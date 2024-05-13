SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ATI Serok Emas 5 Titik 4
Lim Tonny

ATI Serok Emas 5 Titik 4

Lim Tonny
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 96%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
60
Bénéfice trades:
58 (96.66%)
Perte trades:
2 (3.33%)
Meilleure transaction:
434.03 USD
Pire transaction:
-227.40 USD
Bénéfice brut:
3 505.02 USD (372 464 pips)
Perte brute:
-414.42 USD (94 252 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (1 195.01 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 310.01 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.41
Activité de trading:
60.19%
Charge de dépôt maximale:
90.04%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
13.59
Longs trades:
60 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
8.46
Rendement attendu:
51.51 USD
Bénéfice moyen:
60.43 USD
Perte moyenne:
-207.21 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-227.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-227.40 USD (1)
Croissance mensuelle:
18.88%
Prévision annuelle:
229.13%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
227.40 USD
Maximal:
227.40 USD (7.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.74% (217.32 USD)
Par fonds propres:
90.31% (2 045.37 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 3.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 278K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +434.03 USD
Pire transaction: -227 USD
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +1 195.01 USD
Perte consécutive maximale: -227.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
TitanFX-Demo01
0.00 × 5
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
Alpari-Standard1
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
49 plus...
Aucun avis
2025.09.01 02:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 21:27
Share of trading days is too low
2025.08.29 20:20
Share of trading days is too low
2025.08.28 15:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.28 14:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 01:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 03:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.22 14:50
No swaps are charged
2025.08.22 14:50
No swaps are charged
2025.08.21 09:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 14:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 08:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 16:25
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 09:58
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 07:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 11:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 10:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.21 14:24
No swaps are charged
2025.07.21 14:24
No swaps are charged
