Jose Silverio De Faria Silva

EAPerceptraderMT5

Jose Silverio De Faria Silva
0 avis
Fiabilité
72 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 15%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
714
Bénéfice trades:
485 (67.92%)
Perte trades:
229 (32.07%)
Meilleure transaction:
609.50 USD
Pire transaction:
-1 690.96 USD
Bénéfice brut:
26 033.44 USD (90 747 pips)
Perte brute:
-22 628.88 USD (82 518 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (286.63 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 167.45 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
53.86%
Charge de dépôt maximale:
100.42%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
0.64
Longs trades:
393 (55.04%)
Courts trades:
321 (44.96%)
Facteur de profit:
1.15
Rendement attendu:
4.77 USD
Bénéfice moyen:
53.68 USD
Perte moyenne:
-98.82 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-679.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 724.44 USD (5)
Croissance mensuelle:
-2.86%
Prévision annuelle:
-36.93%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.01 USD
Maximal:
5 307.11 USD (17.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.34% (5 310.06 USD)
Par fonds propres:
44.07% (11 246.81 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 154
NZDUSD 122
USDCAD 112
NZDCAD 112
GBPCHF 82
AUDNZD 80
USTEC 46
US30 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 2.4K
NZDUSD 3.2K
USDCAD 1.1K
NZDCAD 1.7K
GBPCHF -4K
AUDNZD 1.1K
USTEC -2.8K
US30 700
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 5.3K
NZDUSD 5.5K
USDCAD 1.6K
NZDCAD 4.9K
GBPCHF -3.2K
AUDNZD 3.8K
USTEC -11K
US30 956
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +609.50 USD
Pire transaction: -1 691 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +286.63 USD
Perte consécutive maximale: -679.65 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Live
2.00 × 1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Continuação da Conta 250048811 (EAPerceptraderMT4) - Inicio em 12/05/2024


Aucun avis
2025.08.14 18:22
80% of growth achieved within 22 days. This comprises 4.79% of days out of 459 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 08:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 15:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 04:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 14:00
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 4.39% of days out of 387 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.06 01:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.20 15:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.19 06:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.13 02:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.07 01:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.05 16:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 11:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.29 15:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.22 10:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.05.31 05:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.05.15 18:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.05.15 18:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
EAPerceptraderMT5
30 USD par mois
15%
0
0
USD
11K
USD
72
91%
714
67%
54%
1.15
4.77
USD
44%
1:500
