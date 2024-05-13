- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
63
Profit Trade:
61 (96.82%)
Loss Trade:
2 (3.17%)
Best Trade:
468.84 USD
Worst Trade:
-227.40 USD
Profitto lordo:
4 039.22 USD (414 706 pips)
Perdita lorda:
-414.42 USD (94 252 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (1 729.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 310.01 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
60.19%
Massimo carico di deposito:
90.04%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
15.94
Long Trade:
63 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
9.75
Profitto previsto:
57.54 USD
Profitto medio:
66.22 USD
Perdita media:
-207.21 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-227.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-227.40 USD (1)
Crescita mensile:
28.94%
Previsione annuale:
351.14%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
227.40 USD
Massimale:
227.40 USD (7.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.74% (217.32 USD)
Per equità:
90.31% (2 045.37 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|320K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +468.84 USD
Worst Trade: -227 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 729.21 USD
Massima perdita consecutiva: -227.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 7
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
49 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
112%
0
0
USD
USD
6.9K
USD
USD
15
100%
63
96%
60%
9.74
57.54
USD
USD
90%
1:200