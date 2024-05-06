SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Trading Dragon
Ahmed Elhelaly

Trading Dragon

Ahmed Elhelaly
0 inceleme
Güvenilirlik
83 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 54%
Axi-US07-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 479
Kârla kapanan işlemler:
1 951 (78.70%)
Zararla kapanan işlemler:
528 (21.30%)
En iyi işlem:
464.72 USD
En kötü işlem:
-615.72 USD
Brüt kâr:
12 763.21 USD (455 631 pips)
Brüt zarar:
-17 854.18 USD (768 250 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
95 (570.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
733.44 USD (86)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
79.60%
Maks. mevduat yükü:
32.75%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
54
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
-0.46
Alış işlemleri:
1 562 (63.01%)
Satış işlemleri:
917 (36.99%)
Kâr faktörü:
0.71
Beklenen getiri:
-2.05 USD
Ortalama kâr:
6.54 USD
Ortalama zarar:
-33.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
81 (-1 574.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 942.43 USD (39)
Aylık büyüme:
1.86%
Yıllık tahmin:
23.12%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6 706.48 USD
Maksimum:
11 110.77 USD (241.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
61.32% (11 110.77 USD)
Varlığa göre:
82.87% (5 864.27 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 949
XAUUSD 415
AUDCAD 339
GBPUSD 210
USDJPY 145
CHFJPY 97
EURAUD 90
USDCHF 82
GBPJPY 71
USDCAD 52
GBPCHF 28
EURCHF 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1.4K
XAUUSD 1.4K
AUDCAD 947
GBPUSD 469
USDJPY -86
CHFJPY -1.7K
EURAUD -4.2K
USDCHF -4.2K
GBPJPY 486
USDCAD 246
GBPCHF 62
EURCHF 3
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -32K
XAUUSD 120K
AUDCAD 8.6K
GBPUSD 25K
USDJPY -19K
CHFJPY -258K
EURAUD -119K
USDCHF -74K
GBPJPY 30K
USDCAD 424
GBPCHF 4.1K
EURCHF 87
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +464.72 USD
En kötü işlem: -616 USD
Maksimum ardışık kazanç: 86
Maksimum ardışık kayıp: 39
Maksimum ardışık kâr: +570.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 574.87 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US07-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Valutrades-Real-HK
0.07 × 139
Exness-Real7
0.60 × 230
Axi-US07-Live
0.74 × 46
RoboForex-ECN
0.83 × 365
RoboForex-ECN-2
0.92 × 369
Axi-US06-Live
2.90 × 599
ICMarketsSC-Live27
4.29 × 7
OneFinancialMarkets-US11-Live
7.66 × 100
Careful and calm managemnet
İnceleme yok
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.12 17:05
No swaps are charged on the signal account
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.07 22:23
No swaps are charged on the signal account
2025.05.01 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 11:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 14:21
No swaps are charged
2025.04.11 14:21
No swaps are charged
2025.04.11 09:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 01:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 20:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 17:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 16:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 18:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 16:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 15:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 15:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 14:15
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Trading Dragon
Ayda 30 USD
54%
0
0
USD
1.9K
USD
83
99%
2 479
78%
80%
0.71
-2.05
USD
83%
1:500
