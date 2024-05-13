SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ATI Serok Emas 5 Titik 4
Lim Tonny

ATI Serok Emas 5 Titik 4

Lim Tonny
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 112%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
63
Kârla kapanan işlemler:
61 (96.82%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (3.17%)
En iyi işlem:
468.84 USD
En kötü işlem:
-227.40 USD
Brüt kâr:
4 039.22 USD (414 706 pips)
Brüt zarar:
-414.42 USD (94 252 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (1 729.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 310.01 USD (22)
Sharpe oranı:
0.43
Alım-satım etkinliği:
60.19%
Maks. mevduat yükü:
90.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
15.94
Alış işlemleri:
63 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
9.75
Beklenen getiri:
57.54 USD
Ortalama kâr:
66.22 USD
Ortalama zarar:
-207.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-227.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-227.40 USD (1)
Aylık büyüme:
27.78%
Yıllık tahmin:
337.01%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
227.40 USD
Maksimum:
227.40 USD (7.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.74% (217.32 USD)
Varlığa göre:
90.31% (2 045.37 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3.6K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 320K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +468.84 USD
En kötü işlem: -227 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 729.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -227.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
TitanFX-Demo01
0.00 × 7
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
50 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.01 02:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 21:27
Share of trading days is too low
2025.08.29 20:20
Share of trading days is too low
2025.08.28 15:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.28 14:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 01:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 03:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.22 14:50
No swaps are charged
2025.08.22 14:50
No swaps are charged
2025.08.21 09:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 14:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 08:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 16:25
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 09:58
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 07:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 11:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 10:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.21 14:24
No swaps are charged
2025.07.21 14:24
No swaps are charged
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ATI Serok Emas 5 Titik 4
Ayda 30 USD
112%
0
0
USD
6.9K
USD
15
100%
63
96%
60%
9.74
57.54
USD
90%
1:200
Kopyala

