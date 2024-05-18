- Croissance
Trades:
480
Bénéfice trades:
358 (74.58%)
Perte trades:
122 (25.42%)
Meilleure transaction:
1 840.49 USD
Pire transaction:
-1 107.23 USD
Bénéfice brut:
25 204.56 USD (129 116 pips)
Perte brute:
-13 058.20 USD (114 435 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (432.86 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 894.24 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
28.65%
Charge de dépôt maximale:
107.53%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
6.32
Longs trades:
215 (44.79%)
Courts trades:
265 (55.21%)
Facteur de profit:
1.93
Rendement attendu:
25.30 USD
Bénéfice moyen:
70.40 USD
Perte moyenne:
-107.03 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-392.81 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 107.23 USD (1)
Croissance mensuelle:
21.69%
Prévision annuelle:
263.17%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
17.92 USD
Maximal:
1 921.36 USD (26.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
56.37% (1 837.34 USD)
Par fonds propres:
45.75% (1 026.60 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|455
|archived
|13
|EURUSD
|12
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|7.6K
|archived
|4.5K
|EURUSD
|43
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|13K
|archived
|0
|EURUSD
|1.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1 840.49 USD
Pire transaction: -1 107 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +432.86 USD
Perte consécutive maximale: -392.81 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 2
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ACYCapital-Live02
|0.00 × 9
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 20
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
TitanFX-04
|0.00 × 1
|
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
LandPrime-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
WestFX continue de surperformer le marché avec une rentabilité constante et un faible drawdown de 6,92 % ! Notre stratégie de trading précise sur XAUUSD et EURUSD a donné lieu à des gains constants et à une solide gestion des risques.
La cohérence est la clé.
Avant d'investir.
1. Vérifiez le résultat du profit
2. Vérifiez le drawdown maximum.
3. Les capitaux propres doivent être au moins égaux à nos capitaux propres.
4. Retirez à la fin du mois.
⚠️ Attention : une réduction des pertes sera appliquée. Le compte démarre le 18 mai 2024
📢 Rejoignez l'équipe gagnante ! Copiez nos transactions et laissez WestFX développer votre portefeuille ! 🚀
Cordialement,
L'équipe WestFX
Aucun avis
We have trade very low risk this month with drawdown around 12%.
Our strategy is currently testing a new trading style, which may not work well at times. We will continue refining it to maximize profits while maintaining strong equity.
Update: We will cut losses if possible!
