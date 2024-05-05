- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 920
Kârla kapanan işlemler:
2 519 (64.26%)
Zararla kapanan işlemler:
1 401 (35.74%)
En iyi işlem:
43.26 USD
En kötü işlem:
-28.71 USD
Brüt kâr:
6 716.24 USD (291 497 pips)
Brüt zarar:
-3 424.19 USD (352 755 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (18.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
49.27 USD (2)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
84.70%
Maks. mevduat yükü:
24.74%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
58.63
Alış işlemleri:
1 909 (48.70%)
Satış işlemleri:
2 011 (51.30%)
Kâr faktörü:
1.96
Beklenen getiri:
0.84 USD
Ortalama kâr:
2.67 USD
Ortalama zarar:
-2.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-34.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-56.15 USD (5)
Aylık büyüme:
4.42%
Yıllık tahmin:
55.36%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.31 USD
Maksimum:
56.15 USD (1.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.33% (55.51 USD)
Varlığa göre:
35.95% (371.08 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|3833
|EURUSD
|87
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|3.2K
|EURUSD
|64
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|-65K
|EURUSD
|3.5K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +43.26 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +18.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -34.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.34 × 70
|
ICTrading-MT5-4
|0.66 × 351
|
ICMarketsSC-MT5
|0.76 × 3388
|
Alpari-MT5
|0.86 × 7
|
STARTRADERINTL-Live
|1.00 × 1
|
StriforLLC-Live
|1.00 × 1
|
RannForex-Server
|1.32 × 19
|
EightcapGlobal-Live
|1.50 × 4
|
Exness-MT5Real7
|1.67 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|1.75 × 12
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.94 × 104
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.99 × 1181
|
Hankotrade-Live
|2.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|2.33 × 18
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.63 × 8
|
MilliyFXGlobal-Server
|2.81 × 16
|
GoMarkets-Live
|2.83 × 76
|
XMGlobal-MT5 4
|3.00 × 2
|
Tickmill-Live
|3.00 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|3.25 × 4
|
Exness-MT5Real8
|3.27 × 62
|
Exness-MT5Real3
|3.50 × 30
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
308%
0
0
USD
USD
4.5K
USD
USD
75
99%
3 920
64%
85%
1.96
0.84
USD
USD
36%
1:300