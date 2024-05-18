WestFX continue de surperformer le marché avec une rentabilité constante et un faible drawdown de 6,92 % ! Notre stratégie de trading précise sur XAUUSD et EURUSD a donné lieu à des gains constants et à une solide gestion des risques.





La cohérence est la clé.





Avant d'investir.

1. Vérifiez le résultat du profit

2. Vérifiez le drawdown maximum.

3. Les capitaux propres doivent être au moins égaux à nos capitaux propres.





4. Retirez à la fin du mois.





⚠️ Attention : une réduction des pertes sera appliquée. Le compte démarre le 18 mai 2024





📢 Rejoignez l'équipe gagnante ! Copiez nos transactions et laissez WestFX développer votre portefeuille ! 🚀





Cordialement,

L'équipe WestFX