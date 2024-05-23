- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
260
Profit Trade:
192 (73.84%)
Loss Trade:
68 (26.15%)
Best Trade:
6 464.41 USD
Worst Trade:
-1 828.00 USD
Profitto lordo:
65 831.13 USD (79 728 pips)
Perdita lorda:
-35 390.41 USD (67 622 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (2 580.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 074.34 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
89.94%
Massimo carico di deposito:
7.72%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
7.35
Long Trade:
95 (36.54%)
Short Trade:
165 (63.46%)
Fattore di profitto:
1.86
Profitto previsto:
117.08 USD
Profitto medio:
342.87 USD
Perdita media:
-520.45 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-889.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 440.40 USD (2)
Crescita mensile:
4.03%
Previsione annuale:
48.86%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4 142.42 USD (6.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.34% (4 142.42 USD)
Per equità:
37.33% (21 983.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|242
|EURUSD
|18
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|27K
|EURUSD
|3.1K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|12K
|EURUSD
|167
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6 464.41 USD
Worst Trade: -1 828 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +2 580.72 USD
Massima perdita consecutiva: -889.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 11
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
TurnkeyGlobal-Demo
|0.00 × 6
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live06
|0.29 × 2365
|
ICMarketsSC-Live19
|0.30 × 47
|
ICMarketsSC-Live24
|0.33 × 9
|
Tickmill-Live02
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live08
|0.82 × 114
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|1.31 × 374
|
ICMarketsSC-Live20
|1.34 × 65
|
ICMarketsSC-Live07
|1.43 × 598
|
ICMarkets-Live19
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|2.07 × 331
|
Axi-US02-Live
|2.49 × 39
|
BlackBullMarkets-Live
|2.50 × 2
30 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
67%
0
0
USD
USD
81K
USD
USD
75
99%
260
73%
90%
1.86
117.08
USD
USD
37%
1:500