- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 479
Kârla kapanan işlemler:
1 951 (78.70%)
Zararla kapanan işlemler:
528 (21.30%)
En iyi işlem:
464.72 USD
En kötü işlem:
-615.72 USD
Brüt kâr:
12 763.21 USD (455 631 pips)
Brüt zarar:
-17 854.18 USD (768 250 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
95 (570.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
733.44 USD (86)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
79.60%
Maks. mevduat yükü:
32.75%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
54
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
-0.46
Alış işlemleri:
1 562 (63.01%)
Satış işlemleri:
917 (36.99%)
Kâr faktörü:
0.71
Beklenen getiri:
-2.05 USD
Ortalama kâr:
6.54 USD
Ortalama zarar:
-33.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
81 (-1 574.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 942.43 USD (39)
Aylık büyüme:
1.86%
Yıllık tahmin:
23.12%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6 706.48 USD
Maksimum:
11 110.77 USD (241.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
61.32% (11 110.77 USD)
Varlığa göre:
82.87% (5 864.27 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|949
|XAUUSD
|415
|AUDCAD
|339
|GBPUSD
|210
|USDJPY
|145
|CHFJPY
|97
|EURAUD
|90
|USDCHF
|82
|GBPJPY
|71
|USDCAD
|52
|GBPCHF
|28
|EURCHF
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|1.4K
|XAUUSD
|1.4K
|AUDCAD
|947
|GBPUSD
|469
|USDJPY
|-86
|CHFJPY
|-1.7K
|EURAUD
|-4.2K
|USDCHF
|-4.2K
|GBPJPY
|486
|USDCAD
|246
|GBPCHF
|62
|EURCHF
|3
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-32K
|XAUUSD
|120K
|AUDCAD
|8.6K
|GBPUSD
|25K
|USDJPY
|-19K
|CHFJPY
|-258K
|EURAUD
|-119K
|USDCHF
|-74K
|GBPJPY
|30K
|USDCAD
|424
|GBPCHF
|4.1K
|EURCHF
|87
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +464.72 USD
En kötü işlem: -616 USD
Maksimum ardışık kazanç: 86
Maksimum ardışık kayıp: 39
Maksimum ardışık kâr: +570.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 574.87 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US07-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Valutrades-Real-HK
|0.07 × 139
|
Exness-Real7
|0.60 × 230
|
Axi-US07-Live
|0.74 × 46
|
RoboForex-ECN
|0.83 × 365
|
RoboForex-ECN-2
|0.92 × 369
|
Axi-US06-Live
|2.90 × 599
|
ICMarketsSC-Live27
|4.29 × 7
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|7.66 × 100
Careful and calm managemnet
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
54%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
83
99%
2 479
78%
80%
0.71
-2.05
USD
USD
83%
1:500