Guilherme Roberto Albrecht

Portifolio ToTheMoon

Guilherme Roberto Albrecht
0 recensioni
Affidabilità
75 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 308%
ICMarkets-MT5-2
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 920
Profit Trade:
2 519 (64.26%)
Loss Trade:
1 401 (35.74%)
Best Trade:
43.26 USD
Worst Trade:
-28.71 USD
Profitto lordo:
6 716.24 USD (291 497 pips)
Perdita lorda:
-3 424.19 USD (352 755 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (18.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49.27 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
84.70%
Massimo carico di deposito:
24.74%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
58.63
Long Trade:
1 909 (48.70%)
Short Trade:
2 011 (51.30%)
Fattore di profitto:
1.96
Profitto previsto:
0.84 USD
Profitto medio:
2.67 USD
Perdita media:
-2.44 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-34.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-56.15 USD (5)
Crescita mensile:
4.56%
Previsione annuale:
55.36%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.31 USD
Massimale:
56.15 USD (1.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.33% (55.51 USD)
Per equità:
35.95% (371.08 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 3833
EURUSD 87
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 3.2K
EURUSD 64
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD -65K
EURUSD 3.5K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +43.26 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +18.09 USD
Massima perdita consecutiva: -34.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.34 × 70
ICTrading-MT5-4
0.66 × 351
ICMarketsSC-MT5
0.76 × 3388
Alpari-MT5
0.86 × 7
STARTRADERINTL-Live
1.00 × 1
StriforLLC-Live
1.00 × 1
RannForex-Server
1.32 × 19
EightcapGlobal-Live
1.50 × 4
Exness-MT5Real7
1.67 × 3
TitanFX-MT5-01
1.75 × 12
Pepperstone-MT5-Live01
1.94 × 104
ICMarketsSC-MT5-2
1.99 × 1181
Hankotrade-Live
2.00 × 3
FusionMarkets-Live
2.33 × 18
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.63 × 8
MilliyFXGlobal-Server
2.81 × 16
GoMarkets-Live
2.83 × 76
XMGlobal-MT5 4
3.00 × 2
Tickmill-Live
3.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
3.25 × 4
Exness-MT5Real8
3.27 × 62
Exness-MT5Real3
3.50 × 30
25 più
Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.