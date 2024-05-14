SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Acrifi Algc
Alvaro Fisch

Acrifi Algc

Alvaro Fisch
0 inceleme
Güvenilirlik
72 hafta
0 / 0 USD
Ayda 2500 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 198%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
747
Kârla kapanan işlemler:
373 (49.93%)
Zararla kapanan işlemler:
374 (50.07%)
En iyi işlem:
7 602.41 EUR
En kötü işlem:
-2 666.77 EUR
Brüt kâr:
397 788.80 EUR (41 790 967 pips)
Brüt zarar:
-303 516.62 EUR (31 313 659 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (21 494.27 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
29 298.94 EUR (12)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
45.43%
Maks. mevduat yükü:
3.31%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
2.48
Alış işlemleri:
388 (51.94%)
Satış işlemleri:
359 (48.06%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
126.20 EUR
Ortalama kâr:
1 066.46 EUR
Ortalama zarar:
-811.54 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-18 927.28 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-18 927.28 EUR (19)
Aylık büyüme:
14.64%
Yıllık tahmin:
177.58%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8 462.40 EUR
Maksimum:
38 020.93 EUR (29.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.32% (34 385.13 EUR)
Varlığa göre:
6.50% (8 522.53 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 442
ETHUSD 302
EURUSD 1
XRPUSD 1
ADAUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 72K
ETHUSD 36K
EURUSD 0
XRPUSD 0
ADAUSD 0
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 10M
ETHUSD 489K
EURUSD 11
XRPUSD -26
ADAUSD 90
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7 602.41 EUR
En kötü işlem: -2 667 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +21 494.27 EUR
Maksimum ardışık zarar: -18 927.28 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
FXPIG-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
FBSTradestone-Real
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 6
InstaForex-Server
0.00 × 4
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 8
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
FPMarkets-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
OxSecurities-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
Weltrade-Real
0.00 × 17
OctaFX-Real
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.05 × 59
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
33 daha fazla...
alg
İnceleme yok
2025.09.01 22:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.30 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 03:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 06:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.20 02:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.30 01:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 20:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.18 20:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.17 18:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 18:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 21:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.03.18 18:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 08:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.10 17:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Acrifi Algc
Ayda 2500 USD
198%
0
0
USD
144K
EUR
72
94%
747
49%
45%
1.31
126.20
EUR
27%
1:500
Kopyala

