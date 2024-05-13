- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
63
Kârla kapanan işlemler:
61 (96.82%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (3.17%)
En iyi işlem:
468.84 USD
En kötü işlem:
-227.40 USD
Brüt kâr:
4 039.22 USD (414 706 pips)
Brüt zarar:
-414.42 USD (94 252 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (1 729.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 310.01 USD (22)
Sharpe oranı:
0.43
Alım-satım etkinliği:
60.19%
Maks. mevduat yükü:
90.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
15.94
Alış işlemleri:
63 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
9.75
Beklenen getiri:
57.54 USD
Ortalama kâr:
66.22 USD
Ortalama zarar:
-207.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-227.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-227.40 USD (1)
Aylık büyüme:
27.78%
Yıllık tahmin:
337.01%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
227.40 USD
Maksimum:
227.40 USD (7.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.74% (217.32 USD)
Varlığa göre:
90.31% (2 045.37 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|3.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|320K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +468.84 USD
En kötü işlem: -227 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 729.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -227.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 7
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
112%
0
0
USD
USD
6.9K
USD
USD
15
100%
63
96%
60%
9.74
57.54
USD
USD
90%
1:200