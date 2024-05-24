- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
17 737
Profit Trade:
12 701 (71.60%)
Loss Trade:
5 036 (28.39%)
Best Trade:
358.73 USD
Worst Trade:
-1 714.53 USD
Profitto lordo:
23 226.93 USD (5 227 056 pips)
Perdita lorda:
-25 104.54 USD (6 457 825 pips)
Vincite massime consecutive:
55 (56.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
597.58 USD (19)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
87.54%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
86
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.29
Long Trade:
6 872 (38.74%)
Short Trade:
10 865 (61.26%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-0.11 USD
Profitto medio:
1.83 USD
Perdita media:
-4.99 USD
Massime perdite consecutive:
59 (-34.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 931.73 USD (3)
Crescita mensile:
2.45%
Previsione annuale:
29.74%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 216.99 USD
Massimale:
6 505.08 USD (385.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
78.49% (6 476.24 USD)
Per equità:
89.38% (13 732.11 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7028
|AUDCAD
|4122
|XAUUSD
|1306
|GBPUSD
|1001
|NZDCAD
|963
|AUDUSD
|620
|AUDNZD
|605
|EURAUD
|323
|USDCAD
|321
|CADCHF
|274
|BTCUSD
|267
|NZDUSD
|113
|EURCAD
|91
|GBPCAD
|90
|EURGBP
|76
|USDJPY
|62
|GBPAUD
|55
|EURJPY
|55
|EURNZD
|54
|GBPJPY
|48
|EURCHF
|42
|AUDCHF
|42
|GBPCHF
|41
|GBPNZD
|35
|US30
|29
|USDCHF
|21
|NZDCHF
|13
|AUDJPY
|13
|NZDJPY
|12
|XAGUSD
|8
|EURSGD
|3
|CHFJPY
|3
|XTIUSD
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-2.7K
|AUDCAD
|1.1K
|XAUUSD
|-93
|GBPUSD
|-447
|NZDCAD
|241
|AUDUSD
|645
|AUDNZD
|-20
|EURAUD
|-295
|USDCAD
|-360
|CADCHF
|-11
|BTCUSD
|71
|NZDUSD
|50
|EURCAD
|23
|GBPCAD
|44
|EURGBP
|1
|USDJPY
|20
|GBPAUD
|21
|EURJPY
|-43
|EURNZD
|52
|GBPJPY
|3
|EURCHF
|18
|AUDCHF
|28
|GBPCHF
|1
|GBPNZD
|49
|US30
|-240
|USDCHF
|18
|NZDCHF
|5
|AUDJPY
|-25
|NZDJPY
|7
|XAGUSD
|-4
|EURSGD
|-1
|CHFJPY
|2
|XTIUSD
|-2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-199K
|AUDCAD
|35K
|XAUUSD
|-152K
|GBPUSD
|-25K
|NZDCAD
|16K
|AUDUSD
|21K
|AUDNZD
|-28K
|EURAUD
|-50K
|USDCAD
|-6.9K
|CADCHF
|4.3K
|BTCUSD
|-739K
|NZDUSD
|-233
|EURCAD
|2K
|GBPCAD
|2.9K
|EURGBP
|-464
|USDJPY
|3.1K
|GBPAUD
|324
|EURJPY
|-8K
|EURNZD
|2.9K
|GBPJPY
|-3.9K
|EURCHF
|1.4K
|AUDCHF
|1.7K
|GBPCHF
|-307
|GBPNZD
|1.5K
|US30
|-24K
|USDCHF
|847
|NZDCHF
|-115
|AUDJPY
|-4.9K
|NZDJPY
|361
|XAGUSD
|-288
|EURSGD
|-77
|CHFJPY
|204
|XTIUSD
|-4
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +358.73 USD
Worst Trade: -1 715 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +56.07 USD
Massima perdita consecutiva: -34.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 2
|
Eightcap-Real
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 15
|
FBSInc-bonus1
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.11 × 9
|
XMTrading-Real 252
|0.14 × 72
|
ICMarketsSC-Live03
|0.22 × 450
|
MEXAtlantic-Real
|0.23 × 518
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.24 × 214
|
ICMarketsSC-Live14
|0.29 × 73
|
ICMarketsSC-Live27
|0.29 × 301
|
EagleFX-Live
|0.52 × 96
|
TurnkeyGlobal-Live
|0.68 × 132
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.74 × 562
|
ICMarketsSC-Live33
|0.83 × 84
|
ICMarketsSC-Live05
|0.85 × 313
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.91 × 208
|
ICMarketsSC-Live09
|0.92 × 253
|
ICMarketsSC-Live23
|0.92 × 13
|
ICMarketsSC-Live07
|1.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live20
|1.10 × 1018
