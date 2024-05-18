- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
481
Kârla kapanan işlemler:
359 (74.63%)
Zararla kapanan işlemler:
122 (25.36%)
En iyi işlem:
1 840.49 USD
En kötü işlem:
-1 107.23 USD
Brüt kâr:
25 232.01 USD (130 031 pips)
Brüt zarar:
-13 058.20 USD (114 435 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (432.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 894.24 USD (14)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
28.65%
Maks. mevduat yükü:
107.53%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
6.34
Alış işlemleri:
216 (44.91%)
Satış işlemleri:
265 (55.09%)
Kâr faktörü:
1.93
Beklenen getiri:
25.31 USD
Ortalama kâr:
70.28 USD
Ortalama zarar:
-107.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-392.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 107.23 USD (1)
Aylık büyüme:
26.26%
Yıllık tahmin:
318.59%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.92 USD
Maksimum:
1 921.36 USD (26.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.37% (1 837.34 USD)
Varlığa göre:
45.75% (1 026.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|456
|archived
|13
|EURUSD
|12
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|7.6K
|archived
|4.5K
|EURUSD
|43
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|14K
|archived
|0
|EURUSD
|1.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 840.49 USD
En kötü işlem: -1 107 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +432.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -392.81 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 2
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ACYCapital-Live02
|0.00 × 9
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 20
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
TitanFX-04
|0.00 × 1
|
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
LandPrime-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
WestFX, istikrarlı karlılık ve %6,92'lik düşük bir düşüşle piyasayı geride bırakmaya devam ediyor! XAUUSD ve EURUSD'deki hassas işlem stratejimiz istikrarlı kazançlar ve güçlü risk yönetimiyle sonuçlandı.
Tutarlılık anahtardır.
Yatırım yapmadan önce.
1. Kar sonucunu kontrol edin
2. Maksimum düşüşü kontrol edin.
3. Sermaye en azından sermayemizle aynı olmalıdır.
4. Ay sonunda para çekin.
⚠️ Dikkat: Kesinti kaybı uygulanacaktır. Hesap 18 Mayıs 2024'te başlıyor
📢 Kazanan Takıma Katılın! İşlemlerimizi kopyalayın ve WestFX'in portföyünüzü büyütmesine izin verin! 🚀
Saygılarımızla,
WestFX ekibi
İnceleme yok
We have trade very low risk this month with drawdown around 12%.
Our strategy is currently testing a new trading style, which may not work well at times. We will continue refining it to maximize profits while maintaining strong equity.
Update: We will cut losses if possible!
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 75 USD
240%
1
3.7K
USD
USD
3K
USD
USD
74
0%
481
74%
29%
1.93
25.31
USD
USD
56%
1:500