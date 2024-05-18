SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / WestFX
Samorn Mey

WestFX

Samorn Mey
0 avis
Fiabilité
74 semaines
1 / 3.7K USD
Copie pour 75 USD par mois
croissance depuis 2024 238%
FBS-Real-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
480
Bénéfice trades:
358 (74.58%)
Perte trades:
122 (25.42%)
Meilleure transaction:
1 840.49 USD
Pire transaction:
-1 107.23 USD
Bénéfice brut:
25 204.56 USD (129 116 pips)
Perte brute:
-13 058.20 USD (114 435 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (432.86 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 894.24 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
28.65%
Charge de dépôt maximale:
107.53%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
6.32
Longs trades:
215 (44.79%)
Courts trades:
265 (55.21%)
Facteur de profit:
1.93
Rendement attendu:
25.30 USD
Bénéfice moyen:
70.40 USD
Perte moyenne:
-107.03 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-392.81 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 107.23 USD (1)
Croissance mensuelle:
21.69%
Prévision annuelle:
263.17%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
17.92 USD
Maximal:
1 921.36 USD (26.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
56.37% (1 837.34 USD)
Par fonds propres:
45.75% (1 026.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 455
archived 13
EURUSD 12
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 7.6K
archived 4.5K
EURUSD 43
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 13K
archived 0
EURUSD 1.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 840.49 USD
Pire transaction: -1 107 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +432.86 USD
Perte consécutive maximale: -392.81 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
Aglobe-Live-1
0.00 × 2
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ACYCapital-Live02
0.00 × 9
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
ICTrading-Live31
0.00 × 20
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
TitanFX-04
0.00 × 1
ATFXGM9-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
LandPrime-Live3
0.00 × 1
Exness-Real20
0.00 × 4
AxioryAsia-06Live
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
FXCM-USDReal02
0.00 × 2
NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
477 plus...
WestFX continue de surperformer le marché avec une rentabilité constante et un faible drawdown de 6,92 % ! Notre stratégie de trading précise sur XAUUSD et EURUSD a donné lieu à des gains constants et à une solide gestion des risques.

La cohérence est la clé.

Avant d'investir.
1. Vérifiez le résultat du profit
2. Vérifiez le drawdown maximum.
3. Les capitaux propres doivent être au moins égaux à nos capitaux propres.

4. Retirez à la fin du mois.

⚠️ Attention : une réduction des pertes sera appliquée. Le compte démarre le 18 mai 2024

📢 Rejoignez l'équipe gagnante ! Copiez nos transactions et laissez WestFX développer votre portefeuille ! 🚀

Cordialement,
L'équipe WestFX
Aucun avis
2025.08.28 02:43 2025.08.28 02:43:21  

We have trade very low risk this month with drawdown around 12%.

2025.08.13 17:59 2025.08.13 17:59:53  

Our strategy is currently testing a new trading style, which may not work well at times. We will continue refining it to maximize profits while maintaining strong equity.

2025.08.11 18:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 06:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 14:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 13:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 13:48
Share of trading days is too low
2025.08.03 06:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 12:21 2025.07.24 12:21:44  

Update: We will cut losses if possible!

2025.06.23 14:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.23 06:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.22 14:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.22 12:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.21 17:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 23:20
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 2.51% of days out of 399 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 15:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 14:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 12:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.28 12:11
Share of days for 80% of growth is too low
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
WestFX
75 USD par mois
238%
1
3.7K
USD
3K
USD
74
0%
480
74%
29%
1.93
25.30
USD
56%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.