Ahmed Elhelaly

Trading Dragon

Ahmed Elhelaly
0 recensioni
Affidabilità
83 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 54%
Axi-US07-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 479
Profit Trade:
1 951 (78.70%)
Loss Trade:
528 (21.30%)
Best Trade:
464.72 USD
Worst Trade:
-615.72 USD
Profitto lordo:
12 763.21 USD (455 631 pips)
Perdita lorda:
-17 854.18 USD (768 250 pips)
Vincite massime consecutive:
95 (570.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
733.44 USD (86)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
79.60%
Massimo carico di deposito:
32.75%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
-0.46
Long Trade:
1 562 (63.01%)
Short Trade:
917 (36.99%)
Fattore di profitto:
0.71
Profitto previsto:
-2.05 USD
Profitto medio:
6.54 USD
Perdita media:
-33.81 USD
Massime perdite consecutive:
81 (-1 574.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 942.43 USD (39)
Crescita mensile:
2.05%
Previsione annuale:
27.28%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 706.48 USD
Massimale:
11 110.77 USD (241.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
61.32% (11 110.77 USD)
Per equità:
82.87% (5 864.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 949
XAUUSD 415
AUDCAD 339
GBPUSD 210
USDJPY 145
CHFJPY 97
EURAUD 90
USDCHF 82
GBPJPY 71
USDCAD 52
GBPCHF 28
EURCHF 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1.4K
XAUUSD 1.4K
AUDCAD 947
GBPUSD 469
USDJPY -86
CHFJPY -1.7K
EURAUD -4.2K
USDCHF -4.2K
GBPJPY 486
USDCAD 246
GBPCHF 62
EURCHF 3
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -32K
XAUUSD 120K
AUDCAD 8.6K
GBPUSD 25K
USDJPY -19K
CHFJPY -258K
EURAUD -119K
USDCHF -74K
GBPJPY 30K
USDCAD 424
GBPCHF 4.1K
EURCHF 87
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +464.72 USD
Worst Trade: -616 USD
Vincite massime consecutive: 86
Massime perdite consecutive: 39
Massimo profitto consecutivo: +570.81 USD
Massima perdita consecutiva: -1 574.87 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US07-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Valutrades-Real-HK
0.07 × 139
Exness-Real7
0.60 × 230
Axi-US07-Live
0.74 × 46
RoboForex-ECN
0.83 × 365
RoboForex-ECN-2
0.92 × 369
Axi-US06-Live
2.90 × 599
ICMarketsSC-Live27
4.29 × 7
OneFinancialMarkets-US11-Live
7.66 × 100
Careful and calm managemnet
Non ci sono recensioni
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.12 17:05
No swaps are charged on the signal account
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.07 22:23
No swaps are charged on the signal account
2025.05.01 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 11:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 14:21
No swaps are charged
2025.04.11 14:21
No swaps are charged
2025.04.11 09:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 01:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 20:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 17:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 16:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 18:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 16:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 15:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 15:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 14:15
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Trading Dragon
30USD al mese
54%
0
0
USD
1.9K
USD
83
99%
2 479
78%
80%
0.71
-2.05
USD
83%
1:500
