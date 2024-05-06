- Büyüme
İşlemler:
641
Kârla kapanan işlemler:
332 (51.79%)
Zararla kapanan işlemler:
309 (48.21%)
En iyi işlem:
105.47 USD
En kötü işlem:
-124.89 USD
Brüt kâr:
3 303.92 USD (3 763 302 pips)
Brüt zarar:
-3 388.70 USD (3 426 529 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (259.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
259.25 USD (7)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
43.64%
Maks. mevduat yükü:
3.99%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.14
Alış işlemleri:
641 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.13 USD
Ortalama kâr:
9.95 USD
Ortalama zarar:
-10.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-32.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-242.02 USD (4)
Aylık büyüme:
-5.28%
Yıllık tahmin:
-64.09%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
96.60 USD
Maksimum:
603.21 USD (91.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.80% (603.21 USD)
Varlığa göre:
16.19% (146.87 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|#USNDAQ100
|639
|DASH
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|#USNDAQ100
|-85
|DASH
|0
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|#USNDAQ100
|337K
|DASH
|-313
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +105.47 USD
En kötü işlem: -125 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +259.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro.com-Real05" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
This algorithmic trading signal trades the NASDAQ100 index (long-only) with a Medium Risk of 5x leverage using my carefully-crafted risk management system to limit drawdowns to the downside, while maximizing profit potential to the upside.
Each trade is opened and closed within the same day to prevent having open positions during after-market hours, thus further reducing risk.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
22%
0
0
USD
USD
596
USD
USD
111
99%
641
51%
44%
0.97
-0.13
USD
USD
51%
1:500