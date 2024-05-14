- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
747
Kârla kapanan işlemler:
373 (49.93%)
Zararla kapanan işlemler:
374 (50.07%)
En iyi işlem:
7 602.41 EUR
En kötü işlem:
-2 666.77 EUR
Brüt kâr:
397 788.80 EUR (41 790 967 pips)
Brüt zarar:
-303 516.62 EUR (31 313 659 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (21 494.27 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
29 298.94 EUR (12)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
45.43%
Maks. mevduat yükü:
3.31%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
2.48
Alış işlemleri:
388 (51.94%)
Satış işlemleri:
359 (48.06%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
126.20 EUR
Ortalama kâr:
1 066.46 EUR
Ortalama zarar:
-811.54 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-18 927.28 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-18 927.28 EUR (19)
Aylık büyüme:
14.64%
Yıllık tahmin:
177.58%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8 462.40 EUR
Maksimum:
38 020.93 EUR (29.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.32% (34 385.13 EUR)
Varlığa göre:
6.50% (8 522.53 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|442
|ETHUSD
|302
|EURUSD
|1
|XRPUSD
|1
|ADAUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|72K
|ETHUSD
|36K
|EURUSD
|0
|XRPUSD
|0
|ADAUSD
|0
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|10M
|ETHUSD
|489K
|EURUSD
|11
|XRPUSD
|-26
|ADAUSD
|90
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7 602.41 EUR
En kötü işlem: -2 667 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +21 494.27 EUR
Maksimum ardışık zarar: -18 927.28 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
FXPIG-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 6
|
InstaForex-Server
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 8
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.05 × 59
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
alg
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 2500 USD
198%
0
0
USD
USD
144K
EUR
EUR
72
94%
747
49%
45%
1.31
126.20
EUR
EUR
27%
1:500