Fu Jun Xu

Laoxu

Fu Jun Xu
0 inceleme
99 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -4%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
711
Kârla kapanan işlemler:
264 (37.13%)
Zararla kapanan işlemler:
447 (62.87%)
En iyi işlem:
136.52 USD
En kötü işlem:
-163.58 USD
Brüt kâr:
2 955.41 USD (65 367 pips)
Brüt zarar:
-3 079.03 USD (62 414 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (274.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
274.38 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
18.74%
Maks. mevduat yükü:
24.37%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
-0.21
Alış işlemleri:
263 (36.99%)
Satış işlemleri:
448 (63.01%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.17 USD
Ortalama kâr:
11.19 USD
Ortalama zarar:
-6.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-161.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-187.83 USD (3)
Aylık büyüme:
1.64%
Yıllık tahmin:
20.41%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
546.89 USD
Maksimum:
596.34 USD (36.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.96% (596.34 USD)
Varlığa göre:
0.94% (47.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 137
AUDUSD 98
USDJPY 92
EURUSD 90
USDCAD 85
XAUUSD 69
NZDUSD 61
USDCHF 16
XAGUSD 14
EURAUD 14
GBPJPY 12
XTIUSD 8
GBPAUD 7
CADJPY 3
AUDJPY 2
EURGBP 1
EURJPY 1
EURCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -126
AUDUSD -115
USDJPY 10
EURUSD 247
USDCAD -44
XAUUSD -231
NZDUSD 93
USDCHF -63
XAGUSD -24
EURAUD 142
GBPJPY -14
XTIUSD -23
GBPAUD 15
CADJPY 1
AUDJPY 25
EURGBP 0
EURJPY -9
EURCAD -7
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -5.7K
AUDUSD -371
USDJPY 1.4K
EURUSD 6K
USDCAD -377
XAUUSD -1.1K
NZDUSD 867
USDCHF -790
XAGUSD -91
EURAUD 2.8K
GBPJPY -187
XTIUSD -163
GBPAUD 322
CADJPY 49
AUDJPY 908
EURGBP 2
EURJPY -151
EURCAD -106
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +136.52 USD
En kötü işlem: -164 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +274.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -161.36 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge11
0.00 × 10
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 8
TradersWay-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live05
0.25 × 12
ATCBrokers-Live 1
0.28 × 18
ICMarkets-Live07
0.28 × 261
OrtegaCapital-Server
0.43 × 588
RoboForex-ECN-2
0.48 × 165
CFHMarkets-Live1
0.53 × 157
ICMarkets-Live06
0.55 × 371
AtlanticPearl-Live 1
0.55 × 65
ICMarkets-Live09
0.58 × 205
EGlobal-Cent5
0.58 × 253
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
Monex-Server2
0.66 × 50
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 357
AxiTrader-US07-Live
0.69 × 226
ICMarkets-Live14
0.70 × 10
TickmillUK-Live03
0.72 × 71
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.75 × 12
İnceleme yok
2025.07.22 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 17:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.06 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 17:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 07:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 16:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.06 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 09:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 06:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 11:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 11:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.17 07:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.04 14:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.04 07:51
No swaps are charged
2025.02.04 07:51
No swaps are charged
2025.01.31 10:03
No swaps are charged on the signal account
2025.01.30 13:49
No swaps are charged
2025.01.30 13:49
No swaps are charged
2025.01.30 12:08
No swaps are charged on the signal account
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.