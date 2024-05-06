- Crescita
Trade:
2 479
Profit Trade:
1 951 (78.70%)
Loss Trade:
528 (21.30%)
Best Trade:
464.72 USD
Worst Trade:
-615.72 USD
Profitto lordo:
12 763.21 USD (455 631 pips)
Perdita lorda:
-17 854.18 USD (768 250 pips)
Vincite massime consecutive:
95 (570.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
733.44 USD (86)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
79.60%
Massimo carico di deposito:
32.75%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
-0.46
Long Trade:
1 562 (63.01%)
Short Trade:
917 (36.99%)
Fattore di profitto:
0.71
Profitto previsto:
-2.05 USD
Profitto medio:
6.54 USD
Perdita media:
-33.81 USD
Massime perdite consecutive:
81 (-1 574.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 942.43 USD (39)
Crescita mensile:
2.05%
Previsione annuale:
27.28%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 706.48 USD
Massimale:
11 110.77 USD (241.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
61.32% (11 110.77 USD)
Per equità:
82.87% (5 864.27 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|949
|XAUUSD
|415
|AUDCAD
|339
|GBPUSD
|210
|USDJPY
|145
|CHFJPY
|97
|EURAUD
|90
|USDCHF
|82
|GBPJPY
|71
|USDCAD
|52
|GBPCHF
|28
|EURCHF
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1.4K
|XAUUSD
|1.4K
|AUDCAD
|947
|GBPUSD
|469
|USDJPY
|-86
|CHFJPY
|-1.7K
|EURAUD
|-4.2K
|USDCHF
|-4.2K
|GBPJPY
|486
|USDCAD
|246
|GBPCHF
|62
|EURCHF
|3
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-32K
|XAUUSD
|120K
|AUDCAD
|8.6K
|GBPUSD
|25K
|USDJPY
|-19K
|CHFJPY
|-258K
|EURAUD
|-119K
|USDCHF
|-74K
|GBPJPY
|30K
|USDCAD
|424
|GBPCHF
|4.1K
|EURCHF
|87
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Best Trade: +464.72 USD
Worst Trade: -616 USD
Vincite massime consecutive: 86
Massime perdite consecutive: 39
Massimo profitto consecutivo: +570.81 USD
Massima perdita consecutiva: -1 574.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US07-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Valutrades-Real-HK
|0.07 × 139
|
Exness-Real7
|0.60 × 230
|
Axi-US07-Live
|0.74 × 46
|
RoboForex-ECN
|0.83 × 365
|
RoboForex-ECN-2
|0.92 × 369
|
Axi-US06-Live
|2.90 × 599
|
ICMarketsSC-Live27
|4.29 × 7
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|7.66 × 100
Careful and calm managemnet
