Jose Silverio De Faria Silva

EAPerceptraderMT5

Jose Silverio De Faria Silva
0 recensioni
Affidabilità
72 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 15%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
714
Profit Trade:
485 (67.92%)
Loss Trade:
229 (32.07%)
Best Trade:
609.50 USD
Worst Trade:
-1 690.96 USD
Profitto lordo:
26 033.44 USD (90 747 pips)
Perdita lorda:
-22 628.88 USD (82 518 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (286.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 167.45 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
53.86%
Massimo carico di deposito:
100.42%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
0.64
Long Trade:
393 (55.04%)
Short Trade:
321 (44.96%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
4.77 USD
Profitto medio:
53.68 USD
Perdita media:
-98.82 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-679.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 724.44 USD (5)
Crescita mensile:
-2.86%
Previsione annuale:
-36.93%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.01 USD
Massimale:
5 307.11 USD (17.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.34% (5 310.06 USD)
Per equità:
44.07% (11 246.81 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 154
NZDUSD 122
USDCAD 112
NZDCAD 112
GBPCHF 82
AUDNZD 80
USTEC 46
US30 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 2.4K
NZDUSD 3.2K
USDCAD 1.1K
NZDCAD 1.7K
GBPCHF -4K
AUDNZD 1.1K
USTEC -2.8K
US30 700
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 5.3K
NZDUSD 5.5K
USDCAD 1.6K
NZDCAD 4.9K
GBPCHF -3.2K
AUDNZD 3.8K
USTEC -11K
US30 956
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +609.50 USD
Worst Trade: -1 691 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +286.63 USD
Massima perdita consecutiva: -679.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeMaxGlobal-Live
2.00 × 1
Continuação da Conta 250048811 (EAPerceptraderMT4) - Inicio em 12/05/2024


Non ci sono recensioni
2025.08.14 18:22
80% of growth achieved within 22 days. This comprises 4.79% of days out of 459 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 08:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 15:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 04:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 14:00
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 4.39% of days out of 387 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.06 01:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.20 15:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.19 06:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.13 02:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.07 01:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.05 16:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 11:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.29 15:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.22 10:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.05.31 05:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.05.15 18:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.05.15 18:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
