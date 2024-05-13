- Crescita
Trade:
711
Profit Trade:
264 (37.13%)
Loss Trade:
447 (62.87%)
Best Trade:
136.52 USD
Worst Trade:
-163.58 USD
Profitto lordo:
2 955.41 USD (65 367 pips)
Perdita lorda:
-3 079.03 USD (62 414 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (274.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
274.38 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
18.74%
Massimo carico di deposito:
24.37%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
-0.21
Long Trade:
263 (36.99%)
Short Trade:
448 (63.01%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.17 USD
Profitto medio:
11.19 USD
Perdita media:
-6.89 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-161.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-187.83 USD (3)
Crescita mensile:
1.42%
Previsione annuale:
16.13%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
546.89 USD
Massimale:
596.34 USD (36.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.96% (596.34 USD)
Per equità:
0.94% (47.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|137
|AUDUSD
|98
|USDJPY
|92
|EURUSD
|90
|USDCAD
|85
|XAUUSD
|69
|NZDUSD
|61
|USDCHF
|16
|XAGUSD
|14
|EURAUD
|14
|GBPJPY
|12
|XTIUSD
|8
|GBPAUD
|7
|CADJPY
|3
|AUDJPY
|2
|EURGBP
|1
|EURJPY
|1
|EURCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-126
|AUDUSD
|-115
|USDJPY
|10
|EURUSD
|247
|USDCAD
|-44
|XAUUSD
|-231
|NZDUSD
|93
|USDCHF
|-63
|XAGUSD
|-24
|EURAUD
|142
|GBPJPY
|-14
|XTIUSD
|-23
|GBPAUD
|15
|CADJPY
|1
|AUDJPY
|25
|EURGBP
|0
|EURJPY
|-9
|EURCAD
|-7
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-5.7K
|AUDUSD
|-371
|USDJPY
|1.4K
|EURUSD
|6K
|USDCAD
|-377
|XAUUSD
|-1.1K
|NZDUSD
|867
|USDCHF
|-790
|XAGUSD
|-91
|EURAUD
|2.8K
|GBPJPY
|-187
|XTIUSD
|-163
|GBPAUD
|322
|CADJPY
|49
|AUDJPY
|908
|EURGBP
|2
|EURJPY
|-151
|EURCAD
|-106
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +136.52 USD
Worst Trade: -164 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +274.38 USD
Massima perdita consecutiva: -161.36 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 10
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 8
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live05
|0.25 × 12
|
ATCBrokers-Live 1
|0.28 × 18
|
ICMarkets-Live07
|0.28 × 261
|
OrtegaCapital-Server
|0.43 × 588
|
RoboForex-ECN-2
|0.48 × 165
|
CFHMarkets-Live1
|0.53 × 157
|
ICMarkets-Live06
|0.55 × 371
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.55 × 65
|
ICMarkets-Live09
|0.58 × 205
|
EGlobal-Cent5
|0.58 × 253
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
Monex-Server2
|0.66 × 50
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.67 × 357
|
AxiTrader-US07-Live
|0.69 × 226
|
ICMarkets-Live14
|0.70 × 10
|
TickmillUK-Live03
|0.72 × 71
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|0.75 × 12
Non ci sono recensioni
