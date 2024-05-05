SignauxSections
Guilherme Roberto Albrecht

Portifolio ToTheMoon

Guilherme Roberto Albrecht
0 avis
Fiabilité
74 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 307%
ICMarkets-MT5-2
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 909
Bénéfice trades:
2 512 (64.26%)
Perte trades:
1 397 (35.74%)
Meilleure transaction:
43.26 USD
Pire transaction:
-28.71 USD
Bénéfice brut:
6 693.82 USD (290 141 pips)
Perte brute:
-3 411.05 USD (351 566 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (18.09 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
49.27 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
83.70%
Charge de dépôt maximale:
24.74%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
66
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
58.46
Longs trades:
1 898 (48.55%)
Courts trades:
2 011 (51.45%)
Facteur de profit:
1.96
Rendement attendu:
0.84 USD
Bénéfice moyen:
2.66 USD
Perte moyenne:
-2.44 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-34.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-56.15 USD (5)
Croissance mensuelle:
4.56%
Prévision annuelle:
55.57%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
14.31 USD
Maximal:
56.15 USD (1.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.33% (55.51 USD)
Par fonds propres:
35.95% (371.08 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 3824
EURUSD 85
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 3.2K
EURUSD 64
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD -65K
EURUSD 3.9K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +43.26 USD
Pire transaction: -29 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +18.09 USD
Perte consécutive maximale: -34.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-MT5
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.34 × 70
ICTrading-MT5-4
0.66 × 351
ICMarketsSC-MT5
0.76 × 3388
Alpari-MT5
0.86 × 7
STARTRADERINTL-Live
1.00 × 1
StriforLLC-Live
1.00 × 1
RannForex-Server
1.32 × 19
EightcapGlobal-Live
1.50 × 4
Exness-MT5Real7
1.67 × 3
TitanFX-MT5-01
1.75 × 12
Pepperstone-MT5-Live01
1.94 × 104
ICMarketsSC-MT5-2
1.99 × 1181
Hankotrade-Live
2.00 × 3
FusionMarkets-Live
2.33 × 18
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.63 × 8
MilliyFXGlobal-Server
2.81 × 16
GoMarkets-Live
2.83 × 76
XMGlobal-MT5 4
3.00 × 2
Tickmill-Live
3.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
3.25 × 4
Exness-MT5Real8
3.27 × 62
Exness-MT5Real3
3.50 × 30
25 plus...
Aucun avis
