Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
Trade:
481
Profit Trade:
359 (74.63%)
Loss Trade:
122 (25.36%)
Best Trade:
1 840.49 USD
Worst Trade:
-1 107.23 USD
Profitto lordo:
25 232.01 USD (130 031 pips)
Perdita lorda:
-13 058.20 USD (114 435 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (432.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 894.24 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
28.65%
Massimo carico di deposito:
107.53%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
6.34
Long Trade:
216 (44.91%)
Short Trade:
265 (55.09%)
Fattore di profitto:
1.93
Profitto previsto:
25.31 USD
Profitto medio:
70.28 USD
Perdita media:
-107.03 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-392.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 107.23 USD (1)
Crescita mensile:
25.52%
Previsione annuale:
309.65%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.92 USD
Massimale:
1 921.36 USD (26.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.37% (1 837.34 USD)
Per equità:
45.75% (1 026.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|456
|archived
|13
|EURUSD
|12
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|7.6K
|archived
|4.5K
|EURUSD
|43
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|14K
|archived
|0
|EURUSD
|1.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 840.49 USD
Worst Trade: -1 107 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +432.86 USD
Massima perdita consecutiva: -392.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 2
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ACYCapital-Live02
|0.00 × 9
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 20
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
TitanFX-04
|0.00 × 1
|
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
LandPrime-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
WestFX continua a sovraperformare il mercato con una redditività costante e un basso drawdown del 6,92%! La nostra precisa strategia di trading su XAUUSD ed EURUSD ha prodotto guadagni costanti e una forte gestione del rischio.
La coerenza è la chiave.
Prima di investire.
1. Controlla il risultato del profitto
2. Controlla il drawdown massimo.
3. Il capitale dovrebbe essere almeno uguale al nostro capitale.
4. Preleva alla fine del mese.
⚠️ Attenzione: verrà applicata la perdita di taglio. L'account inizia il 18 maggio 2024
📢 Unisciti al team vincente! Copia le nostre negoziazioni e lascia che WestFX faccia crescere il tuo portafoglio! 🚀
Cordiali saluti,
Team WestFX
We have trade very low risk this month with drawdown around 12%.
Our strategy is currently testing a new trading style, which may not work well at times. We will continue refining it to maximize profits while maintaining strong equity.
Update: We will cut losses if possible!
