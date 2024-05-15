- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
714
Kârla kapanan işlemler:
485 (67.92%)
Zararla kapanan işlemler:
229 (32.07%)
En iyi işlem:
609.50 USD
En kötü işlem:
-1 690.96 USD
Brüt kâr:
26 033.44 USD (90 747 pips)
Brüt zarar:
-22 628.88 USD (82 518 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (286.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 167.45 USD (6)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
53.86%
Maks. mevduat yükü:
100.42%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
0.64
Alış işlemleri:
393 (55.04%)
Satış işlemleri:
321 (44.96%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
4.77 USD
Ortalama kâr:
53.68 USD
Ortalama zarar:
-98.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-679.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 724.44 USD (5)
Aylık büyüme:
-2.86%
Yıllık tahmin:
-36.93%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.01 USD
Maksimum:
5 307.11 USD (17.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.34% (5 310.06 USD)
Varlığa göre:
44.07% (11 246.81 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|154
|NZDUSD
|122
|USDCAD
|112
|NZDCAD
|112
|GBPCHF
|82
|AUDNZD
|80
|USTEC
|46
|US30
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|2.4K
|NZDUSD
|3.2K
|USDCAD
|1.1K
|NZDCAD
|1.7K
|GBPCHF
|-4K
|AUDNZD
|1.1K
|USTEC
|-2.8K
|US30
|700
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|5.3K
|NZDUSD
|5.5K
|USDCAD
|1.6K
|NZDCAD
|4.9K
|GBPCHF
|-3.2K
|AUDNZD
|3.8K
|USTEC
|-11K
|US30
|956
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +609.50 USD
En kötü işlem: -1 691 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +286.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -679.65 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
