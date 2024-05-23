SignauxSections
Hongwei Wu

Michael wu

Hongwei Wu
0 avis
Fiabilité
75 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 67%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
260
Bénéfice trades:
192 (73.84%)
Perte trades:
68 (26.15%)
Meilleure transaction:
6 464.41 USD
Pire transaction:
-1 828.00 USD
Bénéfice brut:
65 831.13 USD (79 728 pips)
Perte brute:
-35 390.41 USD (67 622 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (2 580.72 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
8 074.34 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
89.94%
Charge de dépôt maximale:
7.72%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
7.35
Longs trades:
95 (36.54%)
Courts trades:
165 (63.46%)
Facteur de profit:
1.86
Rendement attendu:
117.08 USD
Bénéfice moyen:
342.87 USD
Perte moyenne:
-520.45 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-889.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 440.40 USD (2)
Croissance mensuelle:
3.72%
Prévision annuelle:
45.10%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
4 142.42 USD (6.84%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.34% (4 142.42 USD)
Par fonds propres:
37.33% (21 983.64 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 242
EURUSD 18
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD 27K
EURUSD 3.1K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD 12K
EURUSD 167
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6 464.41 USD
Pire transaction: -1 828 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +2 580.72 USD
Perte consécutive maximale: -889.55 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 11
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
TurnkeyGlobal-Demo
0.00 × 6
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live06
0.29 × 2365
ICMarketsSC-Live19
0.30 × 47
ICMarketsSC-Live24
0.33 × 9
Tickmill-Live02
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live08
0.82 × 114
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
1.31 × 374
ICMarketsSC-Live20
1.34 × 65
ICMarketsSC-Live07
1.43 × 598
ICMarkets-Live19
2.00 × 1
Pepperstone-Edge01
2.07 × 331
Axi-US02-Live
2.49 × 39
BlackBullMarkets-Live
2.50 × 2
30 plus...
Aucun avis
2025.09.17 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 13:55
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.11 12:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 13:04
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.27 12:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 03:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 00:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 06:10
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 4.77% of days out of 377 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.22 23:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.21 05:03
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 4.96% of days out of 363 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 06:58
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 4.86% of days out of 350 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.06 22:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.03 11:15
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 4.93% of days out of 345 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 02:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.31 14:05
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 4.97% of days out of 342 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.31 09:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.31 09:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
