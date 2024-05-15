- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
714
Profit Trade:
485 (67.92%)
Loss Trade:
229 (32.07%)
Best Trade:
609.50 USD
Worst Trade:
-1 690.96 USD
Profitto lordo:
26 033.44 USD (90 747 pips)
Perdita lorda:
-22 628.88 USD (82 518 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (286.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 167.45 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
53.86%
Massimo carico di deposito:
100.42%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
0.64
Long Trade:
393 (55.04%)
Short Trade:
321 (44.96%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
4.77 USD
Profitto medio:
53.68 USD
Perdita media:
-98.82 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-679.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 724.44 USD (5)
Crescita mensile:
-2.86%
Previsione annuale:
-36.93%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.01 USD
Massimale:
5 307.11 USD (17.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.34% (5 310.06 USD)
Per equità:
44.07% (11 246.81 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|154
|NZDUSD
|122
|USDCAD
|112
|NZDCAD
|112
|GBPCHF
|82
|AUDNZD
|80
|USTEC
|46
|US30
|6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|2.4K
|NZDUSD
|3.2K
|USDCAD
|1.1K
|NZDCAD
|1.7K
|GBPCHF
|-4K
|AUDNZD
|1.1K
|USTEC
|-2.8K
|US30
|700
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|5.3K
|NZDUSD
|5.5K
|USDCAD
|1.6K
|NZDCAD
|4.9K
|GBPCHF
|-3.2K
|AUDNZD
|3.8K
|USTEC
|-11K
|US30
|956
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +609.50 USD
Worst Trade: -1 691 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +286.63 USD
Massima perdita consecutiva: -679.65 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
