- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
747
Profit Trade:
373 (49.93%)
Loss Trade:
374 (50.07%)
Best Trade:
7 602.41 EUR
Worst Trade:
-2 666.77 EUR
Profitto lordo:
397 788.80 EUR (41 790 967 pips)
Perdita lorda:
-303 516.62 EUR (31 313 659 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (21 494.27 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
29 298.94 EUR (12)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
45.43%
Massimo carico di deposito:
3.31%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
2.48
Long Trade:
388 (51.94%)
Short Trade:
359 (48.06%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
126.20 EUR
Profitto medio:
1 066.46 EUR
Perdita media:
-811.54 EUR
Massime perdite consecutive:
19 (-18 927.28 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-18 927.28 EUR (19)
Crescita mensile:
14.64%
Previsione annuale:
177.58%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8 462.40 EUR
Massimale:
38 020.93 EUR (29.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.32% (34 385.13 EUR)
Per equità:
6.50% (8 522.53 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|442
|ETHUSD
|302
|EURUSD
|1
|XRPUSD
|1
|ADAUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|72K
|ETHUSD
|36K
|EURUSD
|0
|XRPUSD
|0
|ADAUSD
|0
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|10M
|ETHUSD
|489K
|EURUSD
|11
|XRPUSD
|-26
|ADAUSD
|90
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7 602.41 EUR
Worst Trade: -2 667 EUR
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +21 494.27 EUR
Massima perdita consecutiva: -18 927.28 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
FXPIG-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 6
|
InstaForex-Server
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 8
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.05 × 59
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
33 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
alg
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
2500USD al mese
198%
0
0
USD
USD
144K
EUR
EUR
72
94%
747
49%
45%
1.31
126.20
EUR
EUR
27%
1:500