Arno Snydert

MediumRiskIndexTrader

Arno Snydert
0 inceleme
Güvenilirlik
111 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 22%
FxPro.com-Real05
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
641
Kârla kapanan işlemler:
332 (51.79%)
Zararla kapanan işlemler:
309 (48.21%)
En iyi işlem:
105.47 USD
En kötü işlem:
-124.89 USD
Brüt kâr:
3 303.92 USD (3 763 302 pips)
Brüt zarar:
-3 388.70 USD (3 426 529 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (259.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
259.25 USD (7)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
43.64%
Maks. mevduat yükü:
3.99%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.14
Alış işlemleri:
641 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.13 USD
Ortalama kâr:
9.95 USD
Ortalama zarar:
-10.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-32.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-242.02 USD (4)
Aylık büyüme:
-5.28%
Yıllık tahmin:
-64.09%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
96.60 USD
Maksimum:
603.21 USD (91.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.80% (603.21 USD)
Varlığa göre:
16.19% (146.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
#USNDAQ100 639
DASH 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
#USNDAQ100 -85
DASH 0
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
#USNDAQ100 337K
DASH -313
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +105.47 USD
En kötü işlem: -125 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +259.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro.com-Real05" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

This algorithmic trading signal trades the NASDAQ100 index (long-only) with a Medium Risk of 5x leverage using my carefully-crafted risk management system to limit drawdowns to the downside, while maximizing profit potential to the upside.

Each trade is opened and closed within the same day to prevent having open positions during after-market hours, thus further reducing risk.

2025.09.05 16:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.15 06:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.10 15:42
2025.07.07 22:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 23:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 12:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 12:49
2025.06.08 12:49
2025.06.06 10:44
2025.06.05 15:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.29 06:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 23:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.17 06:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.13 22:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.02 09:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 23:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.02 07:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
