Alvaro Fisch

Acrifi Algc

Alvaro Fisch
0 recensioni
Affidabilità
72 settimane
0 / 0 USD
Copia per 2500 USD al mese
crescita dal 2024 198%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
747
Profit Trade:
373 (49.93%)
Loss Trade:
374 (50.07%)
Best Trade:
7 602.41 EUR
Worst Trade:
-2 666.77 EUR
Profitto lordo:
397 788.80 EUR (41 790 967 pips)
Perdita lorda:
-303 516.62 EUR (31 313 659 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (21 494.27 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
29 298.94 EUR (12)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
45.43%
Massimo carico di deposito:
3.31%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
2.48
Long Trade:
388 (51.94%)
Short Trade:
359 (48.06%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
126.20 EUR
Profitto medio:
1 066.46 EUR
Perdita media:
-811.54 EUR
Massime perdite consecutive:
19 (-18 927.28 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-18 927.28 EUR (19)
Crescita mensile:
14.64%
Previsione annuale:
177.58%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8 462.40 EUR
Massimale:
38 020.93 EUR (29.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.32% (34 385.13 EUR)
Per equità:
6.50% (8 522.53 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 442
ETHUSD 302
EURUSD 1
XRPUSD 1
ADAUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 72K
ETHUSD 36K
EURUSD 0
XRPUSD 0
ADAUSD 0
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 10M
ETHUSD 489K
EURUSD 11
XRPUSD -26
ADAUSD 90
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7 602.41 EUR
Worst Trade: -2 667 EUR
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +21 494.27 EUR
Massima perdita consecutiva: -18 927.28 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
FXPIG-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
FBSTradestone-Real
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 6
InstaForex-Server
0.00 × 4
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 8
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
FPMarkets-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
OxSecurities-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
Weltrade-Real
0.00 × 17
OctaFX-Real
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.05 × 59
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
33 più
alg
Non ci sono recensioni
2025.09.01 22:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.30 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 03:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 06:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.20 02:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.30 01:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 20:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.18 20:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.17 18:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 18:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 21:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.03.18 18:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 08:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.10 17:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Acrifi Algc
2500USD al mese
198%
0
0
USD
144K
EUR
72
94%
747
49%
45%
1.31
126.20
EUR
27%
1:500
Copia

