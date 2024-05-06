SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / NEW SIG FOEVER
Guilherme R Costa

NEW SIG FOEVER

Guilherme R Costa
0 inceleme
Güvenilirlik
91 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 141%
PlexyTrade-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
197
Kârla kapanan işlemler:
154 (78.17%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (21.83%)
En iyi işlem:
771.07 USD
En kötü işlem:
-695.95 USD
Brüt kâr:
10 466.41 USD (55 611 pips)
Brüt zarar:
-3 320.64 USD (21 359 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (618.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 638.13 USD (4)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
89.38%
Maks. mevduat yükü:
16.35%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
6.50
Alış işlemleri:
98 (49.75%)
Satış işlemleri:
99 (50.25%)
Kâr faktörü:
3.15
Beklenen getiri:
36.27 USD
Ortalama kâr:
67.96 USD
Ortalama zarar:
-77.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-536.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 099.70 USD (2)
Aylık büyüme:
4.56%
Yıllık tahmin:
55.39%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 099.70 USD (11.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.80% (1 099.70 USD)
Varlığa göre:
54.88% (4 693.51 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD.pro 20
CADJPY.pro 18
USDCAD.pro 16
EURGBP.pro 15
CADCHF.pro 11
AUDUSD.pro 11
AUDCAD.pro 11
AUDCAD.fxe 9
GBPUSD.pro 9
AUDJPY.pro 8
CADCHF.fxe 7
NZDCAD.pro 7
EURUSD.pro 6
GBPCAD.fxe 5
USDCAD.fxe 5
EURGBP.fxe 4
EURUSD.fxe 4
AUDNZD.fxe 4
NZDUSD.fxe 4
GBPCAD.pro 4
AUDUSD.fxe 3
AUDJPY.fxe 3
NZDUSD.pro 3
NZDCAD.fxe 2
EURAUD.fxe 2
EURCAD.pro 2
EURCAD.fxe 1
GBPUSD.fxe 1
CADJPY.fxe 1
EURAUD.pro 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD.pro 354
CADJPY.pro 983
USDCAD.pro 828
EURGBP.pro 669
CADCHF.pro 391
AUDUSD.pro 590
AUDCAD.pro 458
AUDCAD.fxe 163
GBPUSD.pro 538
AUDJPY.pro 348
CADCHF.fxe 156
NZDCAD.pro 173
EURUSD.pro -389
GBPCAD.fxe 259
USDCAD.fxe 280
EURGBP.fxe 55
EURUSD.fxe 109
AUDNZD.fxe 120
NZDUSD.fxe 107
GBPCAD.pro 244
AUDUSD.fxe 52
AUDJPY.fxe 191
NZDUSD.pro 73
NZDCAD.fxe 30
EURAUD.fxe 75
EURCAD.pro 93
EURCAD.fxe 14
GBPUSD.fxe 72
CADJPY.fxe 80
EURAUD.pro 32
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD.pro 2.7K
CADJPY.pro -441
USDCAD.pro 3.7K
EURGBP.pro 2.2K
CADCHF.pro 83
AUDUSD.pro 2.5K
AUDCAD.pro 1.5K
AUDCAD.fxe 1.5K
GBPUSD.pro 2.2K
AUDJPY.pro 2.1K
CADCHF.fxe 960
NZDCAD.pro 1.1K
EURUSD.pro 594
GBPCAD.fxe 2.8K
USDCAD.fxe 3.1K
EURGBP.fxe 340
EURUSD.fxe 884
AUDNZD.fxe 1.5K
NZDUSD.fxe 364
GBPCAD.pro 953
AUDUSD.fxe 522
AUDJPY.fxe 384
NZDUSD.pro 305
NZDCAD.fxe 404
EURAUD.fxe 883
EURCAD.pro 515
EURCAD.fxe 154
GBPUSD.fxe 553
CADJPY.fxe 861
EURAUD.pro 255
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +771.07 USD
En kötü işlem: -696 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +618.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -536.94 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PlexyTrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.28 10:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.26 21:20
No swaps are charged
2025.09.26 21:20
No swaps are charged
2025.09.26 09:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 21:01
No swaps are charged
2025.09.25 21:01
No swaps are charged
2025.09.25 17:48
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 15:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 21:26
No swaps are charged
2025.09.17 21:26
No swaps are charged
2025.09.17 05:15
No swaps are charged on the signal account
2025.09.14 14:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.12 21:31
No swaps are charged
2025.09.12 21:31
No swaps are charged
2025.09.12 18:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.03 21:00
No swaps are charged
2025.09.03 21:00
No swaps are charged
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
NEW SIG FOEVER
Ayda 30 USD
141%
0
0
USD
12K
USD
91
100%
197
78%
89%
3.15
36.27
USD
55%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.