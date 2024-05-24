SegnaliSezioni
Nicolas Schindelholz

T887

Nicolas Schindelholz
0 recensioni
85 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 -65%
ICMarketsSC-Live31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
17 737
Profit Trade:
12 701 (71.60%)
Loss Trade:
5 036 (28.39%)
Best Trade:
358.73 USD
Worst Trade:
-1 714.53 USD
Profitto lordo:
23 226.93 USD (5 227 056 pips)
Perdita lorda:
-25 104.54 USD (6 457 825 pips)
Vincite massime consecutive:
55 (56.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
597.58 USD (19)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
87.54%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
86
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.29
Long Trade:
6 872 (38.74%)
Short Trade:
10 865 (61.26%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-0.11 USD
Profitto medio:
1.83 USD
Perdita media:
-4.99 USD
Massime perdite consecutive:
59 (-34.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 931.73 USD (3)
Crescita mensile:
2.45%
Previsione annuale:
29.74%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 216.99 USD
Massimale:
6 505.08 USD (385.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
78.49% (6 476.24 USD)
Per equità:
89.38% (13 732.11 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 7028
AUDCAD 4122
XAUUSD 1306
GBPUSD 1001
NZDCAD 963
AUDUSD 620
AUDNZD 605
EURAUD 323
USDCAD 321
CADCHF 274
BTCUSD 267
NZDUSD 113
EURCAD 91
GBPCAD 90
EURGBP 76
USDJPY 62
GBPAUD 55
EURJPY 55
EURNZD 54
GBPJPY 48
EURCHF 42
AUDCHF 42
GBPCHF 41
GBPNZD 35
US30 29
USDCHF 21
NZDCHF 13
AUDJPY 13
NZDJPY 12
XAGUSD 8
EURSGD 3
CHFJPY 3
XTIUSD 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -2.7K
AUDCAD 1.1K
XAUUSD -93
GBPUSD -447
NZDCAD 241
AUDUSD 645
AUDNZD -20
EURAUD -295
USDCAD -360
CADCHF -11
BTCUSD 71
NZDUSD 50
EURCAD 23
GBPCAD 44
EURGBP 1
USDJPY 20
GBPAUD 21
EURJPY -43
EURNZD 52
GBPJPY 3
EURCHF 18
AUDCHF 28
GBPCHF 1
GBPNZD 49
US30 -240
USDCHF 18
NZDCHF 5
AUDJPY -25
NZDJPY 7
XAGUSD -4
EURSGD -1
CHFJPY 2
XTIUSD -2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -199K
AUDCAD 35K
XAUUSD -152K
GBPUSD -25K
NZDCAD 16K
AUDUSD 21K
AUDNZD -28K
EURAUD -50K
USDCAD -6.9K
CADCHF 4.3K
BTCUSD -739K
NZDUSD -233
EURCAD 2K
GBPCAD 2.9K
EURGBP -464
USDJPY 3.1K
GBPAUD 324
EURJPY -8K
EURNZD 2.9K
GBPJPY -3.9K
EURCHF 1.4K
AUDCHF 1.7K
GBPCHF -307
GBPNZD 1.5K
US30 -24K
USDCHF 847
NZDCHF -115
AUDJPY -4.9K
NZDJPY 361
XAGUSD -288
EURSGD -77
CHFJPY 204
XTIUSD -4
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +358.73 USD
Worst Trade: -1 715 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +56.07 USD
Massima perdita consecutiva: -34.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OctaFX-Real8
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 2
VTMarkets-Live
0.00 × 4
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
Eightcap-Real
0.00 × 2
Tickmill-Live08
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 15
FBSInc-bonus1
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 6
0.11 × 9
XMTrading-Real 252
0.14 × 72
ICMarketsSC-Live03
0.22 × 450
MEXAtlantic-Real
0.23 × 518
VantageFXInternational-Live 8
0.24 × 214
ICMarketsSC-Live14
0.29 × 73
ICMarketsSC-Live27
0.29 × 301
EagleFX-Live
0.52 × 96
TurnkeyGlobal-Live
0.68 × 132
VantageFXInternational-Live 2
0.74 × 562
ICMarketsSC-Live33
0.83 × 84
ICMarketsSC-Live05
0.85 × 313
ForexTimeFXTM-ECN2
0.91 × 208
ICMarketsSC-Live09
0.92 × 253
ICMarketsSC-Live23
0.92 × 13
ICMarketsSC-Live07
1.09 × 22
ICMarketsSC-Live20
1.10 × 1018
121 più
