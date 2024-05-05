- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 920
Profit Trade:
2 519 (64.26%)
Loss Trade:
1 401 (35.74%)
Best Trade:
43.26 USD
Worst Trade:
-28.71 USD
Profitto lordo:
6 716.24 USD (291 497 pips)
Perdita lorda:
-3 424.19 USD (352 755 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (18.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49.27 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
84.70%
Massimo carico di deposito:
24.74%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
58.63
Long Trade:
1 909 (48.70%)
Short Trade:
2 011 (51.30%)
Fattore di profitto:
1.96
Profitto previsto:
0.84 USD
Profitto medio:
2.67 USD
Perdita media:
-2.44 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-34.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-56.15 USD (5)
Crescita mensile:
4.56%
Previsione annuale:
55.36%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.31 USD
Massimale:
56.15 USD (1.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.33% (55.51 USD)
Per equità:
35.95% (371.08 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|3833
|EURUSD
|87
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|3.2K
|EURUSD
|64
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|-65K
|EURUSD
|3.5K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +43.26 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +18.09 USD
Massima perdita consecutiva: -34.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.34 × 70
|
ICTrading-MT5-4
|0.66 × 351
|
ICMarketsSC-MT5
|0.76 × 3388
|
Alpari-MT5
|0.86 × 7
|
STARTRADERINTL-Live
|1.00 × 1
|
StriforLLC-Live
|1.00 × 1
|
RannForex-Server
|1.32 × 19
|
EightcapGlobal-Live
|1.50 × 4
|
Exness-MT5Real7
|1.67 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|1.75 × 12
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.94 × 104
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.99 × 1181
|
Hankotrade-Live
|2.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|2.33 × 18
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.63 × 8
|
MilliyFXGlobal-Server
|2.81 × 16
|
GoMarkets-Live
|2.83 × 76
|
XMGlobal-MT5 4
|3.00 × 2
|
Tickmill-Live
|3.00 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|3.25 × 4
|
Exness-MT5Real8
|3.27 × 62
|
Exness-MT5Real3
|3.50 × 30
