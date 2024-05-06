SegnaliSezioni
Arno Snydert

MediumRiskIndexTrader

Arno Snydert
0 recensioni
Affidabilità
111 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 22%
FxPro.com-Real05
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
641
Profit Trade:
332 (51.79%)
Loss Trade:
309 (48.21%)
Best Trade:
105.47 USD
Worst Trade:
-124.89 USD
Profitto lordo:
3 303.92 USD (3 763 302 pips)
Perdita lorda:
-3 388.70 USD (3 426 529 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (259.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
259.25 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
43.64%
Massimo carico di deposito:
3.99%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-0.14
Long Trade:
641 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.13 USD
Profitto medio:
9.95 USD
Perdita media:
-10.97 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-32.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-242.02 USD (4)
Crescita mensile:
-4.44%
Previsione annuale:
-53.83%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
96.60 USD
Massimale:
603.21 USD (91.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.80% (603.21 USD)
Per equità:
16.19% (146.87 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
#USNDAQ100 639
DASH 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
#USNDAQ100 -85
DASH 0
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
#USNDAQ100 337K
DASH -313
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +105.47 USD
Worst Trade: -125 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +259.25 USD
Massima perdita consecutiva: -32.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro.com-Real05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

This algorithmic trading signal trades the NASDAQ100 index (long-only) with a Medium Risk of 5x leverage using my carefully-crafted risk management system to limit drawdowns to the downside, while maximizing profit potential to the upside.

Each trade is opened and closed within the same day to prevent having open positions during after-market hours, thus further reducing risk.

Non ci sono recensioni
2025.09.05 16:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.15 06:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.10 15:42
No swaps are charged on the signal account
2025.07.07 22:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 23:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 12:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 12:49
No swaps are charged
2025.06.08 12:49
No swaps are charged
2025.06.06 10:44
No swaps are charged on the signal account
2025.06.05 15:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.29 06:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 23:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.17 06:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.13 22:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.02 09:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 23:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.02 07:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
