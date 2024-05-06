- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
641
Profit Trade:
332 (51.79%)
Loss Trade:
309 (48.21%)
Best Trade:
105.47 USD
Worst Trade:
-124.89 USD
Profitto lordo:
3 303.92 USD (3 763 302 pips)
Perdita lorda:
-3 388.70 USD (3 426 529 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (259.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
259.25 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
43.64%
Massimo carico di deposito:
3.99%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-0.14
Long Trade:
641 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.13 USD
Profitto medio:
9.95 USD
Perdita media:
-10.97 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-32.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-242.02 USD (4)
Crescita mensile:
-4.44%
Previsione annuale:
-53.83%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
96.60 USD
Massimale:
603.21 USD (91.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.80% (603.21 USD)
Per equità:
16.19% (146.87 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|#USNDAQ100
|639
|DASH
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|#USNDAQ100
|-85
|DASH
|0
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|#USNDAQ100
|337K
|DASH
|-313
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +105.47 USD
Worst Trade: -125 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +259.25 USD
Massima perdita consecutiva: -32.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro.com-Real05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
This algorithmic trading signal trades the NASDAQ100 index (long-only) with a Medium Risk of 5x leverage using my carefully-crafted risk management system to limit drawdowns to the downside, while maximizing profit potential to the upside.
Each trade is opened and closed within the same day to prevent having open positions during after-market hours, thus further reducing risk.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
22%
0
0
USD
USD
596
USD
USD
111
99%
641
51%
44%
0.97
-0.13
USD
USD
51%
1:500