Alvaro Fisch

Acrifi Algc

Alvaro Fisch
0 avis
Fiabilité
72 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 2500 USD par mois
croissance depuis 2024 198%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
747
Bénéfice trades:
373 (49.93%)
Perte trades:
374 (50.07%)
Meilleure transaction:
7 602.41 EUR
Pire transaction:
-2 666.77 EUR
Bénéfice brut:
397 788.80 EUR (41 790 967 pips)
Perte brute:
-303 516.62 EUR (31 313 659 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (21 494.27 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
29 298.94 EUR (12)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
45.43%
Charge de dépôt maximale:
3.31%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
2.48
Longs trades:
388 (51.94%)
Courts trades:
359 (48.06%)
Facteur de profit:
1.31
Rendement attendu:
126.20 EUR
Bénéfice moyen:
1 066.46 EUR
Perte moyenne:
-811.54 EUR
Pertes consécutives maximales:
19 (-18 927.28 EUR)
Perte consécutive maximale:
-18 927.28 EUR (19)
Croissance mensuelle:
14.64%
Prévision annuelle:
177.58%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8 462.40 EUR
Maximal:
38 020.93 EUR (29.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.32% (34 385.13 EUR)
Par fonds propres:
6.50% (8 522.53 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 442
ETHUSD 302
EURUSD 1
XRPUSD 1
ADAUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 72K
ETHUSD 36K
EURUSD 0
XRPUSD 0
ADAUSD 0
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 10M
ETHUSD 489K
EURUSD 11
XRPUSD -26
ADAUSD 90
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7 602.41 EUR
Pire transaction: -2 667 EUR
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 19
Bénéfice consécutif maximal: +21 494.27 EUR
Perte consécutive maximale: -18 927.28 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
FXPIG-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
FBSTradestone-Real
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 6
InstaForex-Server
0.00 × 4
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 8
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
FPMarkets-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
OxSecurities-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
Weltrade-Real
0.00 × 17
OctaFX-Real
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.05 × 59
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
33 plus...
alg
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Acrifi Algc
2500 USD par mois
198%
0
0
USD
144K
EUR
72
94%
747
49%
45%
1.31
126.20
EUR
27%
1:500
Copier

