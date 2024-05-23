- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
260
Kârla kapanan işlemler:
192 (73.84%)
Zararla kapanan işlemler:
68 (26.15%)
En iyi işlem:
6 464.41 USD
En kötü işlem:
-1 828.00 USD
Brüt kâr:
65 831.13 USD (79 728 pips)
Brüt zarar:
-35 390.41 USD (67 622 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (2 580.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 074.34 USD (11)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
89.94%
Maks. mevduat yükü:
7.72%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
7.35
Alış işlemleri:
95 (36.54%)
Satış işlemleri:
165 (63.46%)
Kâr faktörü:
1.86
Beklenen getiri:
117.08 USD
Ortalama kâr:
342.87 USD
Ortalama zarar:
-520.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-889.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 440.40 USD (2)
Aylık büyüme:
4.03%
Yıllık tahmin:
48.86%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4 142.42 USD (6.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.34% (4 142.42 USD)
Varlığa göre:
37.33% (21 983.64 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|242
|EURUSD
|18
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|27K
|EURUSD
|3.1K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|12K
|EURUSD
|167
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6 464.41 USD
En kötü işlem: -1 828 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +2 580.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -889.55 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 11
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
TurnkeyGlobal-Demo
|0.00 × 6
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live06
|0.29 × 2365
|
ICMarketsSC-Live19
|0.30 × 47
|
ICMarketsSC-Live24
|0.33 × 9
|
Tickmill-Live02
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live08
|0.82 × 114
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|1.31 × 374
|
ICMarketsSC-Live20
|1.34 × 65
|
ICMarketsSC-Live07
|1.43 × 598
|
ICMarkets-Live19
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|2.07 × 331
|
Axi-US02-Live
|2.49 × 39
|
BlackBullMarkets-Live
|2.50 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
67%
0
0
USD
USD
81K
USD
USD
75
99%
260
73%
90%
1.86
117.08
USD
USD
37%
1:500