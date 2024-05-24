SignauxSections
Nicolas Schindelholz

T887

Nicolas Schindelholz
0 avis
85 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 -65%
ICMarketsSC-Live31
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
17 732
Bénéfice trades:
12 696 (71.59%)
Perte trades:
5 036 (28.40%)
Meilleure transaction:
358.73 USD
Pire transaction:
-1 714.53 USD
Bénéfice brut:
23 219.39 USD (5 226 309 pips)
Perte brute:
-25 104.54 USD (6 457 825 pips)
Gains consécutifs maximales:
55 (56.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
597.58 USD (19)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
87.54%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
102
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.29
Longs trades:
6 869 (38.74%)
Courts trades:
10 863 (61.26%)
Facteur de profit:
0.92
Rendement attendu:
-0.11 USD
Bénéfice moyen:
1.83 USD
Perte moyenne:
-4.99 USD
Pertes consécutives maximales:
59 (-34.15 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 931.73 USD (3)
Croissance mensuelle:
2.52%
Prévision annuelle:
31.60%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6 216.99 USD
Maximal:
6 505.08 USD (385.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
78.49% (6 476.24 USD)
Par fonds propres:
89.38% (13 732.11 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 7028
AUDCAD 4120
XAUUSD 1304
GBPUSD 1001
NZDCAD 963
AUDUSD 619
AUDNZD 605
EURAUD 323
USDCAD 321
CADCHF 274
BTCUSD 267
NZDUSD 113
EURCAD 91
GBPCAD 90
EURGBP 76
USDJPY 62
GBPAUD 55
EURJPY 55
EURNZD 54
GBPJPY 48
EURCHF 42
AUDCHF 42
GBPCHF 41
GBPNZD 35
US30 29
USDCHF 21
NZDCHF 13
AUDJPY 13
NZDJPY 12
XAGUSD 8
EURSGD 3
CHFJPY 3
XTIUSD 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -2.7K
AUDCAD 1.1K
XAUUSD -100
GBPUSD -447
NZDCAD 241
AUDUSD 645
AUDNZD -20
EURAUD -295
USDCAD -360
CADCHF -11
BTCUSD 71
NZDUSD 50
EURCAD 23
GBPCAD 44
EURGBP 1
USDJPY 20
GBPAUD 21
EURJPY -43
EURNZD 52
GBPJPY 3
EURCHF 18
AUDCHF 28
GBPCHF 1
GBPNZD 49
US30 -240
USDCHF 18
NZDCHF 5
AUDJPY -25
NZDJPY 7
XAGUSD -4
EURSGD -1
CHFJPY 2
XTIUSD -2
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -199K
AUDCAD 35K
XAUUSD -152K
GBPUSD -25K
NZDCAD 16K
AUDUSD 21K
AUDNZD -28K
EURAUD -50K
USDCAD -6.9K
CADCHF 4.3K
BTCUSD -739K
NZDUSD -233
EURCAD 2K
GBPCAD 2.9K
EURGBP -464
USDJPY 3.1K
GBPAUD 324
EURJPY -8K
EURNZD 2.9K
GBPJPY -3.9K
EURCHF 1.4K
AUDCHF 1.7K
GBPCHF -307
GBPNZD 1.5K
US30 -24K
USDCHF 847
NZDCHF -115
AUDJPY -4.9K
NZDJPY 361
XAGUSD -288
EURSGD -77
CHFJPY 204
XTIUSD -4
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +358.73 USD
Pire transaction: -1 715 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +56.07 USD
Perte consécutive maximale: -34.15 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OctaFX-Real8
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 2
VTMarkets-Live
0.00 × 4
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
Eightcap-Real
0.00 × 2
Tickmill-Live08
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 15
FBSInc-bonus1
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 6
0.11 × 9
XMTrading-Real 252
0.14 × 72
ICMarketsSC-Live03
0.22 × 450
MEXAtlantic-Real
0.23 × 518
VantageFXInternational-Live 8
0.24 × 214
ICMarketsSC-Live14
0.29 × 73
ICMarketsSC-Live27
0.29 × 301
EagleFX-Live
0.52 × 96
TurnkeyGlobal-Live
0.68 × 132
VantageFXInternational-Live 2
0.74 × 562
ICMarketsSC-Live33
0.83 × 84
ICMarketsSC-Live05
0.85 × 313
ForexTimeFXTM-ECN2
0.91 × 208
ICMarketsSC-Live09
0.92 × 253
ICMarketsSC-Live23
0.92 × 13
ICMarketsSC-Live07
1.09 × 22
ICMarketsSC-Live20
1.10 × 1018
