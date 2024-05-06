SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / NEW SIG FOEVER
Guilherme R Costa

NEW SIG FOEVER

Guilherme R Costa
0 recensioni
Affidabilità
91 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 141%
PlexyTrade-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
197
Profit Trade:
154 (78.17%)
Loss Trade:
43 (21.83%)
Best Trade:
771.07 USD
Worst Trade:
-695.95 USD
Profitto lordo:
10 466.41 USD (55 611 pips)
Perdita lorda:
-3 320.64 USD (21 359 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (618.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 638.13 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
89.38%
Massimo carico di deposito:
16.35%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
6.50
Long Trade:
98 (49.75%)
Short Trade:
99 (50.25%)
Fattore di profitto:
3.15
Profitto previsto:
36.27 USD
Profitto medio:
67.96 USD
Perdita media:
-77.22 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-536.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 099.70 USD (2)
Crescita mensile:
5.26%
Previsione annuale:
63.84%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 099.70 USD (11.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.80% (1 099.70 USD)
Per equità:
54.88% (4 693.51 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD.pro 20
CADJPY.pro 18
USDCAD.pro 16
EURGBP.pro 15
CADCHF.pro 11
AUDUSD.pro 11
AUDCAD.pro 11
AUDCAD.fxe 9
GBPUSD.pro 9
AUDJPY.pro 8
CADCHF.fxe 7
NZDCAD.pro 7
EURUSD.pro 6
GBPCAD.fxe 5
USDCAD.fxe 5
EURGBP.fxe 4
EURUSD.fxe 4
AUDNZD.fxe 4
NZDUSD.fxe 4
GBPCAD.pro 4
AUDUSD.fxe 3
AUDJPY.fxe 3
NZDUSD.pro 3
NZDCAD.fxe 2
EURAUD.fxe 2
EURCAD.pro 2
EURCAD.fxe 1
GBPUSD.fxe 1
CADJPY.fxe 1
EURAUD.pro 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD.pro 354
CADJPY.pro 983
USDCAD.pro 828
EURGBP.pro 669
CADCHF.pro 391
AUDUSD.pro 590
AUDCAD.pro 458
AUDCAD.fxe 163
GBPUSD.pro 538
AUDJPY.pro 348
CADCHF.fxe 156
NZDCAD.pro 173
EURUSD.pro -389
GBPCAD.fxe 259
USDCAD.fxe 280
EURGBP.fxe 55
EURUSD.fxe 109
AUDNZD.fxe 120
NZDUSD.fxe 107
GBPCAD.pro 244
AUDUSD.fxe 52
AUDJPY.fxe 191
NZDUSD.pro 73
NZDCAD.fxe 30
EURAUD.fxe 75
EURCAD.pro 93
EURCAD.fxe 14
GBPUSD.fxe 72
CADJPY.fxe 80
EURAUD.pro 32
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD.pro 2.7K
CADJPY.pro -441
USDCAD.pro 3.7K
EURGBP.pro 2.2K
CADCHF.pro 83
AUDUSD.pro 2.5K
AUDCAD.pro 1.5K
AUDCAD.fxe 1.5K
GBPUSD.pro 2.2K
AUDJPY.pro 2.1K
CADCHF.fxe 960
NZDCAD.pro 1.1K
EURUSD.pro 594
GBPCAD.fxe 2.8K
USDCAD.fxe 3.1K
EURGBP.fxe 340
EURUSD.fxe 884
AUDNZD.fxe 1.5K
NZDUSD.fxe 364
GBPCAD.pro 953
AUDUSD.fxe 522
AUDJPY.fxe 384
NZDUSD.pro 305
NZDCAD.fxe 404
EURAUD.fxe 883
EURCAD.pro 515
EURCAD.fxe 154
GBPUSD.fxe 553
CADJPY.fxe 861
EURAUD.pro 255
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +771.07 USD
Worst Trade: -696 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +618.05 USD
Massima perdita consecutiva: -536.94 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PlexyTrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.26 21:20
No swaps are charged
2025.09.26 21:20
No swaps are charged
2025.09.26 09:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 21:01
No swaps are charged
2025.09.25 21:01
No swaps are charged
2025.09.25 17:48
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 15:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 21:26
No swaps are charged
2025.09.17 21:26
No swaps are charged
2025.09.17 05:15
No swaps are charged on the signal account
2025.09.14 14:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.12 21:31
No swaps are charged
2025.09.12 21:31
No swaps are charged
2025.09.12 18:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.03 21:00
No swaps are charged
2025.09.03 21:00
No swaps are charged
2025.09.03 15:50
No swaps are charged on the signal account
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
NEW SIG FOEVER
30USD al mese
141%
0
0
USD
12K
USD
91
100%
197
78%
89%
3.15
36.27
USD
55%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.