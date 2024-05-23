SinyallerBölümler
Hongwei Wu

Michael wu

Hongwei Wu
0 inceleme
Güvenilirlik
75 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 67%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
260
Kârla kapanan işlemler:
192 (73.84%)
Zararla kapanan işlemler:
68 (26.15%)
En iyi işlem:
6 464.41 USD
En kötü işlem:
-1 828.00 USD
Brüt kâr:
65 831.13 USD (79 728 pips)
Brüt zarar:
-35 390.41 USD (67 622 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (2 580.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 074.34 USD (11)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
89.94%
Maks. mevduat yükü:
7.72%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
7.35
Alış işlemleri:
95 (36.54%)
Satış işlemleri:
165 (63.46%)
Kâr faktörü:
1.86
Beklenen getiri:
117.08 USD
Ortalama kâr:
342.87 USD
Ortalama zarar:
-520.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-889.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 440.40 USD (2)
Aylık büyüme:
4.03%
Yıllık tahmin:
48.86%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4 142.42 USD (6.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.34% (4 142.42 USD)
Varlığa göre:
37.33% (21 983.64 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 242
EURUSD 18
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD 27K
EURUSD 3.1K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD 12K
EURUSD 167
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6 464.41 USD
En kötü işlem: -1 828 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +2 580.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -889.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 11
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
TurnkeyGlobal-Demo
0.00 × 6
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live06
0.29 × 2365
ICMarketsSC-Live19
0.30 × 47
ICMarketsSC-Live24
0.33 × 9
Tickmill-Live02
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live08
0.82 × 114
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
1.31 × 374
ICMarketsSC-Live20
1.34 × 65
ICMarketsSC-Live07
1.43 × 598
ICMarkets-Live19
2.00 × 1
Pepperstone-Edge01
2.07 × 331
Axi-US02-Live
2.49 × 39
BlackBullMarkets-Live
2.50 × 2
İnceleme yok
2025.09.17 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 13:55
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.11 12:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 13:04
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.27 12:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 03:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 00:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 06:10
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 4.77% of days out of 377 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.22 23:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.21 05:03
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 4.96% of days out of 363 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 06:58
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 4.86% of days out of 350 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.06 22:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.03 11:15
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 4.93% of days out of 345 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 02:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.31 14:05
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 4.97% of days out of 342 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.31 09:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.31 09:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Michael wu
Ayda 30 USD
67%
0
0
USD
81K
USD
75
99%
260
73%
90%
1.86
117.08
USD
37%
1:500
Kopyala

