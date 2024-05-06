SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Trading Dragon
Ahmed Elhelaly

Trading Dragon

Ahmed Elhelaly
0 avis
Fiabilité
83 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 54%
Axi-US07-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 478
Bénéfice trades:
1 950 (78.69%)
Perte trades:
528 (21.31%)
Meilleure transaction:
464.72 USD
Pire transaction:
-615.72 USD
Bénéfice brut:
12 761.64 USD (455 474 pips)
Perte brute:
-17 854.18 USD (768 250 pips)
Gains consécutifs maximales:
95 (570.81 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
733.44 USD (86)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
79.60%
Charge de dépôt maximale:
32.75%
Dernier trade:
6 il y a des minutes
Trades par semaine:
60
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
-0.46
Longs trades:
1 561 (62.99%)
Courts trades:
917 (37.01%)
Facteur de profit:
0.71
Rendement attendu:
-2.06 USD
Bénéfice moyen:
6.54 USD
Perte moyenne:
-33.81 USD
Pertes consécutives maximales:
81 (-1 574.87 USD)
Perte consécutive maximale:
-6 942.43 USD (39)
Croissance mensuelle:
2.24%
Prévision annuelle:
27.16%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6 706.48 USD
Maximal:
11 110.77 USD (241.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
61.32% (11 110.77 USD)
Par fonds propres:
82.87% (5 864.27 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 948
XAUUSD 415
AUDCAD 339
GBPUSD 210
USDJPY 145
CHFJPY 97
EURAUD 90
USDCHF 82
GBPJPY 71
USDCAD 52
GBPCHF 28
EURCHF 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 1.4K
XAUUSD 1.4K
AUDCAD 947
GBPUSD 469
USDJPY -86
CHFJPY -1.7K
EURAUD -4.2K
USDCHF -4.2K
GBPJPY 486
USDCAD 246
GBPCHF 62
EURCHF 3
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -32K
XAUUSD 120K
AUDCAD 8.6K
GBPUSD 25K
USDJPY -19K
CHFJPY -258K
EURAUD -119K
USDCHF -74K
GBPJPY 30K
USDCAD 424
GBPCHF 4.1K
EURCHF 87
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +464.72 USD
Pire transaction: -616 USD
Gains consécutifs maximales: 86
Pertes consécutives maximales: 39
Bénéfice consécutif maximal: +570.81 USD
Perte consécutive maximale: -1 574.87 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US07-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Valutrades-Real-HK
0.07 × 139
Exness-Real7
0.60 × 230
Axi-US07-Live
0.74 × 46
RoboForex-ECN
0.83 × 365
RoboForex-ECN-2
0.92 × 369
Axi-US06-Live
2.90 × 599
ICMarketsSC-Live27
4.29 × 7
OneFinancialMarkets-US11-Live
7.67 × 100
Careful and calm managemnet
Aucun avis
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.12 17:05
No swaps are charged on the signal account
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.07 22:23
No swaps are charged on the signal account
2025.05.01 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 11:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 14:21
No swaps are charged
2025.04.11 14:21
No swaps are charged
2025.04.11 09:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 01:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 20:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 17:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 16:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 18:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 16:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 15:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 15:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 14:15
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Trading Dragon
30 USD par mois
54%
0
0
USD
1.8K
USD
83
99%
2 478
78%
80%
0.71
-2.06
USD
83%
1:500
Copier

