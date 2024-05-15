SinyallerBölümler
Jose Silverio De Faria Silva

EAPerceptraderMT5

Jose Silverio De Faria Silva
0 inceleme
Güvenilirlik
72 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 15%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
714
Kârla kapanan işlemler:
485 (67.92%)
Zararla kapanan işlemler:
229 (32.07%)
En iyi işlem:
609.50 USD
En kötü işlem:
-1 690.96 USD
Brüt kâr:
26 033.44 USD (90 747 pips)
Brüt zarar:
-22 628.88 USD (82 518 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (286.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 167.45 USD (6)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
53.86%
Maks. mevduat yükü:
100.42%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
0.64
Alış işlemleri:
393 (55.04%)
Satış işlemleri:
321 (44.96%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
4.77 USD
Ortalama kâr:
53.68 USD
Ortalama zarar:
-98.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-679.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 724.44 USD (5)
Aylık büyüme:
-2.86%
Yıllık tahmin:
-36.93%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.01 USD
Maksimum:
5 307.11 USD (17.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.34% (5 310.06 USD)
Varlığa göre:
44.07% (11 246.81 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 154
NZDUSD 122
USDCAD 112
NZDCAD 112
GBPCHF 82
AUDNZD 80
USTEC 46
US30 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 2.4K
NZDUSD 3.2K
USDCAD 1.1K
NZDCAD 1.7K
GBPCHF -4K
AUDNZD 1.1K
USTEC -2.8K
US30 700
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 5.3K
NZDUSD 5.5K
USDCAD 1.6K
NZDCAD 4.9K
GBPCHF -3.2K
AUDNZD 3.8K
USTEC -11K
US30 956
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +609.50 USD
En kötü işlem: -1 691 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +286.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -679.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live
2.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Continuação da Conta 250048811 (EAPerceptraderMT4) - Inicio em 12/05/2024


İnceleme yok
2025.08.14 18:22
80% of growth achieved within 22 days. This comprises 4.79% of days out of 459 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 08:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 15:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 04:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 14:00
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 4.39% of days out of 387 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.06 01:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.20 15:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.19 06:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.13 02:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.07 01:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.05 16:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 11:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.29 15:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.22 10:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.05.31 05:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.05.15 18:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.05.15 18:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EAPerceptraderMT5
Ayda 30 USD
15%
0
0
USD
11K
USD
72
91%
714
67%
54%
1.15
4.77
USD
44%
1:500
