Hongwei Wu

Michael wu

Hongwei Wu
0 recensioni
Affidabilità
75 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 67%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
260
Profit Trade:
192 (73.84%)
Loss Trade:
68 (26.15%)
Best Trade:
6 464.41 USD
Worst Trade:
-1 828.00 USD
Profitto lordo:
65 831.13 USD (79 728 pips)
Perdita lorda:
-35 390.41 USD (67 622 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (2 580.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 074.34 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
89.94%
Massimo carico di deposito:
7.72%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
7.35
Long Trade:
95 (36.54%)
Short Trade:
165 (63.46%)
Fattore di profitto:
1.86
Profitto previsto:
117.08 USD
Profitto medio:
342.87 USD
Perdita media:
-520.45 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-889.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 440.40 USD (2)
Crescita mensile:
4.03%
Previsione annuale:
48.86%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4 142.42 USD (6.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.34% (4 142.42 USD)
Per equità:
37.33% (21 983.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 242
EURUSD 18
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 27K
EURUSD 3.1K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 12K
EURUSD 167
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6 464.41 USD
Worst Trade: -1 828 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +2 580.72 USD
Massima perdita consecutiva: -889.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 11
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
TurnkeyGlobal-Demo
0.00 × 6
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live06
0.29 × 2365
ICMarketsSC-Live19
0.30 × 47
ICMarketsSC-Live24
0.33 × 9
Tickmill-Live02
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live08
0.82 × 114
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
1.31 × 374
ICMarketsSC-Live20
1.34 × 65
ICMarketsSC-Live07
1.43 × 598
ICMarkets-Live19
2.00 × 1
Pepperstone-Edge01
2.07 × 331
Axi-US02-Live
2.49 × 39
BlackBullMarkets-Live
2.50 × 2
Non ci sono recensioni
2025.09.17 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 13:55
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.11 12:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 13:04
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.27 12:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 03:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 00:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 06:10
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 4.77% of days out of 377 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.22 23:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.21 05:03
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 4.96% of days out of 363 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 06:58
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 4.86% of days out of 350 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.06 22:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.03 11:15
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 4.93% of days out of 345 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 02:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.31 14:05
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 4.97% of days out of 342 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.31 09:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.31 09:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.