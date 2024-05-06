SignauxSections
Arno Snydert

MediumRiskIndexTrader

Arno Snydert
0 avis
Fiabilité
111 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2023 24%
FxPro.com-Real05
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
635
Bénéfice trades:
329 (51.81%)
Perte trades:
306 (48.19%)
Meilleure transaction:
105.47 USD
Pire transaction:
-124.89 USD
Bénéfice brut:
3 289.42 USD (3 747 315 pips)
Perte brute:
-3 361.50 USD (3 407 102 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (259.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
259.25 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
43.64%
Charge de dépôt maximale:
3.99%
Dernier trade:
24 il y a des minutes
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
-0.12
Longs trades:
635 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-0.11 USD
Bénéfice moyen:
10.00 USD
Perte moyenne:
-10.99 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-32.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-242.02 USD (4)
Croissance mensuelle:
-3.73%
Prévision annuelle:
-45.26%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
94.53 USD
Maximal:
601.14 USD (90.86%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
50.63% (601.14 USD)
Par fonds propres:
16.19% (146.87 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
#USNDAQ100 633
DASH 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
#USNDAQ100 -72
DASH 0
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
#USNDAQ100 340K
DASH -313
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +105.47 USD
Pire transaction: -125 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +259.25 USD
Perte consécutive maximale: -32.80 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FxPro.com-Real05" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

This algorithmic trading signal trades the NASDAQ100 index (long-only) with a Medium Risk of 5x leverage using my carefully-crafted risk management system to limit drawdowns to the downside, while maximizing profit potential to the upside.

Each trade is opened and closed within the same day to prevent having open positions during after-market hours, thus further reducing risk.

Aucun avis
2025.09.05 16:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.15 06:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.10 15:42
No swaps are charged on the signal account
2025.07.07 22:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 23:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 12:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 12:49
No swaps are charged
2025.06.08 12:49
No swaps are charged
2025.06.06 10:44
No swaps are charged on the signal account
2025.06.05 15:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.29 06:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 23:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.17 06:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.13 22:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.02 09:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 23:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.02 07:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
