
XAGUSD 8
EURSGD 3
CHFJPY 3
XTIUSD 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -2.7K
AUDCAD 1.1K
XAUUSD -93
GBPUSD -447
NZDCAD 241
AUDUSD 645
AUDNZD -20
EURAUD -295
USDCAD -360
CADCHF -11
BTCUSD 71
NZDUSD 50
EURCAD 23
GBPCAD 44
EURGBP 1
USDJPY 20
GBPAUD 21
EURJPY -43
EURNZD 52
GBPJPY 3
EURCHF 18
AUDCHF 28
GBPCHF 1
GBPNZD 49
US30 -240
USDCHF 18
NZDCHF 5
AUDJPY -25
NZDJPY 7
XAGUSD -4
EURSGD -1
CHFJPY 2
XTIUSD -2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -199K
AUDCAD 35K
XAUUSD -152K
GBPUSD -25K
NZDCAD 16K
AUDUSD 21K
AUDNZD -28K
EURAUD -50K
USDCAD -6.9K
CADCHF 4.3K
BTCUSD -739K
NZDUSD -233
EURCAD 2K
GBPCAD 2.9K
EURGBP -464
USDJPY 3.1K
GBPAUD 324
EURJPY -8K
EURNZD 2.9K
GBPJPY -3.9K
EURCHF 1.4K
AUDCHF 1.7K
GBPCHF -307
GBPNZD 1.5K
US30 -24K
USDCHF 847
NZDCHF -115
AUDJPY -4.9K
NZDJPY 361
XAGUSD -288
EURSGD -77
CHFJPY 204
XTIUSD -4
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +358.73 USD
En kötü işlem: -1 715 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +56.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -34.15 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OctaFX-Real8
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 2
VTMarkets-Live
0.00 × 4
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
Eightcap-Real
0.00 × 2
Tickmill-Live08
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 15
FBSInc-bonus1
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 6
0.11 × 9
XMTrading-Real 252
0.14 × 72
ICMarketsSC-Live03
0.22 × 450
MEXAtlantic-Real
0.23 × 518
VantageFXInternational-Live 8
0.24 × 214
ICMarketsSC-Live14
0.29 × 73
ICMarketsSC-Live27
0.29 × 301
EagleFX-Live
0.52 × 96
TurnkeyGlobal-Live
0.68 × 132
VantageFXInternational-Live 2
0.74 × 562
ICMarketsSC-Live33
0.83 × 84
ICMarketsSC-Live05
0.85 × 313
ForexTimeFXTM-ECN2
0.91 × 208
ICMarketsSC-Live09
0.92 × 253
ICMarketsSC-Live23
0.92 × 13
ICMarketsSC-Live07
1.09 × 22
ICMarketsSC-Live20
1.10 × 1018
121 daha fazla...
