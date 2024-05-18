SegnaliSezioni
Samorn Mey

WestFX

Samorn Mey
0 recensioni
Affidabilità
74 settimane
1 / 3.7K USD
Copia per 75 USD al mese
crescita dal 2024 240%
FBS-Real-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
481
Profit Trade:
359 (74.63%)
Loss Trade:
122 (25.36%)
Best Trade:
1 840.49 USD
Worst Trade:
-1 107.23 USD
Profitto lordo:
25 232.01 USD (130 031 pips)
Perdita lorda:
-13 058.20 USD (114 435 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (432.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 894.24 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
28.65%
Massimo carico di deposito:
107.53%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
6.34
Long Trade:
216 (44.91%)
Short Trade:
265 (55.09%)
Fattore di profitto:
1.93
Profitto previsto:
25.31 USD
Profitto medio:
70.28 USD
Perdita media:
-107.03 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-392.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 107.23 USD (1)
Crescita mensile:
25.52%
Previsione annuale:
309.65%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.92 USD
Massimale:
1 921.36 USD (26.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.37% (1 837.34 USD)
Per equità:
45.75% (1 026.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 456
archived 13
EURUSD 12
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 7.6K
archived 4.5K
EURUSD 43
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 14K
archived 0
EURUSD 1.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 840.49 USD
Worst Trade: -1 107 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +432.86 USD
Massima perdita consecutiva: -392.81 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

WestFX continua a sovraperformare il mercato con una redditività costante e un basso drawdown del 6,92%! La nostra precisa strategia di trading su XAUUSD ed EURUSD ha prodotto guadagni costanti e una forte gestione del rischio.

La coerenza è la chiave.

Prima di investire.
1. Controlla il risultato del profitto
2. Controlla il drawdown massimo.
3. Il capitale dovrebbe essere almeno uguale al nostro capitale.
4. Preleva alla fine del mese.

⚠️ Attenzione: verrà applicata la perdita di taglio. L'account inizia il 18 maggio 2024

📢 Unisciti al team vincente! Copia le nostre negoziazioni e lascia che WestFX faccia crescere il tuo portafoglio! 🚀

Cordiali saluti,
Team WestFX
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
WestFX
75USD al mese
240%
1
3.7K
USD
3K
USD
74
0%
481
74%
29%
1.93
25.31
USD
56%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.