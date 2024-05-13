- Büyüme
İşlemler:
711
Kârla kapanan işlemler:
264 (37.13%)
Zararla kapanan işlemler:
447 (62.87%)
En iyi işlem:
136.52 USD
En kötü işlem:
-163.58 USD
Brüt kâr:
2 955.41 USD (65 367 pips)
Brüt zarar:
-3 079.03 USD (62 414 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (274.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
274.38 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
18.74%
Maks. mevduat yükü:
24.37%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
-0.21
Alış işlemleri:
263 (36.99%)
Satış işlemleri:
448 (63.01%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.17 USD
Ortalama kâr:
11.19 USD
Ortalama zarar:
-6.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-161.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-187.83 USD (3)
Aylık büyüme:
1.64%
Yıllık tahmin:
20.41%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
546.89 USD
Maksimum:
596.34 USD (36.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.96% (596.34 USD)
Varlığa göre:
0.94% (47.46 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|137
|AUDUSD
|98
|USDJPY
|92
|EURUSD
|90
|USDCAD
|85
|XAUUSD
|69
|NZDUSD
|61
|USDCHF
|16
|XAGUSD
|14
|EURAUD
|14
|GBPJPY
|12
|XTIUSD
|8
|GBPAUD
|7
|CADJPY
|3
|AUDJPY
|2
|EURGBP
|1
|EURJPY
|1
|EURCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-126
|AUDUSD
|-115
|USDJPY
|10
|EURUSD
|247
|USDCAD
|-44
|XAUUSD
|-231
|NZDUSD
|93
|USDCHF
|-63
|XAGUSD
|-24
|EURAUD
|142
|GBPJPY
|-14
|XTIUSD
|-23
|GBPAUD
|15
|CADJPY
|1
|AUDJPY
|25
|EURGBP
|0
|EURJPY
|-9
|EURCAD
|-7
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-5.7K
|AUDUSD
|-371
|USDJPY
|1.4K
|EURUSD
|6K
|USDCAD
|-377
|XAUUSD
|-1.1K
|NZDUSD
|867
|USDCHF
|-790
|XAGUSD
|-91
|EURAUD
|2.8K
|GBPJPY
|-187
|XTIUSD
|-163
|GBPAUD
|322
|CADJPY
|49
|AUDJPY
|908
|EURGBP
|2
|EURJPY
|-151
|EURCAD
|-106
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +136.52 USD
En kötü işlem: -164 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +274.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -161.36 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 10
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 8
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live05
|0.25 × 12
|
ATCBrokers-Live 1
|0.28 × 18
|
ICMarkets-Live07
|0.28 × 261
|
OrtegaCapital-Server
|0.43 × 588
|
RoboForex-ECN-2
|0.48 × 165
|
CFHMarkets-Live1
|0.53 × 157
|
ICMarkets-Live06
|0.55 × 371
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.55 × 65
|
ICMarkets-Live09
|0.58 × 205
|
EGlobal-Cent5
|0.58 × 253
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
Monex-Server2
|0.66 × 50
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.67 × 357
|
AxiTrader-US07-Live
|0.69 × 226
|
ICMarkets-Live14
|0.70 × 10
|
TickmillUK-Live03
|0.72 × 71
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|0.75 × 12
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-4%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
99
99%
711
37%
19%
0.95
-0.17
USD
USD
14%
1:200