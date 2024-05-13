SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Laoxu
Fu Jun Xu

Laoxu

Fu Jun Xu
0 recensioni
99 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -4%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
711
Profit Trade:
264 (37.13%)
Loss Trade:
447 (62.87%)
Best Trade:
136.52 USD
Worst Trade:
-163.58 USD
Profitto lordo:
2 955.41 USD (65 367 pips)
Perdita lorda:
-3 079.03 USD (62 414 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (274.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
274.38 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
18.74%
Massimo carico di deposito:
24.37%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
-0.21
Long Trade:
263 (36.99%)
Short Trade:
448 (63.01%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.17 USD
Profitto medio:
11.19 USD
Perdita media:
-6.89 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-161.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-187.83 USD (3)
Crescita mensile:
1.42%
Previsione annuale:
16.13%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
546.89 USD
Massimale:
596.34 USD (36.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.96% (596.34 USD)
Per equità:
0.94% (47.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 137
AUDUSD 98
USDJPY 92
EURUSD 90
USDCAD 85
XAUUSD 69
NZDUSD 61
USDCHF 16
XAGUSD 14
EURAUD 14
GBPJPY 12
XTIUSD 8
GBPAUD 7
CADJPY 3
AUDJPY 2
EURGBP 1
EURJPY 1
EURCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -126
AUDUSD -115
USDJPY 10
EURUSD 247
USDCAD -44
XAUUSD -231
NZDUSD 93
USDCHF -63
XAGUSD -24
EURAUD 142
GBPJPY -14
XTIUSD -23
GBPAUD 15
CADJPY 1
AUDJPY 25
EURGBP 0
EURJPY -9
EURCAD -7
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -5.7K
AUDUSD -371
USDJPY 1.4K
EURUSD 6K
USDCAD -377
XAUUSD -1.1K
NZDUSD 867
USDCHF -790
XAGUSD -91
EURAUD 2.8K
GBPJPY -187
XTIUSD -163
GBPAUD 322
CADJPY 49
AUDJPY 908
EURGBP 2
EURJPY -151
EURCAD -106
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +136.52 USD
Worst Trade: -164 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +274.38 USD
Massima perdita consecutiva: -161.36 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge11
0.00 × 10
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 8
TradersWay-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live05
0.25 × 12
ATCBrokers-Live 1
0.28 × 18
ICMarkets-Live07
0.28 × 261
OrtegaCapital-Server
0.43 × 588
RoboForex-ECN-2
0.48 × 165
CFHMarkets-Live1
0.53 × 157
ICMarkets-Live06
0.55 × 371
AtlanticPearl-Live 1
0.55 × 65
ICMarkets-Live09
0.58 × 205
EGlobal-Cent5
0.58 × 253
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
Monex-Server2
0.66 × 50
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 357
AxiTrader-US07-Live
0.69 × 226
ICMarkets-Live14
0.70 × 10
TickmillUK-Live03
0.72 × 71
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.75 × 12
196 più
Non ci sono recensioni
2025.07.22 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 17:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.06 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 17:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 07:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 16:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.06 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 09:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 06:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 11:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 11:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.17 07:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.04 14:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.04 07:51
No swaps are charged
2025.02.04 07:51
No swaps are charged
2025.01.31 10:03
No swaps are charged on the signal account
2025.01.30 13:49
No swaps are charged
2025.01.30 13:49
No swaps are charged
2025.01.30 12:08
No swaps are charged on the signal account
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Laoxu
30USD al mese
-4%
0
0
USD
5.3K
USD
99
99%
711
37%
19%
0.95
-0.17
USD
14%
1:200
Copia

