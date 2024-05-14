- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
747
Bénéfice trades:
373 (49.93%)
Perte trades:
374 (50.07%)
Meilleure transaction:
7 602.41 EUR
Pire transaction:
-2 666.77 EUR
Bénéfice brut:
397 788.80 EUR (41 790 967 pips)
Perte brute:
-303 516.62 EUR (31 313 659 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (21 494.27 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
29 298.94 EUR (12)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
45.43%
Charge de dépôt maximale:
3.31%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
2.48
Longs trades:
388 (51.94%)
Courts trades:
359 (48.06%)
Facteur de profit:
1.31
Rendement attendu:
126.20 EUR
Bénéfice moyen:
1 066.46 EUR
Perte moyenne:
-811.54 EUR
Pertes consécutives maximales:
19 (-18 927.28 EUR)
Perte consécutive maximale:
-18 927.28 EUR (19)
Croissance mensuelle:
14.64%
Prévision annuelle:
177.58%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8 462.40 EUR
Maximal:
38 020.93 EUR (29.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.32% (34 385.13 EUR)
Par fonds propres:
6.50% (8 522.53 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|442
|ETHUSD
|302
|EURUSD
|1
|XRPUSD
|1
|ADAUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|72K
|ETHUSD
|36K
|EURUSD
|0
|XRPUSD
|0
|ADAUSD
|0
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|10M
|ETHUSD
|489K
|EURUSD
|11
|XRPUSD
|-26
|ADAUSD
|90
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +7 602.41 EUR
Pire transaction: -2 667 EUR
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 19
Bénéfice consécutif maximal: +21 494.27 EUR
Perte consécutive maximale: -18 927.28 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
FXPIG-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 6
|
InstaForex-Server
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 8
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.05 × 59
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
33 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
alg
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
2500 USD par mois
198%
0
0
USD
USD
144K
EUR
EUR
72
94%
747
49%
45%
1.31
126.20
EUR
EUR
27%
1:500