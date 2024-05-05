SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Portifolio ToTheMoon
Guilherme Roberto Albrecht

Portifolio ToTheMoon

Guilherme Roberto Albrecht
0 inceleme
Güvenilirlik
75 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 308%
ICMarkets-MT5-2
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 920
Kârla kapanan işlemler:
2 519 (64.26%)
Zararla kapanan işlemler:
1 401 (35.74%)
En iyi işlem:
43.26 USD
En kötü işlem:
-28.71 USD
Brüt kâr:
6 716.24 USD (291 497 pips)
Brüt zarar:
-3 424.19 USD (352 755 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (18.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
49.27 USD (2)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
84.70%
Maks. mevduat yükü:
24.74%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
58.63
Alış işlemleri:
1 909 (48.70%)
Satış işlemleri:
2 011 (51.30%)
Kâr faktörü:
1.96
Beklenen getiri:
0.84 USD
Ortalama kâr:
2.67 USD
Ortalama zarar:
-2.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-34.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-56.15 USD (5)
Aylık büyüme:
4.42%
Yıllık tahmin:
55.36%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.31 USD
Maksimum:
56.15 USD (1.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.33% (55.51 USD)
Varlığa göre:
35.95% (371.08 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 3833
EURUSD 87
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 3.2K
EURUSD 64
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD -65K
EURUSD 3.5K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +43.26 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +18.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -34.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.34 × 70
ICTrading-MT5-4
0.66 × 351
ICMarketsSC-MT5
0.76 × 3388
Alpari-MT5
0.86 × 7
STARTRADERINTL-Live
1.00 × 1
StriforLLC-Live
1.00 × 1
RannForex-Server
1.32 × 19
EightcapGlobal-Live
1.50 × 4
Exness-MT5Real7
1.67 × 3
TitanFX-MT5-01
1.75 × 12
Pepperstone-MT5-Live01
1.94 × 104
ICMarketsSC-MT5-2
1.99 × 1181
Hankotrade-Live
2.00 × 3
FusionMarkets-Live
2.33 × 18
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.63 × 8
MilliyFXGlobal-Server
2.81 × 16
GoMarkets-Live
2.83 × 76
XMGlobal-MT5 4
3.00 × 2
Tickmill-Live
3.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
3.25 × 4
Exness-MT5Real8
3.27 × 62
Exness-MT5Real3
3.50 × 30
25 daha fazla...
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Portifolio ToTheMoon
Ayda 50 USD
308%
0
0
USD
4.5K
USD
75
99%
3 920
64%
85%
1.96
0.84
USD
36%
1:300
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.