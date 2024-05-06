- Croissance
Trades:
635
Bénéfice trades:
329 (51.81%)
Perte trades:
306 (48.19%)
Meilleure transaction:
105.47 USD
Pire transaction:
-124.89 USD
Bénéfice brut:
3 289.42 USD (3 747 315 pips)
Perte brute:
-3 361.50 USD (3 407 102 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (259.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
259.25 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
43.64%
Charge de dépôt maximale:
3.99%
Dernier trade:
24 il y a des minutes
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
-0.12
Longs trades:
635 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-0.11 USD
Bénéfice moyen:
10.00 USD
Perte moyenne:
-10.99 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-32.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-242.02 USD (4)
Croissance mensuelle:
-3.73%
Prévision annuelle:
-45.26%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
94.53 USD
Maximal:
601.14 USD (90.86%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
50.63% (601.14 USD)
Par fonds propres:
16.19% (146.87 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|#USNDAQ100
|633
|DASH
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|#USNDAQ100
|-72
|DASH
|0
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|#USNDAQ100
|340K
|DASH
|-313
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +105.47 USD
Pire transaction: -125 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +259.25 USD
Perte consécutive maximale: -32.80 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FxPro.com-Real05" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
This algorithmic trading signal trades the NASDAQ100 index (long-only) with a Medium Risk of 5x leverage using my carefully-crafted risk management system to limit drawdowns to the downside, while maximizing profit potential to the upside.
Each trade is opened and closed within the same day to prevent having open positions during after-market hours, thus further reducing risk.
