Guilherme R Costa

NEW SIG FOEVER

Guilherme R Costa
0 avis
Fiabilité
91 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 141%
PlexyTrade-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
197
Bénéfice trades:
154 (78.17%)
Perte trades:
43 (21.83%)
Meilleure transaction:
771.07 USD
Pire transaction:
-695.95 USD
Bénéfice brut:
10 466.41 USD (55 611 pips)
Perte brute:
-3 320.64 USD (21 359 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (618.05 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 638.13 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.33
Activité de trading:
89.38%
Charge de dépôt maximale:
16.35%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
10 jours
Facteur de récupération:
6.50
Longs trades:
98 (49.75%)
Courts trades:
99 (50.25%)
Facteur de profit:
3.15
Rendement attendu:
36.27 USD
Bénéfice moyen:
67.96 USD
Perte moyenne:
-77.22 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-536.94 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 099.70 USD (2)
Croissance mensuelle:
5.26%
Prévision annuelle:
63.84%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 099.70 USD (11.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.80% (1 099.70 USD)
Par fonds propres:
54.88% (4 693.51 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDNZD.pro 20
CADJPY.pro 18
USDCAD.pro 16
EURGBP.pro 15
CADCHF.pro 11
AUDUSD.pro 11
AUDCAD.pro 11
AUDCAD.fxe 9
GBPUSD.pro 9
AUDJPY.pro 8
CADCHF.fxe 7
NZDCAD.pro 7
EURUSD.pro 6
GBPCAD.fxe 5
USDCAD.fxe 5
EURGBP.fxe 4
EURUSD.fxe 4
AUDNZD.fxe 4
NZDUSD.fxe 4
GBPCAD.pro 4
AUDUSD.fxe 3
AUDJPY.fxe 3
NZDUSD.pro 3
NZDCAD.fxe 2
EURAUD.fxe 2
EURCAD.pro 2
EURCAD.fxe 1
GBPUSD.fxe 1
CADJPY.fxe 1
EURAUD.pro 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDNZD.pro 354
CADJPY.pro 983
USDCAD.pro 828
EURGBP.pro 669
CADCHF.pro 391
AUDUSD.pro 590
AUDCAD.pro 458
AUDCAD.fxe 163
GBPUSD.pro 538
AUDJPY.pro 348
CADCHF.fxe 156
NZDCAD.pro 173
EURUSD.pro -389
GBPCAD.fxe 259
USDCAD.fxe 280
EURGBP.fxe 55
EURUSD.fxe 109
AUDNZD.fxe 120
NZDUSD.fxe 107
GBPCAD.pro 244
AUDUSD.fxe 52
AUDJPY.fxe 191
NZDUSD.pro 73
NZDCAD.fxe 30
EURAUD.fxe 75
EURCAD.pro 93
EURCAD.fxe 14
GBPUSD.fxe 72
CADJPY.fxe 80
EURAUD.pro 32
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDNZD.pro 2.7K
CADJPY.pro -441
USDCAD.pro 3.7K
EURGBP.pro 2.2K
CADCHF.pro 83
AUDUSD.pro 2.5K
AUDCAD.pro 1.5K
AUDCAD.fxe 1.5K
GBPUSD.pro 2.2K
AUDJPY.pro 2.1K
CADCHF.fxe 960
NZDCAD.pro 1.1K
EURUSD.pro 594
GBPCAD.fxe 2.8K
USDCAD.fxe 3.1K
EURGBP.fxe 340
EURUSD.fxe 884
AUDNZD.fxe 1.5K
NZDUSD.fxe 364
GBPCAD.pro 953
AUDUSD.fxe 522
AUDJPY.fxe 384
NZDUSD.pro 305
NZDCAD.fxe 404
EURAUD.fxe 883
EURCAD.pro 515
EURCAD.fxe 154
GBPUSD.fxe 553
CADJPY.fxe 861
EURAUD.pro 255
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +771.07 USD
Pire transaction: -696 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +618.05 USD
Perte consécutive maximale: -536.94 USD

